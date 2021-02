Oroscopo per domani giovedì 18 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (mostrare il talento) e Bilancia (lavorare con efficienza).

Oroscopo del 18 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli di mostrare il talento e alla Bilancia di lavorare in modo efficiente.

Oroscopo di domani 18 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mostrare il talento



Oroscopo Gemelli domani 18 febbraio: umore

Il Sole in Pesci, da oggi e per 4 settimane, sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Sarete spinti a mostrare la vostra capacità, le competenze e il talento ma non è escluso che emergano dei dubbi. Potreste chiedervi se state facendo la cosa giusta, potrebbero emergere vecchi schemi e bloccarvi.

Ditevi semplicemente “anche se ho paura lo faccio comunque”. Al contempo, visto che sarete un po’ nervosi, evitate di entrare in rotta di collisione con il boss e i superiori.

Oroscopo Gemelli di domani 18 febbraio: amore

In coppia: crolla qualsiasi tipo di barriera e con il partner tutto va a meraviglia, vi sentite appagati.

Soli: la voglia di avvicinarvi a una persona è forte ma non capite se ricambia. E non vi decidete a fare il primo passo.

Oroscopo di domani 18 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): lavorare in modo efficiente

Oroscopo Bilancia di domani 18 febbraio: umore

Nel periodo con il Sole in Acquario tutto si è snodato a ritmo veloce ma da oggi, con l’entrata del Sole in Pesci, dovete organizzarvi, lavorare in modo efficiente e pensare anche alla salute. Il passaggio rappresenta inoltre un’opportunità per fare il punto sul programma quotidiano.

Potreste sfruttare meglio le giornate? E se è così, in che modo? Date un’occhiata ai vostri obbiettivi e alle priorità e partite da lì. Cosa è che volete ottenere di più? Pianificate nel dettaglio e il successo sarà vostro.

Oroscopo Bilancia di domani 18 febbraio: amore

In coppia: c’è armonia, belle emozioni e sensualità. Oggi metterete uno stop ai problemi di lavoro e del quotidiano.

Soli: evitate di cercare a tutti i costi una storia seria, cercate di conquistare, affascinare senza problemi.

Oroscopo domani 18 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ottenere ciò che desiderate

Oroscopo Acquario di domani 18 febbraio: umore

Per quattro settimane, il Sole in Pesci sosterà nel vostro settore dei bisogni, materiali o affettivi. Su chi vi circonda avrete una forte influenza ed è un buon momento per trarne vantaggio, per ottenere ciò che desiderate. Con questo transito l’obbiettivo è quello di porre solide fondamenta, sentirvi a vostro agio e al sicuro.

Il settore rappresenta anche i guadagni, in generale le finanze. Se nel lavoro vi sentite sottovalutati e dunque pagati meno di quanto meritate, potrebbe essere il momento giusto per cercare altro, qualcosa che vi gratifichi di più.

Oroscopo Acquario di domani 18 febbraio: amore

In coppia: piccole discussioni, voi non cedete e nemmeno il partner. Così facendo alzerete un muro.

Soli: molto esigenti ma già i nuovi incontri sono rari se poi fate pure i pignoli, complicherete la situazione.

