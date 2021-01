Oroscopo del 18 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 18 gennaio

Oroscopo di lunedì 18 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (costruire basi solide) e Sagittario (nessuno può fermarvi).

Oroscopo 18 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): costruire su basi solide

Oroscopo Ariete umore

E’ una settimana in cui potrebbe arrivare una risposta importante, avere belle possibilità o ottenere il via libera per lanciare un progetto. Il che non significa che potrete farlo immediatamente e dovrete essere pazienti, aspettare.

Il Sole domani entrerà in Acquario e si congiungerà a Saturno, pianeta del tempo, e del rigore. Il che placherà sicuramente la vostra impazienza. Solitamente siete iperattivi e intraprendenti ma l’oroscopo annuncia che più prenderete tempo e più costruirete su basi solide da cui trarre vantaggio negli anni a venire.

Oroscopo Ariete 18 Gennaio amore

In coppia: forse vi sentite un po’ soffocati dalla routine, parlandone con calma con il partner riuscirete a trovare una soluzione.

Soli: voglia di novità e di sicuro oggi entrerete in azione! Desiderate fortemente ampliare il giro delle conoscenze.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate la testardaggine

Oroscopo Leone umore

Potrebbero esserci dei malintesi, delle incomprensioni con chi vi circonda ma eliminando la testardaggine o offendervi per cose di poco conto, rientreranno immediatamente. E sarà tutto dimenticato. Anzi, annuncia l’oroscopo, le relazioni – con questo atteggiamento – si rafforzeranno.

Più in generale, l’oroscopo annuncia che sarà una settimana in cui è possibile che siate costretti a rinunciare a qualcosa o che siate insoddisfatti fortemente della piega che, nelle attività autonome, stanno prendendo gli eventi legati alla pandemia. Potreste persino pensare di cambiare direzione lavorativa.

Oroscopo Leone amore

In coppia: con qualche sforzo riuscirete a controllare l’impulsività e nella relazione tornerà la serenità.

Soli: avrete la sensazione, al primo incontro, di conoscere da sempre una persona. E se fosse quella giusta?

Oroscopo 18 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nessuno può fermarvi

Oroscopo 18 gennaio Sagittario: umore

Potreste essere sul punto di raggiungere un obiettivo personale ma a sorpresa potrebbero spuntare dal nulla altre opportunità. Esplorare un nuovo campo di interesse può rivelarsi gratificante e potreste trarne dei vantaggi concreti. Giove, vostro pianeta governatore, forma una dissonanza con Urano e un conversazione potrebbe avere un forte impatto.

L’oroscopo annuncia che siete determinati e niente e nessuno oggi avrà il potere di fermarvi né di piegarvi. Ne sarete orgogliosi. Andrete avanti e agirete come ritenete più opportuno. Senza per questo essere imprudenti.

Oroscopo Sagittario 18 gennaio: amore

In coppia: se nella relazione ci sono alcuni problemi, evitate di prenderli sottogamba. Mettete in chiaro la situazione.

Soli: non volete mettervi in gioco con le nuove conoscenze e contatterete un/a ex. Occhio a giocare con il fuoco.

