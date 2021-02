Oroscopo per domani mercoledì 17 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (nuove opportunità) e Acquario (siate tolleranti).

Oroscopo di domani 17 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mettervi al riparo dai pettegolezzi



Oroscopo Gemelli domani 17 febbraio: umore

Il vostro è un segno a cui piace essere informato su tutto e i passaggi attuali appagano alla grande la vostra curiosità. Tuttavia, per oggi, cercate di mettervi al riparo da pettegolezzi o maldicenze nei vostri confronti. Come? Tacendo e ignorando chi è in vena di prendere in giro, non seguite il loro esempio.

L’oroscopo annuncia che in questo periodo difficile che stiamo vivendo voi avete imparato come essere soddisfatti della realtà, sapere come rendere comunque piacevole la vostra vita. Andate avanti così.

Oroscopo Gemelli di domani 17 febbraio: amore

In coppia: insieme al partner fate progetti per il futuro, la relazione è all’insegna della stabilità.

Soli: una persona che consideravate un amico/a, a sorpresa, potrebbe dichiarare il suo amore.

Oroscopo di domani 17 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): arrivano nuove opportunità

Oroscopo Bilancia di domani 17 febbraio: umore

La bilancia pende a vostro favore: le opportunità bussano alla vostra porta quando meno ve l’aspettate e sta a voi coglierle. Vedrete che sarete orgogliosi di voi, di quanto avrete fatto. Al contempo è il momento di lasciare spazio alla creatività.

Potreste dedicare tempo a esplorare il vostro talento o prendere in considerazione un nuovo modo di lavorare. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che vi sentirete pronti ad avviare una vostra attività autonoma che nel tempo vi regalerà belle soddisfazioni.

Oroscopo Bilancia di domani 17 febbraio: amore

In coppia: nella relazione potrebbero esserci alti e bassi. E oggi ne parlerete sinceramente con il partner.

Soli: le possibilità di incontrare l’amore ci sono e tante. Dovete cercare di essere un po’ meno esigenti.

Oroscopo domani 17 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cercate di essere tolleranti

Oroscopo Acquario di domani 17 febbraio: umore

I transiti attuali segnalano che a poco a poco, riuscirete a voltare una pagina sul passato e sulla dipendenza che potreste aver avuto dalla famiglia o una persona cara in particolare. Non è facile, è come dover elaborare un lutto ma sarà molto liberatorio.

E’ in atto da tempo e ora, finalmente, siete alla fine delle vostre pene. Al contempo, la Luna in Toro odierna, rende la giornata un po’ tesa, potreste essere agitati. Calma, siate tolleranti così da evitare – lavoro o vita personale – spiacevoli discussioni.

Oroscopo Acquario di domani 17 febbraio: amore

In coppia: Idee e desideri non coincidono con quelli del partner. Cercate di trovare un compromesso.

Soli: la solitudine vi pesa ma anziché deprimervi dovreste uscire, ampliare il raggio d’azione. Anche se oggi non è facile.

