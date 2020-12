Oroscopo del 19 dicembre 2020: Le previsioni e l’oroscopo del 19 dicembre per i Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di sabato 19 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (un po’ stressati) e Bilancia (pensieri poco piacevoli).

Oroscopo del 15 dicembre, gli astri segnalano al Gemelli di concentrarsi sulle priorità e alla Bilancia relazioni affettuose con amici e familiari.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): concentratevi sulle priorità.



Oroscopo gemelli umore

Il vento sta soffiando nella direzione giusta per cui nel fine settimana non lasciate che il malumore di una persona cara incida sulla vostre emozioni. Evitate di chiedervi se per caso abbiate sbagliato qualcosa. Non è così.

E’ uno stato d’animo dell’altro/a forse dovuto a un eccesso di sensibilità o permalosità. Non è escluso, che circoli un po’ di stress per cui rallentate il ritmo e concentratevi solo sulle priorità. Fare troppe cose contemporaneamente vi priverebbe di energie!

Oroscopo gemelli amore

In coppia: se volete vivere una giornata all’insegna della passione, non esitate! Fate bene a introdurre nella relazione un po’ di peperoncino.

Soli: per oggi, privilegerete le amicizie. Il passato è ancora presente. Lasciate che il tempo lavori a vostro favore.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): atmosfera affettuosa con amici e familiari.

Oroscopo bilancia umore

Conversazioni importanti, discussioni decisive e atmosfera particolarmente affettuosa con amici e familiari, momenti di grande complicità. L’oroscopo annuncia che vi sentirete totalmente appagati e vivrete una piacevole giornata. Sul fronte shopping, anche se state cercando solo delle occasioni sarete in grado di distinguere tra offerte buone e meno buone.

Approfittatene prima che lo faccia qualcun altro. In serata, tuttavia, potreste provare un po’ d’inquietudine, che aumenterà a causa di pensieri poco piacevoli. Evitate di passare in rassegna scenari catastrofici e di trasmettere stress a chi vi circonda.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: appianate le diversità di vedute, è la giornata giusta. Grazie alla tenerezza tutto andrà per il meglio.

Soli: accetterete qualsiasi invito, anche per distrarvi, e se occorre anche dividervi tra due persone contemporaneamente.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fare solo ciò che vi regala piacere.

Oroscopo acquario umore

Qualunque cosa abbiate in programma per il fine settimana, è possibile che cambierete idea all’ultimo momento e deciderete di fare solo ciò che vi regala autentico piacere. L’oroscopo annuncia che, se possibile, vi farà bene concedervi un regalino, una golosità, pensare ai successi, alle belle situazioni che vi attendono grazie alla presenza di Giove nel vostro segno, a partire da domani.

Siete sul punto di scrivere una nuova pagina della vostra vita e annoterete tante belle notizie riguardanti la vita personale, i progetti e gli obbiettivi.

Oroscopo acquario amore

In coppia: Insieme al partner vi sentite più forti, felici e pronti a ridere delle piccole preoccupazioni.

Soli: bisogno di stare per conto vostro, fare il punto su un amore del passato che ancora scatena nostalgia.

