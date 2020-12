Oroscopo del 17 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di giovedì 17 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. Saturno entra in Acquario per due anni e mezzo circa. Ariete (si apre una nuova fase), Leone (terrete stretta la vostra libertà), Sagittario (molto concentrati nel lavoro)

Oroscopo del 17 dicembre, gli astri dicono all’Ariete di dare un sguardo critico ai progetti, al Leone che per salvaguardare la libertà rischia di perdere delle opportunità e al Sagittario che potreste trascurare amici e familiari.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): si apre una nuova fase.

Saturno entra in Acquario, per due anni e mezzo sosterà nel vostro settore dei progetti e delle amicizie. Un passaggio che apre un nuova fase. E’ tempo di dare uno sguardo più critico ai progetti a lungo termine, ai sogni, alla vita sociale. L’oroscopo annuncia che potreste lavorare in gruppo su un progetto serio.

Per quanto riguarda le amicizie – non le relazioni di lavoro – potreste allontanarvi da una in particolare oppure fare una selezione tra i contatti. Ma continuerete ad avere accanto le persone con cui avete un rapporto sincero e leale.

In coppia: se qualcosa del partner non vi sta bene, siate diplomatici e chiudete un occhio.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una vera storia d’amore. Il legame è già forte e i sentimenti profondi.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): terrete stretta la vostra libertà.

Saturno in Acquario, per due anni e mezzo circa si opporrà al vostro Sole e potrebbe incidere sulle relazioni personali o di lavoro. Avrete difficoltà a impegnarvi, sarete esitanti riguardo a tutto ciò che potrebbe privarvi della libertà ma, segnala l’oroscopo, rischiando di perdere qualche buona occasione.

Riguardo alle relazioni che avete in corso se vi sentirete limitati sarete spinti a fare un valutazione. Ma la presenza di Giove in Acquario alleggerirà l’atmosfera e portare speranza, per cui le cose potrebbe cambiare in modo positivo.

In coppia: l’atmosfera è elettrica, la comunicazione è latitante. Il partner fa lo struzzo e voi vi innervosite ancora di più.

Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica e voi non sapere bene cosa fare. Distacco, valutate con serietà i sentimenti.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nel lavoro vi impegnerete al massimo.

Saturno entra in Acquario, sosterà per circa due anni e mezzo nel vostro settore della comunicazione. Sarete impegnati con progetti, obbiettivi, un’attività online. Nel lavoro vi impegnerete in modo ineguagliabile ma il rovescio della medaglia è potreste trascurare un po’ amici e familiari.

Concentrati come sarete nella professione non potrete essere contemporaneamente su due fronti. Di sicuro mollerete quelle attività che rappresentano una perdita di tempo. L’oroscopo annuncia che avrete ampia possibilità di progredire. Con questo passaggio non è escluso che concludere un lungo ciclo di studi.

In coppia: giornata che fa arrivare una boccata d’aria fresca nella relazione. Vi capite al volo e vi amate più di sempre.

Soli: per oggi, preferireste concentrarvi sul lavoro ma i pianeti vi spingeranno a fare il punto sulla vita affettiva.

