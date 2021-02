Oroscopo del 16 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 16 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di martedì 16 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (la strada è libera) e Sagittario (selezionare le idee).

Oroscopo del 16 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che la strada è libera e al Sagittario di selezione le, tante, idee.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 16 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la strada è libera

Oroscopo Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Giove potrebbe concretizzarsi presto una speranza. L’aspetto sarà ancora più attivo la settimana prossima, quando domenica Mercurio riprenderà il moto diretto. Di qualunque cosa si tratti, da un’autorizzazione alla notizia che un progetto è fattibile, avrete semaforo verde, la strada sarà libera.

Nel frattempo la dissonanza Venere-Marte potrebbe essere lo sprone necessario per alcuni dare il via ad alcuni chiarimenti. Affermare ciò che volete – lavoro o vita personale – sarà d’aiuto a sgombrare il capo dagli equivoci e a fare dei progressi.

Oroscopo di Ariete 16 febbraio amore

In coppia: eccellente serata, ricca di belle emozioni. Vi sentirete più vicini e innamorati che mai!

Soli: osate e fate il primo passo. La risposta che riceverete andrà oltre le vostre aspettative.

Oroscopo di domani 16 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mollare gli obbiettivi improduttivi

Oroscopo martedì Leone umore

Il cielo astrale è agitato e nei prossimi giorni potreste avere la sensazione di aver troppe cose sa affrontare, e sentirvi sopraffatti. Ridurre il programma di lavoro sarà d’aiuto a placarvi e prendere in considerazione la possibilità di delegare o persino eliminare qualcosa.

Potrebbe anche serre arrivato il momento di mollare alcuni obbiettivi improduttivi e fare ciò che davvero per voi è vantaggioso. Tenete inoltre presente che i problemi motivo di irritazione potrebbero essere il sintomo di qualcosa di più profondo e irrisolto.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: bella serata per godere della vita a due e delle gioie che regala l’amore nonché l’eros.

Soli: potreste dare il via a una storia con una persona che già conoscete, non è escluso nel lavoro.

Oroscopo 16 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): selezionare le tante idee

Oroscopo 16 febbraio Sagittario: umore

Con la Luna in Ariete è una bella giornata, il vostro talento è ben visibile per cui godetevi dunque i riflettori puntati su di voi. Al contempo, annuncia l’oroscopo, nella mente avete trilioni di idee ma rischiate di girare in tondo.

Potreste andare alla ricerca di nuove informazioni e non avere il tempo per esaminarle tutte. Siate più selettivi poiché capire le vostre priorità vi metterà di in grado di comprendere cosa accettare e cosa rifiutare. In questo modo farete concreti progressi.

Oroscopo Sagittario 16 febbraio: amore

In coppia: il tempo sembra non incidere sulla relazione. Ridete, flirtate, vi riconquistate come il primo giorno.

Soli: non vi porrete problemi a lanciare segnali né a conquistare. E arriverà un’attrazione irresistibile.

