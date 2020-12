Oroscopo di giovedì 17 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Saturno oggi entra in Acquario dove sosterà per circa due anni e mezzo. Cancro (mettere in equilibrio le finanze), Scorpione (le relazioni di lavoro non saranno facili), Pesci (risolvere questioni in sospeso)

Oroscopo del 17 dicembre, gli astri dicono al Cancro che saprete adattarvi alle circostanze; Scorpione: le relazioni di lavoro saranno problematiche; Pesci: farete piazza pulita.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): un equilibrio nelle finanze.

Saturno entra in Acquario, per circa due anni e mezzo, e sarà una fase di profonda trasformazione in cui supererete alcuni problemi riguardanti l’attaccamento a persone e situazioni o dipendenze, paure che sentivate nocive. Un processo affascinante e al contempo molto liberatorio.

L’oroscopo segnala che il passaggio può indicare anche un’eredità. Il transito vi permetterà inoltre di lavorare a un piano per mettere in equilibrio le finanze. Scoprirete che potete vivere ugualmente senza alcune cose o che sapete adattarvi alle circostanze con maggiore elasticità.

In coppia: il partner sarà tutto miele, vi dimostrerà la forza del suo amore. C’è solo serenità.

Soli: gli opposti si attraggono e oggi incontrerete una persona molto diversa da voi ma l’attrazione sarà immediata.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): le relazioni di lavoro non saranno facili.

Per due anni e mezzo circa, Saturno in Acquario sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Può essere che desideriate acquistare una nuova abitazione – o apportare delle modifiche a quella che avete già – oppure ne avrete una in eredità che forse dovrete sistemare o ristrutturare.

Potreste sentirvi pronti a staccarvi dalle richieste e dalle aspettative della famiglia, soprattutto da quelle che vi impediscono di seguire il vostro percorso di vita. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che un figlio vada a vivere per conto proprio. Infine, le relazioni di lavoro potrebbero non essere sempre facili.

In coppia: contate pure sull’amore e sulla fedeltà del partner. Capirete inoltre che la relazione è l’ancora di cui avete bisogno per essere felici.

Soli: cotta fulminante per una persona che incontrerete sui social. E da una conversazione potrebbe nascere l’amore.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: risolvere questioni in sospeso.

Saturno in Acquario, per due anni e mezzo circa sosterà alle spalle del vostro segno: farete piazza pulita di tutto ciò che nella vostra vita ormai è privo di significato. Le situazioni inutili diventeranno insopportabili e ciò sarà il segnale che dovrete chiudere.

L’oroscopo vi dice di risolvere le questioni in sospeso e completare ciò che avete rimandato. Il pianeta, inoltre, vi aiuterà a essere più realistici senza per questo privarvi della leggendaria immaginazione. La differenza è che saprete utilizzarla in modo saggio.

In coppia: cercate di accettare il partner così com’è e apprezzate tutte le sue sfaccettature.

Soli: intraprendenti, oggi non vi farete alcun problema a fissare un appuntamento con una persona conosciuta online.

