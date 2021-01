Oroscopo del 19 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 19 gennaio

Oroscopo di martedì 19 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Sagittario (il tempo è un vostro alleato) e Leone (ristabilire la calma nelle relazioni).

Oroscopo del 19 gennaio, gli astri dicono al Sagittario che il tempo è un vostro alleato e al Leone che è tempo di calma nelle relazioni.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 19 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): siete una risorsa preziosa

Oroscopo Ariete umore

Il Sole entra in Acquario e se da un lato accentua la vostra impazienza, dall’altro vi rende più creativi, sviluppate idee originali, trovate soluzioni a cui nessuno pensa. Tutto ciò contribuisce, segnala l’oroscopo, a mettervi sotto i riflettori, a farvi apprezzare e soprattutto a mostrare che per l’impresa dove lavorate siete una risorsa preziosa,

Il buon aspetto tra Luna e Mercurio, oggi vi invita a contattare gli amici più cari, in particolare se li avete un po’ trascurati per stringere nuove relazioni o per riflettere su alcune opportunità arrivate di recente.

Oroscopo Ariete 19 Gennaio amore

In coppia: tira aria di discussione e se volete evitarla la cosa migliore è mostrare un po’ di elasticità.

Soli: l’amore oggi vi sembra una chimera, nessuno soddisfa le vostre esigenze anzi, in alcuni casi, vi delude.

Oroscopo 19 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ristabilire la calma nelle relazioni

Oroscopo Leone umore

Il Sole in Acquario punta i riflettori sulle vostre relazioni e segnala che, lavoro o vita privata, al riguardo è il momento di ristabilire la tranquillità, la calma. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che dovrete trovare un compromesso. In questo caso, siate elastici, meno autoritari: Trovare un compromesso sarà il miglior modo di procedere.

La Luna in Ariete, oggi vi dota di parecchie energie ma al contempo vi rende aggressivi. Avete opinioni decise e rischiate di creare qualche problema. Invece di accendervi come fiammiferi, nei confronti di chi vi circonda siate diplomatici.

Oroscopo Leone amore

In coppia: oggi siete permalosi e il dialogo rischia di somigliare a un campo minato. Sperando che il partner sappia comprendere…

Soli: rimandate eventuali appuntamenti, l’impulsività è al massimo. Cercate di eliminare tutto questo stress.

Oroscopo 19 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il tempo è un vostro alleato

Oroscopo 19 gennaio Sagittario: umore

Il Sole entra in Acquario e sosta nel vostro settore della comunicazione, le relazioni con le persone care, fratelli/sorelle, colleghi… Non è escluso, annuncia l’oroscopo che questa settimana qualcuno in particolare abbia un problema e avrete voglia di dare una mano. Ma non è detto che la persona accetti il vostro aiuto. C’è chi, vuole cavarsela da solo.

A parte questo, tenete sempre presente che il tempo è un vostro alleato. Se avete seminato bene, presto raccoglierete i frutti. Non vi spazientite, dunque, se qualcosa tarda ad arrivare: i pianeti in Acquario sono a vostro favore.

Oroscopo Sagittario 19 gennaio: amore

In coppia: armonia e complicità, un’ottima intesa con il partner vi spingono a fare progetti importanti per il futuro.

Soli: se una persona vi piace, è la giornata ideale per dichiarare ciò che provate. Osate, senza imbarazzo.

Per tutti gli altri segni clicca qui.