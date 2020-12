Oroscopo di giovedì 17 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. Saturno oggi entra in Acquario dove sosterà per due anni e mezzo. Toro (mollare tutto ciò che non va) e Vergine (parecchie situazioni da gestire), Capricorno (parola d’ordine “risparmio”)

Oroscopo del 17 dicembre, gli astri segnalano al Toro fare ciò che mette in sicurezza il futuro; Vergine, sarete super impegnati; Capricorno sarete molto cauti nelle spese.

Oroscopo 17 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): mollare tutto ciò che non va.



Oroscopo Toro umore

Per circa due anni e mezzo, Saturno in Acquario sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e sarete pronti a impegnare tutte le vostre energie per raggiungere i vostri obbiettivi. L’oroscopo annuncia che potrebbe essere la resa dei conti, ovvero aver voglia di mollare tutto ciò che non funziona e dedicare tempo a quello che vi garantisce maggiore sicurezza per il futuro.

Non è escluso che molti Toro vadano in pensione anticipata ma ne sarete contenti perché vi sentirete liberi di fare ciò che più vi piace.

Oroscopo toro amore

In coppia: la vostra leggendaria calma oggi sarà messa alla prova. Difficile trovare un equilibrio.

Soli: avete un’arma in più ed è il sorriso. Poche persone, oggi, resisteranno al vostro fascino!

Oroscopo 17 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): parecchie situazioni da gestire.

Oroscopo vergine umore

Pronto a vivere una fase in cui sarete super impegnati? Saturno entra in Acquario, per due anni e mezzo circa e sosterà nel vostro settore dello stile di vita. Lavoro, quotidiano o vita privata l’oroscopo segnala che avrete parecchie cose da fare, situazioni da gestire. Saturno è il pianeta del rigore e della serietà e non è escluso che nel lavoro potrebbero emergere dei problemi, potreste temere di perdere l’impiego oppure aver a che fare con un superiore che abuserà del suo potere e renderà difficile il quotidiano.

Oroscopo vergine amore

In coppia: il partner potrebbe darvi una piccola delusione. Evitate di fissarvi e voltate pagina. Ciò che conta è che l’amate. D’altra parte in qualsiasi relazione non è mai tutto rose e fiori.

Soli: avete difficoltà a fidarvi delle persone, in particolare di chi vi corteggia. E se invece si trattasse di una storia seria?

Oroscopo 17 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): parola d’ordine “risparmio”.

Oroscopo capricorno umore

Saturno vi saluta, era entrato nel vostro segno nel 2017, ed entra in Acquario dove sosterà fino a marzo 2023. Il pianeta del tempo, del rigore, punterà i riflettori sul vostro settore del denaro. Potreste acquistare un bene immobile oppure mettere da parte dei soldi o ancora sarete molto cauti nelle spese così da impegnare meglio i soldi.

Ridurrete dunque gli sprechi e, segnala l’oroscopo, eviterete acquisti inutili. Questa operazione “risparmio” potrebbe includere che andrete a scovare le migliori offerte anche per luce, gas e telefono e la vendita o lo scambio di oggetti che non usate più.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: distesi, appagati, con il partner siete felici! E, seppure a modo vostro, darete prova di una certa creatività.

Soli: affascinanti, irresistibili, se volete è l giornata giusta per conquistare e vivere una storia romantica.

