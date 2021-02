Oroscopo del 16 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 16 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani martedì 16 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (tensioni con gli amici) e Acquario (è in arrivo una buona notizia).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 16 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): tensioni con gli amici



Oroscopo Gemelli domani 16 febbraio: umore

Sarete tentati di credere a una persona ma il vostro sesto senso invitarvi al contrario. L’aspetto positivo tra Marte e Nettuno rappresenta un invito a non prendere per oro colato ciò che dice ma controllare attentamente le sue motivazioni.

Se riuscirete a intravederle saprete fino a che punto potrete fidarvi ora e in futuro. Più in generale, nella vita sociale oggi potreste essere un po’ permalosi. Le tensioni con gli amici potrebbero pesarvi più di quanto pensiate. Concentratevi su idee e progetti che vi entusiasmano.

Oroscopo Gemelli di domani 16 febbraio: amore

In coppia: i problemi del quotidiano spesso impediscono di vivere momenti a due. E’ tempo di rimediare.

Soli: le possibilità di nuovi incontri oggi sono decuplicate. Ma voi, dovete metterci del vostro.

Oroscopo di domani 16 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): compiacere chi vi circonda

Oroscopo Bilancia di domani 16 febbraio: umore

Le relazioni potrebbero avere un impatto emotivo maggiore del solito poiché sarete alla ricerca della verità e potrebbero emergere delle turbolenze. Le conversazioni riguardanti la casa, la famiglia saranno molto sincere e ciò scatenare irritabilità.

Invece di tenere il muso, chiudervi nel silenzio e sentirvi frustrati, tirate fuori tutto! Smettete di compiacere chi vi circonda. L’oroscopo annuncia che va bene cooperare ma se gli altri non vi vengono incontro, è un atteggiamento che va vostro svantaggio.

Oroscopo Bilancia di domani 16 febbraio: amore

In coppia: guardate anche il lato positivo della relazione e passerete una splendida serata.

Soli: in attesa del Grande Amore, anche se oggi le emozioni non sono al top, siate sorridenti,

Oroscopo domani 16 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): è in arrivo una buona notizia

Oroscopo Acquario di domani 16 febbraio: umore

La congiunzione Mercurio-Giove, indica che qualcosa si sta preparando, si sta muovendo. Mercurio domenica tornerà in moto diretto e l’aspetto con Giove nei prossimi giorni potrebbe annunciare un evento positivo, una buona notizia.

Ad esempio, il via libera per una situazione o una mail o un messaggio che attendete con impazienza da tempo. Nel frattempo, l’aspetto odierno tra Luna e Plutone rappresenta un invito ad affrontare con voi stessi questioni apparentemente sepolte ma che probabilmente incidono sulle relazioni.

.Oroscopo Acquario di domani 16 febbraio: amore

In coppia: passione e desiderio al top, il che vi rende ancora più vicini e consolida la relazione.

Soli: voglia di approfondire la conoscenza con una persona che vi attrae. Non perderete tempo e lancerete un invito.

