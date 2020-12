Oroscopo di giovedì 17 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. Saturno entra in Acquario dove sosterà per due anni e mezzo. Gemelli (perseveranti e ottimisti), Bilancia (un lungo periodo costruttivo), Acquario (l’inizio di un nuovo ciclo).

Oroscopo del 17 dicembre, gli astri segnalano al Gemelli un miglioramento personale, alla Bilancia che sarete più sicuri e all’Acquario belle possibilità di successo.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ottimisti e perseveranti.



Oroscopo gemelli umore

Con Saturno in Acquario, per i prossimi due anni e mezzo circa sarete pronti a dare il via a un miglioramento personale. Eliminerete atteggiamenti controproducenti e adotterete convinzioni che migliorano la vita. Potreste impegnarvi seriamente per acquisire nuove abilità e conoscenze.

Potreste iniziare un nuovo ciclo di studi o terminarlo o trovare il lavoro che fa per voi. Non è escluso, annuncia l’oroscopo che ci sia un trasferimento di lavoro all’estero. E con l’arrivo di Giove in Acquario avrete in generale la perseveranza e l’ottimismo per raggiungere la vetta!

Oroscopo gemelli amore

In coppia: se non siete ancora sposati, potreste iniziare a parlare di matrimonio. La voglia di costruire è forte!

Soli: dopo una serie di fallimenti affettivi desiderate voltare pagina. E potrebbe esserci un incontro sul posto di lavoro.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un lungo periodo molto costruttivo.

Oroscopo bilancia umore

L’arrivo di Saturno in Acquario, per due anni e mezzo circa, vi permetterà di trovare grande sicurezza in voi stessi, vi esprimerete liberamente. Supererete la paura di non essere all’altezza e sarete voi stessi, indipendentemente da ciò che pensano gli altri.

L’oroscopo segnala una fase positiva, sicuramente progredirete e avrete un’immagine di tutto rispetto. Potreste, ad esempio, emergere grazie a una creazione che piacerà. Dopo anni terribili entrate in un periodo costruttivo e, data la presenza di Giove in Acquario, capirete finalmente ciò che è valorizzante per il vostro ego.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: dolcezza e passione a gogo, le paroline dolci sono ideali per ravvivare la fiamma!

Soli: grande fascino! Oggi potreste conoscere una persona che si avvicina parecchio al vostro ideale. Ma procederete a piccoli passi.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): .

Oroscopo acquario umore

L’ultimo passaggio di Saturno nel vostro segno risale al 1991-92 ma all’epoca non c’era Giove al suo fianco – com’è ora – per cui possiamo dire che sarà un momento fortunato, pieno di belle possibilità, l’inizio di un nuovo ciclo. L’oroscopo annuncia che i prossimi due anni e mezzo circa saranno frenetici, richiederanno impegno, dovrete assumere nuove responsabilità ma avrete la possibilità – notevole – di realizzare i vostri progetti e ottenere il successo.

Di sicuro avrete una comprensione più realistica delle vostre capacità e dei vostri limiti ed è evidente che ne trarrete vantaggio.

Oroscopo acquario amore

In coppia: insieme al partner troverete il modo per movimentare il quotidiano. Potreste, ad esempio, condividere un hobby.

Soli: incontro seguito da innamoramento! Sarete attratti da un/a collega e ricambiati. Ma non si tratterà di un’avventura “mordi e fuggi”.

