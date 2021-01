Oroscopo del 18 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 18 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di lunedì 18 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (lanciare nuovi progetti) e Acquario (le carte in regola per la riuscita).

Oroscopo 18 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): lanciare nuovi progetti



Oroscopo Gemelli 18 gennaio: umore

E’ la giornata ideale per moltiplicare i contatti, allargare il giro delle conoscenze, comunicare, lanciare dei nuovi progetti. Le vostre idee saranno ben accolte! I pianeti in Acquario vi dotano di ottimismo e ambizione, vi dicono che potete dare slancio alle attività, rimettere in carreggiata i progetti.

L’oroscopo annuncia che potrebbe arrivare una buona offerta di lavoro e voi d’altra parte avete una gran voglia di esplorare nuove strade. Non è affatto escluso, dunque, che l’accettiate.

Oroscopo Gemelli 18 gennaio: amore

In coppia: circolano emozioni forti ma resta da capire se saprete gestirle. Siete forse tentati di occhieggiare altrove?

Soli: per il momento le amicizie vi appagano, al più potreste dare il via a qualche intrigante gioco di seduzione.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il successo è vostro

Oroscopo Bilancia 18 gennaio: umore

I pianeti in Acquario, domani si aggiungerà il Sole, al vostro segno parlano di successo anche se la pandemia non facilita certo le cose. Ma comunque le Bilancia saranno soddisfatte. E’ pur vero, annuncia l’oroscopo, che potreste essere reticenti a provare qualcosa di nuovo. Ma una persona riuscirà a farvi cambiare idea, vi dirà che fareste bene ad accettare.

Una volta capito il potenziale, vi lancerete soprattutto se è promettente riguardo al futuro. Più in generale, non dovete temere nulla, avete imboccato la strada che vi porta verso la riuscita.

Oroscopo Bilancia 18 gennaio: amore

In coppia: può essere una splendida serata, a patto che al momento giusto siate disposti a un piccolo compromesso.

Soli: visto che gli incontri ci sono, scattano dei feeling, la possibilità di vivere l’amore dipende da voi.

Oroscopo 18 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le carte in regola per ottenere la riuscita

Oroscopo Acquario 18 gennaio: umore

La settimana segnala l’arrivo – domani – del Sole nel vostro segno e visto che si congiungerà a Saturno, avrete la tendenza a preoccuparvi per qualsiasi cosa. Della pandemia, ad esempio, poiché pensate possa avere un impatto negativo sullo sviluppo dei vostri progetti. A fronte dei vostri timori, l’oroscopo annuncia che avete le carte in regola per ottenere la riuscita.

Su un altro piano: se la situazione con un collega o un amico è tesa, anche se entrare in conflitto non è mai piacevole, a volte è indispensabile per risolvere un problema. Esprimete ciò che pensate, dunque, soprattutto se ritenete di avere ragione.

Oroscopo Acquario 18 gennaio: amore

In coppia: non è da voi ma oggi con il partner potreste essere un po’ possessivi e gelosi. Avete la sensazione che sia distaccato/a?

Soli: grande fascino e per conquistare non dovrete fare nulla. Per fare vostro un cuore, basterà un solo sguardo

