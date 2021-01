Oroscopo del 17 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 17 gennaio

Oroscopo di domenica 17 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (distratti) e Sagittario (serata memorabile con il partner).

Oroscopo del 17 gennaio, gli astri dicono all’Ariete che è distratto, con la testa tra le nuvole e al Sagittario che vivrà una serata memorabile con la persona amata.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): con la testa tra le nuvole

Oroscopo Ariete umore

Con la Luna in Pesci siete distratti, con l testa tra le nuvole e potreste dimenticare, ad esempio, un appuntamento telefonico. Al contempo la Luna congiunta a Nettuno potrebbe accentuare l’immaginazione. Non è un male poiché potrebbe esservi utile a risolvere un problema esaminandolo in modo diverso ma al contempo, annuncia l’oroscopo, cercate di non esagerare, inseguire sogni che di fatto non potrete realizzare.

Anche se non vi piace, per decidere quale azione intraprendere, attenetevi alla realtà. Infine, attenzione a prendere decisioni che derivano dall’irrequietezza e non dal bisogno.

Oroscopo Ariete 17 Gennaio amore

In coppia: il partner, per qualche ragione potrebbe essere giù di corda ma voi, riuscirete a far tornare il sorriso.

Soli: se una persona vi piace, oggi andate dritti alla conquista, sarete molto diretti. E se non ricambia, punterete a un altro obbiettivo.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): siate concilianti

Oroscopo Leone umore

Il desiderio di sentirvi più liberi è molto forte, più di quanto abbiate provato da un po’ di tempo a questa parte. La dissonanza Giove-Urano scatena la voglia di scrollarvi di dosso qualsiasi situazione di lavoro o personale che vi pesa come un macigno e puntare a qualcosa di migliore.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che in questi giorni – lavoro o vita privata – sia necessaria una spiegazione con una persona: siate concilianti. Non è imponendo le vostre idee o provando all’altro/a che ha torto che riuscirete a farvi capire.

Oroscopo Leone amore

In coppia: grande fascino e sembra proprio che il partner oggi abbia occhi solo per voi!

Soli: come detto, avete un grande fascino e nessuno potrà resistervi. Negli affari di cuore avrete un grande successo.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): serata memorabile con la persona amata

Oroscopo 17 gennaio Sagittario: umore

Potresti sentirvi spinti a fare qualcosa che potrebbe migliorare la vostra vita e aprire nuove porte. Qualcosa che stavate cercando e che vi entusiasma parecchio. Se, inoltre, si presenta un’opportunità che vi porta in una nuova direzione di sicuro non ve la farete scappare ma evitate di correre dei rischi.

La fretta è infatti una cattiva consigliera. Valutando con attenzione otterrete ottimi risultati. L’oroscopo, infine annuncia che la congiunzione odierna Luna-Nettuno rischia di sollecitare delle emozioni difficili da controllare.

Oroscopo Sagittario 17 gennaio: amore

In coppia: vi attende una serata memorabile, sensualità a go-go. Avrà il potere di ricaricare le batterie.

Soli: vi deciderete a fare il primo passo verso la persona che vi attrae e sembra che avrete motivo di pentirvi.

