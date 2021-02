Oroscopo di giovedì 18 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (ripresa nelle finanze) e Sagittario (vulnerabili).

Oroscopo del 18 febbraio, gli astri dicono al Leone che le finanze sono in ripresa e al Sagittario che il Sole in Pesci lo rende vulnerabile.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 18 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): no alle spese impulsive

Oroscopo Ariete umore

Il Sole entra in Pesci e sebbene nelle recenti settimane vi siete mossi per stabilire contatti significativi, ottenere nuovi alleati pronti a supportarvi nel raggiungimento degli obbiettivi, ora l’energia cambia. Il transito, per 4 settimane, vi renderà più introspettivi. Rappresenta un’opportunità per riflettere sui piani e sulla situazione attuale.

Sfruttate il passaggio per risolvere le questioni in sospeso e trovare una conclusione su quelle questioni che vi hanno “spompato”. Se, infine, sapete che qualcosa va modificato nel settore finanze, iniziate da ora. E’ saggio evitare acquisti impulsivi.

Oroscopo di Ariete 18 febbraio amore

In coppia: grazie alle attenzioni, alle prove d’amore del partner saprete allontanare la gelosia.

Soli: è un’ottima giornata per dare il via a una storia. In ogni caso, con l’altro/a cercate di essere più empatici.

Oroscopo di domani 18 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una ripresa nelle finanze

Oroscopo giovedì Leone umore

L’arrivo del Sole in Pesci – e presto anche Venere – per voi è un sollievo e, probabilmente potrete sistemare alcune questioni finanziarie. Forse non immediatamente ma ci sarà una ripresa. Al contempo il transito a voi consiglia di prestare attenzione alle vostre emozioni, poiché potrebbero fornire degli indizi su cosa provate veramente riguardo a un problema difficile.

Può essere la vostra occasione per mollare tutto ciò che è diventato un ostacolo. Potrebbe essere necessario essere molto sinceri con voi stessi, specialmente di fronte alle pressioni degli altri.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: potreste percepire che il partner è un po’ stressato e vorrete conoscere le ragioni.

Soli: chi vi corteggia sembra non abbia intenzione di vivere una storia seria ma solo un’avventura.

Oroscopo 18 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il Sole il Pesci vi rende vulnerabili

Oroscopo 18 febbraio Sagittario: umore

Il Sole in Pesci per 4 settimane sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia ma al contempo punta i riflettori sull’emotività, la suscettibilità. In questo periodo potreste sentirvi più vulnerabili, esposti a emozioni che non sempre vi piaceranno.

Tuttavia, visto che Saturno è in aspetto positivo, saprete come gestirle. Il transito stimola un più forte bisogno di attività che ruotano intorno alla casa, cercherete il comfort e pur continuando ad avere una vita sociale stimolante da questo punto di vista sarete meno attivi.

Oroscopo Sagittario 18 febbraio: amore

In coppia: il partner ha bisogno di cambiare qualcosa nel quotidiano e insieme studierete un piano per modificare lo stile di vita.

Soli: grazie alla sensibilità, avrete la possibilità di affascinare e conquistare una persona.

Per tutti gli altri segni clicca qui.