Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di mercoledì 17 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (spazio al nuovo) e Sagittario (grandi progetti).

Oroscopo del 17 febbraio, gli astri dicono al Leone di far entrare il nuovo e al Sagittario che in mente ha grandi progetti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 17 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di essere rigidi

Oroscopo Ariete umore

Con la dissonanza Saturno-Urano il vecchio modo di muovervi si scontra con il bisogno di rivoluzione e cambiamento. E dal vostro punto di vista potrebbe sembrare che rispetto a una situazione abbiate poco margine di manovra.

Tra pochi giorni la situazione migliorerà, avrete nuove idee che faranno la differenza. Evitate tuttavia, annuncia l’oroscopo, di essere troppo rigidi e siate flessibili. Al contempo, oggi avrete voglia di fare qualcosa che regali piacere a voi o agli amici.

Oroscopo di Ariete 17 febbraio amore

In coppia: giornata romantica, avrete voglia di vivere momenti di intimità con il partner. Passerete dalle parole all’azione.

Soli: troverete un’idea originale per sorprendere la persona che vi attrae e farete colpo!

Oroscopo di domani 17 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fuori il vecchio, dentro il nuovo

Oroscopo mercoledì Leone umore

La dissonanza odierna Saturno-Urano potrebbe mettere alla prova alcune relazioni – lavoro o personali – soprattutto se i vostri piani sono in conflitto con le aspettative degli altri. Cosa volete veramente? Di qualunque cosa si tratti, fidatevi dell’istinto e cercate di non farvi convincere del contrario.

L’aspetto dice chiaramente “fuori il vecchio, dentro il nuovo”. Le cose stanno cambiando velocemente. Nel settore delle relazioni e del lavoro potrebbero esserci delle rotture e insieme delle scoperte. Prestate attenzione a ciò che pronto per cambiamento.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: potreste sentirvi trascurati dal partner ma è una sensazione, non realtà. Non complicate le cose.

Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio, e visto che non avete voglia di grandi cose la giornata sarà lunga.

Oroscopo 17 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): in mente avete grandi progetti

Oroscopo 17 febbraio Sagittario: umore

I passaggi odierni indicano che oggi potreste vivere poco nel mondo reale: in mente avete grandi progetti e potrebbero entusiasmarvi. Ma concretizzarli è un’altra storia. Non siate troppo duri con voi stessi nel caso non riusciate a realizzare tutto. Adeguate il programma di conseguenza e apportate delle modifiche, lentamente ma con costanza.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, è il momento di mollare il passato e dare il benvenuto al nuovo: un processo non sempre facile ma alla lunga vedrete che ne è valsa la pena.

Oroscopo Sagittario 17 febbraio: amore

In coppia: niente gelosia, niente segreti, totale e reciproca fiducia: con il partner vi amate. Punto e basta.

Soli: ottime possibilità di incontrare una persona speciale oppure dichiarerete i sentimenti a chi vi attrae.

Per tutti gli altri segni clicca qui.