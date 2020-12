Oroscopo del 18 dicembre 2020. Le previsioni degli astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di venerdì 18 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (fate di testa vostra) e Pesci (ascoltate le opinioni degli altri).

Oroscopo del 15 dicembre, gli astri dicono allo Scorpione che chiedere troppi consigli crea confusione e al Pesci che non potete sempre avere l’ultima parola.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): pronti a raggiungere gli obbiettivi.

oroscopo cancro umore

Più positivi riguardo agli obbiettivi da raggiungere. Da quanto tempo non vi sentivate così? E’ uno stato d’animo che può motivarvi a trasformare le ambizioni in realtà. Nella mente potrebbero frullarvi idee inedite rispetto al futuro, avete intenzione di evolvere e troverete modi originali per progredire.

L’oroscopo vi invita a comunicare poiché le opinioni degli altri potrebbero consentirvi una nuova visione e avere un forte impatto. Sarete inoltre molto produttivi nel lavoro, nella vita personale e ciò vi regalerà uno splendido senso di pace interiore.

Oroscopo cancro amore

In coppia: al partner darete prova d’amore e di passione e ciò rafforzerà ulteriormente la relazione.

Soli: cambiare la vostra vita affettiva è una priorità. Può essere che nel mirino ci sia una persona e saprete come conquistarla.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fate di testa vostra.

Oroscopo scorpione umore

Se avete deciso di fare qualcosa, infischiatevene di chi è di parere contrario e fate di testa vostra. Ascoltando le opinioni di parecchie persone, inoltre, rischiate di ottenere consigli contrastanti e creare solo una gran confusione. A quel punto è evidente che sarete esitanti.

Avete sempre confidato nel vostro istinto e ora dovete continuare, la situazione non è diversa. Fate ciò che vi sembra giusto e farete la cosa giusta. Arrivare al cuore di ciò che volete veramente e apprezzate oltretutto eliminare lo sforzo di stabilire delle priorità.

Oroscopo scorpione amore

In coppia: lasciatevi andare, mollate la paura che le cose belle finiscano! La vostra relazione è solida.

Soli: insoddisfatti, vi sentite incompresi e sembra che oggi non sia proprio aria di conquiste.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo): tenere conto delle opinioni degli altri.

Oroscopo pesci umore

Una conversazione con un amico o un familiare potrebbe chiarire le idee, allontanare un po’ di confusione riguardo ad alcune questioni di lavoro. Tornerà la motivazione e vi sentirete pronti a intraprendere. L’oroscopo annuncia che se inoltre con una persona avete avuto difficoltà a comprendervi, punti di vista diversi, è la giornata giusta per andare oltre e trovare una soluzione.

Più in generale, evitate di volere avere sempre l’ultima parola come se andasse del vostro onore. Tenete conto anche delle opinioni degli altri, mostratevi più tolleranti.

Oroscopo pesci amore

In coppia: ciascuno per conto proprio non porta lontano. Cercate di rafforzare la relazione, la complicità e la solidarietà!

Soli: siete tenaci e se avete puntato una persona non mollate. Ma se l’altro/a non dà segnali perché insistere?

