Oroscopo del 16 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 16 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (ribelli) e Sagittario (esigenti con i familiari).

Oroscopo del 16 novembre, gli astri mettono in guardia il Toro (parlate in modo troppo schietto) e Sagittario (siate più flessibili con le persone care). Per gli altri segni l’indicazione generale è: un progetto ha buone prospettive di successo.

Ariete (21 marzo-21 aprile): affidatevi al buon senso, non all’entusiasmo.



Umore

Avete grandi desideri e inseguendoli la concreta possibilità di realizzarli. Siete mossi dalla passione, dall’ottimismo, dalla voglia di vivere nuove esperienze, per cui assicuratevi che ciò che volete sia per voi positivo ma soprattutto che siano cose realistiche.

Una volta che l’otterrete, infatti, dovrete affrontarne le conseguenze. La tendenza infatti è quella di puntare in alto, a cose di cui forse non avete bisogno o, di fatto, non volete davvero. Per ottenere buoni risultati, consiglia l’oroscopo, più che alle emozioni affidatevi dunque al buon senso.

Amore

In coppia: il partner sarà di malumore e avrete la sensazione che sia meglio tacere. Fate bene, ne avete tutto da guadagnare.

Soli: se una persona vi attrae fate pure il primo passo ma non precipitate gli eventi. Date tempo al tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio): ribelli, rischiate di scatenare scontri.



Umore

Oggi e domani l’atmosfera sarà elettrica e voi altrettanto. Sarete ribelli, non sopporterete che vi impongano nulla e non esiterete a mandare al diavolo chiunque. Parlerete in modo più che schietto. Il problema, ed è presente da parecchio tempo, è che avete bisogno di maggiore libertà e indipendenza.

Alcuni Toro sono già riusciti a ottenerle mentre altri l’otterranno nel giro di quattro mesi. Peraltro, aggiunge l’oroscopo, il vostro atteggiamento non può che crearvi problemi, potrebbe – lavoro o vita personale – essere motivo di scontri.

Amore

In coppia: il partner potrebbe non essere d’accordo con alcune vostre scelte o idee. E voi prendere ogni commento in modo negativo.

Soli: stanchi della solitudine, oggi potreste chiamare un amico per sfogarvi, parlare della vostra situazione affettiva.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): potreste fare promesse difficili da mantenere.

Umore

I giorni e le settimane a venire possono essere utili per semplificare la vostra vita e assicurarvi che la routine e le attività quotidiane siano mirate al vostro benessere generale. Se qualcosa non va, annuncia l’oroscopo, è evidente che andrà affrontato.

Occhio alla tendenza ad esagerare, potreste fare promesse difficili da mantenere o dire cose che gli altri prenderanno alla lettera. Ma ciò è facilmente risolvibile, con una maggiore consapevolezza potreste stroncare sul nascere questo atteggiamento. Il lato B della settimana: i progetti riprendono a progredire.



Amore

In coppia: potrebbe essere una bella giornata ma la Luna in Sagittario vi rende sfuggenti. Controllo se volete evitare dei conflitti.

Soli: voglia di conquistare, di flirtare ma senza impegno. In realtà volete solo testare il vostro potere di seduzione.

Cancro (21 giugno-22 luglio): siete in posizione di forza.

Umore

Siete in posizione di forza e dunque potete discutere, negoziare, imporre le vostre idee più originali e innovatrici. L’unica accortezza, annuncia l’oroscopo, è quella di non prendere decisioni impulsive. Marte in Ariete accentua questo aspetto e la cosa migliore è quella di riflettere.

Occhio inoltre ad avere un atteggiamento autoritario o, in caso di discussione, ad alzare la voce più degli altri. Non c’è bisogno, come detto siete in una posizione di forza. Per oggi, cercare di ritagliare del tempo da dedicare alle attività che vi piacciono.

Amore

In coppia: qualche tensione ma per fortuna riuscirete a riportare l’armonia e una buona dose di ottimismo.

Soli: per oggi, la cosa migliore è stare in compagnia di amici. La giornata non si presta agli incontri d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto): pensate anche a rilassarvi.

Umore

Se oggi troverete il modo di distrarvi, evadere, sarete meno agitati e nervosi, meno tesi. Nel fine settimana, con l’arrivo del Sole in Sagittario, vi sentirete di nuovo al top, pieni di belle energie. Per oggi, dunque, evitate di fare mille cose contemporaneamente, più di quante possiate realmente gestire.

Alcune, ad esempio, potrebbero essere tranquillamente rimandate. Non solo, l’oroscopo annuncia che prendere decisioni importanti o fare delle promesse basate sull’umore odierno potrebbero rivelarsi successivamente un errore.

Amore

In coppia: se avete spazzato sotto il tappeto alcuni problemi oggi è inevitabile che riemergeranno e ci saranno delle tensioni.

Soli: prenderete l’iniziativa nei confronti di una persona che vi piace ma, purtroppo, potreste trovarvi di fronte a muro.

Vergine (24 agosto-23 settembre): credere in voi stessi, nelle vostre idee.

Umore

I passaggi astrali attuali al vostro segno dicono di credere in voi stessi, nelle vostre idee, nella qualità del vostro lavoro. In mano avete i quattro assi e dovete giocarli al meglio, soprattutto oggi e domani. L’oroscopo segnala che qualsiasi conversazione sarà positiva.

Le vostre idee ovunque saranno apprezzate e accolte. Di sicuro in questo momento esercitate una forte influenza su chi vi circonda. Detto questo, non mettetevi sotto pressione. Rallentate il ritmo e fate qualcosa di piacevole solo per voi. Non sarà una perdita di tempo, ma un gran regalo.

