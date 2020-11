Oroscopo del 18 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 18 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Ariete (impazienti) e Vergine (eventi inatteesi, mantenete la calma).

Oroscopo del 18 novembre, gli astri mettono in guardia Ariete (vorreste risultati immediati) e Vergine (eventi inaspettati). Per gli altri segni l’indicazione generale è: un’idea che sembra folle potrebbe far guadagnare parecchi soldi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): accantonare le emozioni.



Umore

Se avete intenzione di realizzare qualcosa che richiede attenzione e un approccio formale, la cosa migliore, per oggi, è quella di accantonare le emozioni. Probabilmente vi sentite pronti a portare avanti un’idea o un progetto ma prima gettate le basi, evitando di prendere scorciatoie.

Una relazione di lavoro, infatti, potrebbe sembrarvi instabile, irritarvi perché non offre i risultati sperati immediatamente. Ma se volete il successo, annuncia l’oroscopo, questa à l’unica strada da percorrere. Dovete apprezzare il valore della preparazione e del tempo. Non puntate alle gratificazioni immediate.

Amore

In coppia: è una giornata in cui con il partner ci saranno dei silenzi accompagnati da un sorriso. Il che significa che c’è sempre complicità.

Soli: sembra che a dei messaggi di una persona per oggi non rispondiate. Non trovate le parole? Da venerdì la situazione si sbloccherà.

Toro (22 aprile-20 maggio): ridurre la mole di lavoro.



Umore

La dissonanza Venere-Saturno odierna anche sul vostro segno potrebbe avere un effetto frustrante. Potrebbe saltare qualcosa di piacevole o sarete voi che frenerete forse per ragioni economiche. Per fortuna l’aspetto terminerà venerdì.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, dovrete decidere se premere l’acceleratore nel lavoro o pensare a condurre uno stile di vita più equilibrato e dunque ridurre la mole di impegni. Può essere che in mente abbiate grandi progetti ma il transito potrebbe spingere a rivedere le vostre motivazioni. Trovate un modo per lavorare in modo meno duro.

Amore

In coppia: se vi sentite insoddisfatti, parlatene con il partner. Non chiudete gli occhi di fronte ai problemi.

Soli: la voglia di una storia seria è forte. Nel caso ne inizi una, vorrete capire le intenzioni della persona. Evitate di mettere pressione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): il cuore è freddo come un ghiacciolo.

Umore

Con la dissonanza Venere-Saturno potrebbero esserci dei problemi di denaro oppure vorrete concedervi qualcosa e non potrete per mancanza di soldi. La situazione andrà avanti fino a venerdì poi, per fortuna, l’aspetto terminerà.

Non è escluso tuttavia, che siate un po’ tristi, malinconici, vi sentiate meno amati o sarete voi ad avere il cuore freddo come un ghiacciolo. L’oroscopo segnala inoltre che la fretta è una cattiva consigliera, non vi porterebbe lontano. Concentratevi sulle basi da mettere per il futuro poiché avrete maggiore sicurezza in voi stessi.

Amore

In coppia: la vostra priorità oggi è il lavoro e il partner non ne sarà soddisfatto. Penserà che lo/a trascuriate.

Soli: non è escluso che a conquistare il vostro cuore sia una persona conosciuta nell’ambito professionale.

Cancro (21 giugno-22 luglio): difficoltà a trovare un compromesso.

Umore

Vi sentirete emotivamente coinvolti rispetto a qualsiasi problema riguardante gli amici. A meno che non vi sentiate in dovere di intervenire, rischiate di esagerare. Non è escluso che vi chiedano di agire come mediatori in una situazione di lavoro complicata.

Con la Luna in Capricorno la tendenza potrebbe essere quella di dire chiaro e tondo le cose come stanno e non indorare la pillola. L’oroscopo inoltre annuncia che oggi, anche riguardo a una vostra situazione avrete difficoltà a trovare un compromesso con i colleghi o il boss.

Amore

In coppia: più aperti, elastici e la relazione con il partner procede a gonfie vele! La complicità è totale.

Soli: giornata ricca di belle emozioni, i pianeti vi consentono di flirtare a tutto campo. Non correte il rischio di delusioni..

Leone (23 luglio-23 agosto): gestire problemi imprevisti.

Umore

Come tutti gli altri segni, anche voi avvertite le pesanti vibrazioni della dissonanza Venere-Saturno (che terminerà venerdì). Per quanto vi riguarda potreste sentire la mancanza di una persona cara oppure ripensare a brutti ricordi riguardanti una situazione. La cosa migliore, per oggi, è attenervi alla solita routine e lavorare sulle priorità.

Anche se dovessero esserci dei problemi imprevisti da gestire e che potrebbero scombussolare il programma, non mettetevi sotto pressione. L’oroscopo consiglia ad esempio, di delegare parte del vostro lavoro oppure rimandare a domani.

Amore

In coppia: il partner oggi reclamerà le vostre attenzioni, l’amore. E data la stanchezza dovrete fare uno sforzo.

Soli: una conoscenza online vi farà girare la testa ma siete pregati di non fermarvi all’aspetto fisico.

Vergine (24 agosto-23 settembre): cercate di mantenere la calma.

Umore

E’ un giovedì in cui di fronte a eventi inaspettati, dovrete dar prova di flessibilità e adattabilità. Se una persona dovesse deludervi o avrete notizie che ribaltano una situazione data per contata, mantenete la calma.

C’è sempre un modo per aggirare le complicazioni e, annuncia l’oroscopo, con un po’ di creatività e osservando la situazione da più angolazioni avrete la possibilità di trasformare abilmente una questione complicata così da trarne vantaggio. Con amici e familiari, infine siate voi stessi, spontanei. Vi accettano a scatola chiusa, difetti e qualità.

