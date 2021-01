Oroscopo del 16 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 16 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di sabato 16 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (momenti piacevoli in famiglia) e Acquario (concedetevi una pausa).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 16 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): procedere con calma



Oroscopo Gemelli 16 gennaio: umore

Con la Luna in Pesci, l’impazienza oggi è la vostra nemica numero uno. Probabile siate costretti a terminare un lavoro o non possiate eludere un obbligo e non rispettandoli, sapete che vi sentireste in colpa. Il problema è che sarete appunto impazienti, per sbrigarvi farete più cose contemporaneamente.

Ma, annuncia l’oroscopo, non è una buona idea poiché rischiate di fare confusione, commettere degli errori ma soprattutto non concludere quello che avete iniziato. Procedete con calma e cercate di organizzare anche dei momenti di relax insieme agli amici.

Oroscopo Gemelli 16 gennaio: amore

In coppia: potrebbero esserci delle tensioni ma visto che svaniranno nel giro di poco, datevi una calmata.

Soli: occhio alle illusioni! Una persona potrebbe mostrarsi diversa da come è realmente.

Oroscopo 16 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): momenti piacevoli in famiglia

Oroscopo Bilancia 16 gennaio: umore

Con la Luna in Pesci è un fine settimana in cui potreste dedicarvi a cose che avete rimandato: lavoretti in casa, rispondere alle mail, insomma attività non proprio esaltanti. Ma troverete il modo di trascorrere piacevoli momenti in famiglia.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che una persona a voi cara venga a trovarvi e vi porti un dono che apprezzerete molto. Più in generale, è la giornata giusta per comprare un oggetto per la casa oppure concedervi un regalo speciale.

Oroscopo Bilancia 16 gennaio: amore

In coppia:oggi lascerete alle spalle, entrambi, le noie, le preoccupazioni e vi ri-conquisterete.

Soli: Cupido vi dà appuntamento e una persona potrebbe attrarvi irresistibilmente. L’amore vi attende.

Oroscopo 16 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concedetevi una pausa

Oroscopo Acquario 16 gennaio: umore

Con la Luna in Pesci avete buone energie ma dovreste concedervi una pausa, qualche piacere che vi faccia provare un senso di comfort. Offrirvi, ad esempio, un regalo che desiderate da tempo o una golosità. L’oroscopo annuncia che vi farà un bene, tornerà il buonumore.

Il vostro segno, attualmente, risente dell’atmosfera ansiogena e delle tensioni presenti nell’ambiente circostante. E’ pur vero che riguardano tutti e creano delle paure rispetto al futuro. Se potete, dunque, oggi rallentate il ritmo, delegate qualche compito e rilassatevi in santa pace.

Oroscopo Acquario 16 gennaio: amore

In coppia: una questione potrebbe tormentarvi ma non ne parlate al partner per timore che non vi capisca. E avete torto, è parlando che si risolvono i problemi.

Soli: farete il punto sulla vostra vita affettiva e, probabilmente, perché vi troverete di fronte a una scelta.

