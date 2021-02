Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 19 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di essere spendaccioni

Oroscopo Ariete umore

La dissonanza Venere-Marte potrebbe far divampare qualche incendio nelle relazioni personali o di lavoro, ovvero degli attriti se le cose non vanno nel verso giusto oppure potreste sentirvi frustrati per la mancanza di sensibilità di una persona.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che a provocare frustrazione potrebbe essere dei blocchi o ritardi ma ciò può portare a un utile riesame degli obbiettivi. Con questo aspetto, inoltre, che spendiate per voi stessi o gli altri, il denaro tende a filare tra le dita.

Oroscopo di Ariete 19 febbraio amore

In coppia: altro che fuoco dell’amore, oggi potrebbe essere il fuoco della collera. Datevi una calmata.

Soli: occhio a urtare la sensibilità di una persona: sarebbe un peccato e ne paghereste il prezzo.

Oroscopo di domani 19 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): conflitti con il boss

Oroscopo venerdì Leone umore

La dissonanza Venere-Marte potrebbe scatenare una tempesta nel settore delle relazioni e la cosa migliore sarebbe quella di lasciarla esplodere. In questo modo né voi né l’altro/a vi sfogherete ed eviterete di tenere dentro i rosponi. Potrebbero esserci dei conflitti con il boss o un superiore oppure provare forte disagio riguardo a qualcuno.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, se avete dei problemi cercate di parlarne con persone di cui vi fidate: sarà d’aiuto a sentirvi un po’ più sollevati.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: più aperti al dialogo, oggi potreste risolvere alcuni problemi. Il che è un bene se tra voi è guerra fredda.

Soli: smettete di pensare al passato, nutrire dei rancori: è tempo di voltare pagina e guardare al futuro!

Oroscopo 19 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto sensibili

Oroscopo 19 febbraio Sagittario: umore

Nell’aria circola un po’ di competizione e voglia di far vedere chi siete. Potreste dare la sensazione di avere una corazza ma al momento siete invece molto sensibili. Evitate di accollarvi più di quanto potete fare poiché rischiate di commettere degli errori.

Con la dissonanza Venere-Marte odierna potrebbe esserci una bella differenza tra ciò che le persone pretendono e ciò che invece sono disposte a dare. Il che, per voi, potrebbe essere fonte di parecchia frustrazione.

Oroscopo Sagittario 19 febbraio: amore

In coppia: siete a un punto fondamentale della relazione. Cercate di capire quale svolta volete dare.

Soli: se vi piace una persona ma fino a oggi non avete ricevuto segnali, oggi la situazione potrebbe cambiare.