Amore

In coppia: il partner potrebbe toccare un punto dolente ma va detto che voi anziché parlare di ciò che non va, avete preferito evitare la questione.

Soli: la voglia di incontrare l’amore c’è tutta ma oggi sembra non accada nulla. Pazienza, non date il via a pensieri pessimisti.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): l’importanza dei piccoli piaceri della vita.

Umore

Con la dissonanza Venere-Saturno è possibile che fino a venerdì proviate un senso di frustrazione. Per fortuna è temporaneo e nella maggio parte dei casi è frutto dell’immaginazione, di deduzioni che a conti fatti possono essere sbagliate.

Piedi per terra, siate realistici e puntate l’attenzione agli obbiettivi o a quelle attività che per voi sono fonte di gratificazione, che vi ricordano anche l’importanza dei piccoli piaceri della vita. Tutto ciò che vi tiene in movimento e concentrati può essere d’aiuto a mantenere la concretezza.

Amore

In coppia: l’amore e la passione sono presenti ma sembra che oggi abbiate difficoltà a dimostrare ciò che provate.

Soli: dubbi, freno a mano, ripensate al passato doloroso che vi impedisce di proiettarvi nel futuro.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fusione totale con la persona amata.

Umore

Pensare in modo razionale può essere d’aiuto a mantenere una conversazione o una negoziazione su una linea a voi utile, potreste ottenere molto. Affrontate tutto con calma così da non sollevare divergenze. Nella prima parte della giornata, segnala l’oroscopo, potreste essere nervosi e stressati per cui all’occorrenza chiedete dei consigli.

Più in generale la dissonanza Venere-Saturno – attiva fino a venerdì – potrebbe mettervi di fronte a una spiacevole realtà. Ad esempio rendervi conto che avete meno denaro di quanto pensavate oppure provare, se siete single, uno sgradevole senso di solitudine.

Amore

In coppia: fusione totale con il partner, oggi riuscirete a risolvere qualsiasi problema o difficoltà.

Soli: bando alla tristezza a sfoderate il fascino! Sapete bene che volendo potete conquistare chi volete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): fate ciò che potete, quando potete.

Umore

Se state cercando disperatamente di salvare un progetto anziché lottare per realizzarlo a tutti i costi, mollate e seguite la corrente. Vi risparmierete parecchio stress e potreste persino scoprire che alla fine vi è andata bene. L’oroscopo segnala che nel lavoro non dovete sentirvi in colpa nel caso non riusciste a portare a termine tutti gli impegni: fate quello che potete, quando potete.

Non è escluso, infine, che ce l’abbiate con un amico/a. Forse avete discusso e per i vostri gusti la situazione sta andando avanti da troppo tempo.

Amore

In coppia: il partner vi sembrerà distante e fare mille domande per capire cosa non va. Ma non è detto che otteniate delle risposte.

Soli: potreste scoprire, con delusione, che una persona che vi corteggia ha già una relazione importante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di mentire alle persone care.

Umore

Mantenete la calma, la pazienza, potreste averne bisogno poiché alcune cose oggi non andranno come da voi previsto. Se un progetto non progredisce potrebbe dipendere infatti dagli altri. Evitate di entrare in rotta di collisione, siate – più in generale – imparziali ed equi nei giudizi ed evitate di prendere decisioni affrettate. Infine, seppure mossi da buone intenzioni, evitate di mentire alle persone care.

Non ce n’è bisogno poiché sono pronte a sostenervi. L’oroscopo annuncia che se state per concludere un accordo, dovete fare appello alla vostra consueta razionalità e lucidità.

Amore

In coppia: trasmettere l’ansia al partner è l’ultima cosa da fare. Assorbe come una spugna il vostro stato d’animo.

Soli: chiusi a riccio, non sembra abbiate tanta voglia di comunicare né tanto meno di fare incontri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sul punto di concludere un affare.

Umore

Può essere che vi troviate sul punto di concludere un consistente affare o un progetto che avete preparato con cura e che in effetti potrebbe progredire. L’oroscopo annuncia di avere fiducia e sicurezza in voi stessi!

Con la dissonanza Venere-Saturno – fino a domani– potrebbe essere infatti il contrario. Non è escluso, inoltre che un amico o un familiare abbia un giudizio negativo riguardo a ciò che progettate e ciò scatenare un po’ di frustrazione o insicurezza. Evitate di lasciarvi influenzare e andate dritti per la vostra strada.

Amore

In coppia: ciò che vi proporrà il partner – un’uscita? – non vi convincerà, eppure vi farebbe un gran bene.

Soli: per oggi, non ci sono grandi cambiamenti nella vita affettiva. Andrà meglio a partire da domani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): concentratevi sulle questioni pratiche.

Umore

Tre pianeti in Capricorno vi sostengono, per cui la dissonanza Venere-Saturno – fino a venerdì – non dovrebbe avere un impatto significativo sul vostro segno. In ogni caso, tanto per non sbagliare, occhio alle spese, non superate i limiti imposti dal budget.

Cercate invece di concentrarvi su quelle questioni pratiche che migliorano la vostra vita, in piccoli modi ma significativi. Pensare al futuro,a ciò che è meglio per voi sarà d’aiuto, annuncia l’oroscopo, a prendere le decisioni giuste. All’occorrenza, chiedete consiglio a una persona di cui vi fidate.

Amore

In coppia: l’atmosfera non è al top, circolano dubbi e un po’ di insoddisfazione. Vivere insieme oggi è complicato.

Soli: malinconici, un po’ pessimisti, non avete voglia di lanciarvi nella conquista. Riprendetevi!