Oroscopo del 17 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 17 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 17 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che avete la prova del vostro valore e al Gemelli che dove colmare il divario tra vecchio e nuovo.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): colmare il divario tra vecchio e nuovo



Oroscopo Gemelli 17 gennaio: umore

Ora o mai più, o almeno questa sarà la vostra sensazione. Una proposta potrebbe vedervi pronti a lanciarvi in una situazione che sembra fatta apposta per voi. L’unica cosa che potrebbe trattenervi è un attaccamento a ciò che già è presente nella vostra vita.

Avrete bisogno di trovare un modo per colmare il divario tra vecchio e nuovo così da non mettere a repentaglio tutto ciò per cui avete lavorato duramente. In ogni caso, annuncia l’oroscopo, avete la concreta possibilità di rinnovarvi con successo ed efficacia.

Oroscopo Gemelli 17 gennaio: amore

In coppia: è probabile che il partner abbia bisogno di essere rassicurato. Un “ti amo” a volte fa miracoli.

Soli: una persona incontrata di recente vorrà approfondire la conoscenza. Sembra davvero un buon inizio.

Oroscopo 17 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): avete la prova del vostro valore

Oroscopo Bilancia 17 gennaio: umore

E’ una domenica in cui siete abbastanza critici, irritati dall’atteggiamento delle persone care che, a vostro giudizio, sono egoiste e pensano soltanto a loro. E sarete pronti a fare un discorsetto, senza il timore che non vi vogliano più bene. In questo momento avete molte prove di quanto valete e ciò rafforza la vostra autostima.

Non lascerete fare e sorprenderete chi vi circonda. Dite chiaramente che a partire da ora, non avrete mai più l’atteggiamento di prima. Avete l’energia necessaria e la possibilità di esprimervi liberamente.

Oroscopo Bilancia 17 gennaio: amore

In coppia: se pensate che il partner vi trascuri, la cosa migliore è parlarne ma senza essere aggressivi.

Soli: con una persona non avrete bisogno di troppe parole. Vi capirete al volo, con un solo sguardo!

Oroscopo 17 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): l’atmosfera è più dolce

Oroscopo Acquario 17 gennaio: umore

Gli attuali passaggi astrali sono aggressivi, scatenano forti tensioni, ma oggi l’atmosfera dovrebbe essere più dolce, con chi vi circonda non ci saranno conflitti. La presenza di Mercurio nel vostro segno rende il vostro eloquio brillante e ovunque attirate simpatia.

L’oroscopo annuncia che questo aspetto vi mette in grado di dire qualsiasi cosa in modo diplomatico, non correte dunque il rischio di offendere. Se, inoltre, doveste pensare con nostalgia a una situazione del passato, andate oltre: vi aspettano nuove e più entusiasmanti opportunità.

Oroscopo Acquario 17 gennaio: amore

In coppia: nel programma della giornata c’è tenerezza e dichiarazioni d’amore appassionate! Serata molto romantica.

Soli: Attrazione irresistibile per una persona forse già impegnata. E sarà così forte che non vi tirerete indietro.