Amore

In coppia: cosa rimproverate al partner? E’ tempo di tirare fuori i rospi, parlare chiaramente. Far finta di niente non sistemerà la situazione.

Soli: siete insoddisfatti, nessuno vi sembra sia all’altezza delle vostre aspettative. Ma correre dietro a chissà quale ideale non porta a nulla.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): avete delle armi per difendervi.

Umore

Eccessivamente concentrati sulla vostra attuale situazione finanziaria e sarete spinti a fare uno sforzo enorme per organizzarvi. E’ un atteggiamento che aiuta sicuramente ma se riuscirete ad avere tutto sotto controllo concedetevi anche del tempo libero.

Il denaro quest’anno è stato spesso un problema ma l’oroscopo annuncia che avete delle armi per difendervi tra cui avere un certo distacco. Anche di fronte a un problema familiare, la cosa migliore è non intervenire. Non temete, le cose nel 2021 si sistemeranno.

Amore

In coppia: voglia di ampliare gli orizzonti insieme al partner, uscire dal solito quotidiano. E metterete in atto qualche bella idea.

Soli: con la Luna in Sagittario vi sentite leggeri, ottimisti, entusiasti. Non è esclusa la conoscenza con una persona che vive in un’altra città o nazione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la soluzione definitiva a un problema.

Umore

L’armonia Luna-Marte vi rende molto determinati e vi spinge a superare qualsiasi ostacolo, anche riguardante questioni lasciate in sospeso. L’istinto, inoltre, potrebbe essere d’aiuto a trovare la soluzione definitiva a un problema. Vi libererete di una questione che si trascina da tempo.

Progredire è l’obbiettivo attuale ed è a portata di mano ma l’oroscopo a voi dice che la moderazione ora è la chiave del successo. Potete fare uno sforzo e intraprendere, soprattutto se qualcosa vi appassiona ma evitate che lo stress prenda il sopravvento.

Amore

In coppia: amore e passione prendono il sopravvento. E’ una giornata in cui spazzerete via qualsiasi dubbio.

Soli: pensate di non essere abbastanza attraenti? Sbagliate! Il fascino oggi è al top. Sfruttatelo al massimo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto esigenti con i familiari.

Umore

Apparentemente sembrate tranquilli ma interiormente sarete vulcani pronti a scandagliare una situazione ma, forse, non arrivare a nessuna conclusione. Qualunque cosa vi venga in mente, per il momento chiudetela in un cassetto e puntate l’attenzione altrove.

Una passeggiata nella natura o trascorrere un po’ di tempo libero con dei buoni amici, sarà d’aiuto a rilassarvi e in grado di trovare le soluzioni giuste. L’oroscopo inoltre consiglia di non essere eccessivamente esigenti con i familiari. Cercate di essere più flessibili.

Amore

In coppia: la vita a due oggi vi sembra soffocante, occhio a creare dubbi nel partner. Scatenereste solo tensioni.

Soli: metterete uno stop a una persona che vi corteggia. Avete capito che non potrebbe offrirvi nulla di positivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’autocontrollo vi sarà molto utile.

Umore

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno e solitamente con questo passaggio c’è voglia di riflettere, di relax. Ma attualmente i transiti sono dirompenti e c’è la tendenza a esagerare e parlare troppo velocemente o prima di quanto dovreste. L’autocontrollo vi sarà molto utile.

L’oroscopo annuncia che potrebbero esserci delle questioni di denaro da risolvere. Ad esempio dover pagare qualcosa che eravate convinti di aver già saldato. La cosa, inutile dirlo scatenerà il vostro nervosismo. E’ consigliabile, inoltre, prendere con le pinze quanto vi dirà un amico.

Amore

In coppia: probabile che alcune decisioni non corrispondano alle aspettative del partner. Dovreste prenderle insieme, non siete soli.

Soli: avete ben altro per la mente, oggi, che pensare all’amore. Vi appagherà ampiamente la compagnia degli amici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riuscirete a realizzare ciò che avete in mente.

Umore

Nel vostro territorio circola sempre un po’ di ansia, può essere immaginiate una situazione che di fatto non accadrà mai, la tendenza è pensare al peggio. Calma, riprendetevi e non esercitate troppa pressione su voi stessi. L’aspetto positivo Sole-Saturno vi consiglia di rallentare anche il ritmo.

L’oroscopo annuncia che riuscirete a realizzare ciò che avete in mente, dunque, non c’è motivo di angosciarvi. La Luna in Sagittario odierna è un’opportunità per rilassarvi in compagnia di buoni amici e nel lavoro o negli affari mostrare di che stoffa siete fatti!

Amore

In coppia: la Luna in Sagittario vi spinge a coccolare il partner, a mostrare pienamente i vostri sentimenti. Passione al top.

Soli: giornata propizia agli incontri, ovunque andiate grazie al fascino attirate gli sguardi di tutti. Aprite gli occhi, l’amore è in arrivo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensate a migliorare voi stessi.

Umore

Con la Luna in Sagittario, siete nervosi, critici e scatenate delle tensioni nelle relazioni. Calma. E pensate a migliorare voi stessi. E’ un ottimo momento, annuncia l’oroscopo, per studiare, approfondire un’argomento oppure andare in cerca di nuove opportunità anche lavorative.

Non è escluso che oggi arrivi una buona notizia oppure una proposta che davvero non vi aspettate. C’è solo da capire che se quest’ultima l’accetterete. In questo momento – ma rischiate di sbagliare – potreste pensare di star bene così come state e non avete intenzione di cambiare nulla.

Amore

In coppia: rispetto, bontà e generosità. Un tris vincente che permette di stabilire armonia e tenerezza.

Soli: sex appeal, determinazione e ottimismo. Avete le carte in regola per incontrare l’amore. Tuttavia, occhio a idealizzare le persone.