Oroscopo del 16 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 16 gennaio

Oroscopo di sabato 16 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (mettete da parte i problemi) e Leone (fidatevi dell’istinto).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 16 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mettete da parte i problemi

Oroscopo Ariete umore

E’ un fine settimana con la Luna in Pesci ed è ideale – visto che in questo momento siete parecchio agitati, impazienti, sotto pressione – per ricaricare le batterie. Mettetevi al riparo dall’agitazione circostante, fate uno sforzo e rilassatevi il più possibile, cercate di pensare a cose piacevoli.

Mettete da parte i problemi e le preoccupazioni attuali e concentratevi su attività più rilassanti. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, non è escluso che sarete assorbiti da nuove idee mirate ad aumentare le entrate.

Oroscopo Ariete 16 Gennaio amore

In coppia: ritrovate il sorriso, il buonumore e il partner sarà piacevolmente sorpreso. Insieme sognerete il futuro.

Soli: grande fascino, conquistate in un batter di ciglia. Nessuno oggi potrà resistervi ma d’altra parte siete abituati.

Oroscopo 16 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fidatevi dell’istinto

Oroscopo Leone umore

Cercate di entrare in sintonia con l’istinto poiché potrebbe farvi comprendere a fondo una questione importante. La Luna in Pesci, indica che potete fidarvi delle vostre sensazioni e fare la cosa giusta al momento giusto. Soprattutto se ultimamente avete avuto poca sicurezza in voi stessi.

Le relazioni con le persone care sono al centro dell’attenzione e se ci sono state delle tensioni le supererete. E’ un’ottima per esprimervi, sentirvi liberi di agire a modo vostro e, al contempo, essere disponibili per gli altri. Avete le carte in regola per far passare il vostro messaggio ed essere compresi.

Oroscopo Leone amore

In coppia: nella relazione c’è un perfetto equilibrio emotivo e affettivo. Una giornata che vi vede sempre più innamorati.

Soli: sicuri di voi stessi, oggi pensate che volere è potere e farete vostro il cuore di chi vi attrae!

Oroscopo 16 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): con le persone care vi sentirete al top

Oroscopo 16 gennaio Sagittario: umore

Il Sagittario è un segno che ha bisogno di muoversi liberamente ma questo fine settimana, con Luna in Pesci, avrete voglia di una pausa dal ritmo convulso, del comfort della casa e non di uscire. E’ con le persone care, i familiari, che vi sentirete al top.

Non è escluso, in ogni caso, che un amico abbia intenzione di farvi visita e non vorrete rifiutare. Anche se non è nel vostro solito stile potreste divertirvi ad affrontare attività leggere ed è la cosa migliore.

Oroscopo Sagittario 16 gennaio: amore

In coppia: desiderio di rafforzare ancora di più il legame. Non è esclusa una cenetta a lume di candela.

Soli: dopo mesi di silenzio, un/a ex potrebbe farsi sentire. Potrebbe essere una vera sorpresa.

