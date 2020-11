Oroscopo del 17 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 17 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Cancro (irritati) e Bilancia (pretendere il rispetto).

Oroscopo del 17 novembre, gli astri mettono in guardia il Cancro (una persona vi irrita) e Bilancia (siate meno accomodanti con persone care). Per gli altri segni l’indicazione generale è: Venere-Giove in dissonanza. Occhio a esagerare con le spese, cibo, bere.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): eliminate situazioni che sono una perdita di tempo.



Umore

I transiti odierni vi aiutano a vedere le situazioni in modo molto razionale, capirete quali sono soltanto una perdita di tempo e inoltre studierete nuovi metodi per organizzare al meglio il lavoro e il quotidiano. Più in generale, l’oroscopo annuncia che sebbene possiate fare progressi costruttivi, l’opposizione odierna tra Mercurio-Urano potrebbe far arrivare qualcosa di inaspettato.

Potreste essere costretti ad apportare dei cambiamenti in un progetto per quanto riguarda i costi e le spese. Ma non vi lascerete abbattere, manterrete alta la fiducia in voi stessi.

Amore

In coppia: con il partner eviterete accuratamente qualsiasi argomento che possa scatenare una discussione. Entrambi avete voglia di ritrovare la pace.

Soli: “ripescherete” una persona che in primo momento avete rifiutato. Un messaggio romantico sarà ben accolto.

Toro (22 aprile-20 maggio): una persona avrà il potere di calmarvi.



Umore

Circola ancora un po’ di agitazione e stress ma le cose andranno meglio a partire dal primo pomeriggio quando la Luna entrerà nel razionale segno del Capricorno. Una persona cara con la sua sola presenza avrà il potere di calmarvi.

Sia chiaro, anche se cercherà di convincervi che la situazione si sistemerà, continuerete a pensare il contrario. L’oroscopo annuncia che con Urano nel vostro segno potreste aver cambiato approccio riguardo a molte cose. Ora potreste essere spinti riguardo a una relazione ad avere maggior spazio personale.

Amore

In coppia: mettete in conto qualche discussione. Potete evitarle stando ciascuno per conto proprio.

Soli: non siete di buonumore, la visione del futuro è pessimista. Per oggi, meglio rimandare gli incontri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): non volete più dei problemi di denaro.

Umore

Finanze o piani di lavoro sembrano andare meglio. Potrebbe essere perché nel primo caso avete diminuito le spese e siete diventati più saggi mentre nel secondo avete adottato delle misure che vi garantiranno una crescita progressiva e sviluppi positivi.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo, oggi potreste avere la tendenza a liberarvi di alcuni limiti e non mettere freni ai desideri. Quali? Spendere, mangiare o bere troppo! Ma è probabile che, soprattutto riguardo ai soldi farete marcia indietro. Avete preso coscienza che su questo fronte non volete più problemi.

Amore

In coppia: desiderio di libertà, di avventura ma non da soli, in compagnia del partner. Insieme vi sentite al top.

Soli: divisi tra la voglia di vivere flirt e avventure e ottenere la stabilità. A voi decidere quale strada imboccare.

Cancro (21 giugno-22 luglio): una persona ha un atteggiamento irritante.

Umore

Lavoro o vita personale oggi una persona metterà alla prova la vostra pazienza. Potreste essere stati gentili al massimo ma avrà comunque un atteggiamento estremamente irritante. Forse non andate d’accordo su alcune cose oppure l’altro/a ha semplicemente voglia di litigare.

In questo secondo caso, difendetevi ma senza battagliare verbalmente. Prendete le distanze con grande diplomazia ed evitate di lanciarvi in decisioni affrettate poiché in seguito, segnala l’oroscopo, potreste pentirvene. Nei prossimi giorni vedrete con occhi diversi la persona e la situazione e ciò farà la differenza.

Amore

In coppia: quando si tratta di vedere contento il partner non vi tirate indietro. E oggi farete una piccola sorpresa.

Soli: deciderete di lanciarvi nell’ignoto e stringerete nuove conoscenze online. Farete le scelte giuste.

Leone (23 luglio-23 agosto): dite “no” alle decisioni impulsive.

Umore

La dissonanza Mercurio-Urano scatena irrequietezza, non state fermi un attimo. La mente lavora a un ritmo accelerato e il rischio è che prendiate decisioni impulsive che in seguito potrebbero rivelarsi sbagliate. La cosa migliore per distrarvi, annuncia l’oroscopo, è quella di immergervi nel lavoro, nelle attività quotidiane.

Se infatti lasciate che la mente giri a ruota libera oltretutto avrete la tendenza a vedere le situazioni nel profilo peggiore. Se dovete comunque prendere una decisione, rallentate, riflettete con calma e farete la scelta giusta.

Amore

In coppia: smettete di tirar fuori vecchie questioni! Vanno archiviate definitivamente, una volta per tutte.

Soli: potreste dover sistemare alcuni conti in sospeso con un/a ex. Fatelo così da liquidare la questione e voltare pagina.

Vergine (24 agosto-23 settembre): aiutare a tutti i costi un amico (che forse non vuole).

Umore

La Luna, nel primo pomeriggio, sbarca in Capricorno. Al vostro segno consiglia di dividere equamente il tempo tra lavoro e divertimento o relax. Ma, segnala l’oroscopo, sembra che il vostro bisogno di rendervi utili oggi sia accentuato. Tuttavia, la persona – o le persone – che vorreste aiutare potrebbe chiedervi troppo o, al contrario, non desiderare che diate una mano.

Nel secondo caso, non forzate la situazione in nome dell’amicizia o della solidarietà. Muovetevi solo se la persona accetterà che facciate qualcosa, in caso contrario impegnerete le energie inutilmente.

