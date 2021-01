Oroscopo del 19 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 19 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 19 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (un progetto avrà successo) e Acquario (prenderete le iniziative giuste).

Oroscopo del 19 gennaio, gli astri segnalano alla Bilancia che un progetto avrà successo e all’Acquario che tornerà in sella e prenderà le iniziative giuste.

Oroscopo 19 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sfruttare al massimo le opportunità



Oroscopo Gemelli 19 gennaio: umore

Il Sole entra in Acquario e per il vostro segno è un aspetto sempre positivo. Vi spinge a evolvere sia sul piano personale che lavorativo e a migliorare la vostra reputazione. L’oroscopo annuncia che dovete mostrare ciò che siete in grado di fare e sfruttare al massimo le opportunità che si presentano.

Fatevi valere il più possibile, mettetevi sotto i riflettori e occhio a chi potrebbe tentare di prendersi il merito dei vostri sforzi. Concedetevi tuttavia del tempo per rilassarvi e sgombrare la mente.

Oroscopo Gemelli 19 gennaio: amore

In coppia: di buonumore e più tolleranti con il partner. Non è detto abbia lo stesso stato d’animo ma chiuderete un occhio.

Soli: non è giornata di grandi incontri ma tenete duro, presto arriverà anche il vostro turno!

Oroscopo 19 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un progetto avrà successo

Oroscopo Bilancia 19 gennaio: umore

Con l’entrata del Sole in Acquario è probabile che un progetto che avete in cottura da tempo, ora avrete la possibilità di concretizzarlo e sarà un successo. La situazione dunque evolverà al meglio ma visto che attualmente il Sole è congiunto a Saturno è importante essere prudenti, rimanere vigili.

E’ il modo migliore, annuncia l’oroscopo, per assicurarvi che la riuscita non sia passeggera ma rimanga nel tempo, la sfruttiate per il futuro. Per oggi, con la Luna in Ariete, evitate di entrare in confronti inutili.

Oroscopo Bilancia 19 gennaio: amore

In coppia: la relazione è un po’ movimentata, il partner reclama la vostra attenzione o vi provoca.

Soli: una persona vi corteggia e a voi non dispiace. Fissate un incontro e non resterete delusi.

Oroscopo 19 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): prenderete le iniziative giuste

Oroscopo Acquario 19 gennaio: umore

Buon compleanno, Acquario! Il Sole oggi entra nel vostro segno e nell’insieme promette un anno eccellente. A parte questo fine mese di gennaio e parte di febbraio in cui potreste sentirvi destabilizzati, non sapere bene a che punto siete ed essere nervosi perché un progetto o un affare rallentano.

Ma nel giro di breve tempo, annuncia l’oroscopo, tornerete in sella, ritroverete le energie, il desiderio di realizzare ciò che avete deciso sarà al massimo. Prenderete le iniziative giuste e ce la farete!

Oroscopo Acquario 19 gennaio: amore

In coppia: cercate di non pensare solo a voi e andare incontro, invece, ai desideri e alle aspettative del partner.

Soli: le restrizioni stanno dando filo da torcere ma per fortuna c’è internet che vi offre qualche possibilità d’incontro.