Amore

In coppia: con il partner è amore infinito, oggi farete importanti e costruttivi progetti per il futuro.

Soli: nuova conoscenza con una persona e scoprirete di avere stessi interessi, stessa visione della vita. E non manca la passione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dovete pretendere il rispetto.

Umore

Per oggi non sarà facile resistere alla tentazione di spendere. Potreste essere attratti irresistibilmente da oggetti che, ad esempio, pensate siano utili a risparmiare tempo oppure semplicemente vi piacciono. Prima di fare acquisti – anche online – l’oroscopo a voi consiglia saggezza.

Aspettate che passi l’entusiasmo iniziale e potreste guardare le cose in modo diverso e, dunque, risparmiare denaro. Su un altro piano: una persona cara potrebbe mancarvi di rispetto e voi, in nome dell’equilibrio familiare, lascerete fare. E’ un errore, dovete pretendere che vi rispetti.

Amore

In coppia: teneri e dolci, entusiasti e ottimisti. Insieme al partner vivrete momenti davvero magici!

Soli: pronti a lanciarvi nell’avventura, a vivere momenti di autentica passione. E incontrerete chi saprà affascinarvi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un approccio a dir poco schietto.

Umore

Con la dissonanza Mercurio-Urano siete pronti a dire tutto ciò che vi frulla nella mente. Il vostro approccio alla soluzione di eventuali problemi potrebbe essere a dir poco schietto e diretto. Tuttavia, consiglia l’oroscopo, non perdete di vista le conseguenze.

E’ un atteggiamento che potrebbe compromettere un legame per voi importante. Se c’è un altro modo, meno “cruento” per esprimere il vostro punto di vista e sistemare comunque la situazione, adottatelo. Più in generale, la tendenza odierna è quella di esagerare: mangiare troppo, spendere troppo…

Amore

In coppia: anziché criticare continuamente perché non mostrate tenerezza, l’amore che provate per il partner?

Soli: giornata propizia agli incontri. Dovete solo evitare di iniziare delle conversazioni in cui parlate solo voi…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): gli obblighi familiari vi pesano.

Umore

Mettere un freno ai pensieri oggi potrebbe essere una buona idea. In caso contrario, il rischio è rifletterete su progetti impraticabili o che potrebbero essere persino rischiosi. Qualunque cosa vi venga in mente scrivetela, potrebbe essere anche geniale ma prima di attuarla andrà modificata così che sia d’aiuto al progresso e a evitare mosse avventate.

L’oroscopo inoltre segnala che gli obblighi familiari potrebbero pesarvi parecchio, le persone care sommergervi di richieste e voi essere stressati. Sarete costretti, vostro malgrado, a rimetterli in riga!

Amore

In coppia: belle e intense emozioni con il partner, il desiderio di amarvi si rafforza di giorno in giorno.

Soli: messaggi, lunghe telefonate vi faranno capire che una persona è solo un/a buon amico/a. E rivedrete le vostre aspettative.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dedicarvi a qualcosa che vi appassiona.

Umore

Nel primo pomeriggio la Luna sbarcherà nel vostro segno e per due giorni formerà una dissonanza con Venere e i tre pianeti in Capricorno. L’umore sarà altalenante, mettete in conto alti e bassi. Avrete difficoltà a mostrare emozioni e sentimenti, indosserete una virtuale corazza così da blindarvi e non provare niente.

Il lato positivo: l’oroscopo annuncia che oggi è ideale per dedicarvi allo studio, all’apprendimento di un argomento o a un’attività che vi appassiona. Concentrarvi su qualcosa in particolare o scrivere le priorità, le intenzioni, sarà d’aiuto a eliminare il disordine mentale.

Amore

In coppia: qualche desiderio comune si concretizza e il sorriso di entrambi farà invidia a chi vi circonda.

Soli: incontro con una persona che vi corrisponde in pieno. Rimarrete coinvolti in una spirale di passione e tenerezza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vietato imboccare delle scorciatoie.

Umore

La tentazione di imboccare una scorciatoia per raggiungere un obiettivo potrebbe essere forte ma c’è il rischio che non vada a vostro vantaggio. Potreste essere entusiasti dei risultati che intravedete ma al momento avere troppa fretta potrebbe far saltare altre e migliori opportunità.

Non dovete pensare ai vantaggi a breve temine ma a quelli che vi garantiscono un futuro sereno. Per oggi, annuncia l’oroscopo, evitate di prendere iniziative, anche sul fronte denaro. E se dovessero arrivare consigli e informazioni, mantenete un atteggiamento scettico e prendete del tempo per riflettere.

Amore

In coppia: vi sentite amati dal partner, ricambiate con pari intensità. Non avete alcuna intenzione di uscire dalla splendida bolla d’amore in cui vi trovate.

Soli: giornata propizia agli incontri, anche online. In forma, affascinanti, ovunque fate una strage di cuori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): passo dopo passo otterrete ottimi risultati.

Umore

Lavorare a un obiettivo specifico, passo dopo passo vi farà ottenere ottimi risultati. Avrete la concentrazione giusta e farete notevoli progressi. La presenza di una persona speciale, annuncia l’oroscopo, sarà d’aiuto a motivarvi per dare il via a un lavoro importante o a raggiungere un obbiettivo che avete a cuore.

L’unica accortezza, data la dissonanza Venere-Giove, è che potreste aver voglia di spendere più del solito. Per fortuna l’istinto vi consiglierà il contrario, andrà a favore dei vostri interessi. Per cui, ascoltatelo con attenzione.

Amore

In coppia: di fronte alle discussioni spesso scappate a gambe levate ma oggi la cosa migliore è chiarire, parlare.

Soli: non avete nessuna intenzione di fare incontri né tantomeno conquistare. Per oggi, rimarrete per conto vostro.