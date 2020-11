Oroscopo del 19 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 19 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Scorpione (esitanti) e Sagittario (pesate le parole).

Oroscopo del 19 novembre, gli astri mettono in guardia Scorpione (se non siete convinti, non impegnatevi) e Sagittario (prima di parlare, riflettete. Per gli altri segni l’indicazione generale è: chiarire i problemi irrisolti nella relazione affettiva.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): ritrovare sicurezza nelle vostre competenze.



Umore

Potreste avere la sensazione che il boss o un superiore vi stia ignorando, non sia interessato a ciò che fate, ma siete sicuri che sia così? La dissonanza Venere-Saturno potrebbe scatenare paure infondate. In realtà siete notati, eccome!, non passate inosservati.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, cercate di non analizzare eccessivamente le emozioni. Un modo più costruttivo e razionale per affrontarle è avere il giusto distacco, continuare concentrati a fare ciò che dovete, essere convinti delle vostre competenze, così da ritrovare sicurezza e acquisire una nuova prospettiva.

Amore

In coppia: potreste pensare che il partner sia distratto e sarete delusi dalla sua mancanza di entusiasmo.

Soli: potreste aver idealizzato una persona conosciuta di recente e oggi aprirete gli occhi alla realtà.

Toro (22 aprile-20 maggio): dar prova di elasticità.



Umore

Probabilmente siete su punto di concludere un accordo oppure volete trovare un terreno d’intesa con una persona e, dunque, la cosa migliore è dar prova di elasticità e trovare un compromesso. E’ possibile, in vista di un acquisto o di una vendita che sia necessario trattare sul prezzo.

Ma anche qui, non fissatevi sulla cifra da pagare o ottenere. Più sarete concilianti e più le cose andranno bene. L’oroscopo annuncia che vedere, i lati negativi di una situazione sarà d’aiuto a soppesare i pro e i contro.

Amore

In coppia: anziché cercare l’intesa , trovate mille scuse per non parlare dei problemi. Le soluzioni ci sono, cercate di trovarle insieme.

Soli: gli incontri odierni potrebbero deludervi. Perché non puntare su persone diverse? Potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): doveri e responsabilità vi pesano.

Umore

Doveri e responsabilità oggi vi pesano e vorreste dedicarvi a qualche attività più piacevole. Il problema è le persone che vi circondano fanno affidamento su di voi per cui, annuncia l’oroscopo, non avete altra scelta che impegnarvi.

Ma non solo, nel lavoro essere anche un po’ più perfezionisti del solito. Non ultimo, ad esempio, arrivare in ritardo. Nessuno vi dice niente ma voi, sotto sotto sapete che state tirando un po’ la corda. Se non volete problemi è il caso di rimettervi in riga.

Amore

In coppia: difficoltà a esprimere le emozioni ed è un errore. Venere sembra dire che potete vivere momenti di grande passione.

Soli: potrebbe esserci un incontro sul posto di lavoro e con il fascino che avete farete sicuramente colpo.

Cancro (21 giugno-22 luglio): stanchi di preoccuparvi per gli altri.

Umore

E’ un giovedì in cui sposterete l’attenzione sui contrasti presenti nelle relazioni di lavoro o personali. A voi interessa arrivare al cuore di una questione e non trattarla in modo superficiale o mantenere la pace a tutti i costi.

E’ pur vero, annuncia l’oroscopo che vi siete un po’ stancati di preoccuparvi sempre per gli altri. Mettete uno stop, un limite e cercate di capire cos’è che volete realmente e cosa vorreste fare. Cambiare atteggiamento sarà utile a voi ma al contempo anche agli altri.

Amore

In coppia: con il partner non è una gran giornata. Non c’è molta intesa, circolano delle frustrazioni.

Soli: se una persona vi attrae fate il primo passo, tentate l’approccio, evitando ovviamente di lanciarvi nel rischio.

Leone (23 luglio-23 agosto): scoprire nuovi interessi.

Umore

Stufi del solito quotidiano, oggi potreste andare alla ricerca di di attività che aggiungano un po’ di frizzantino alla giornata. Di sicuro scoprire nuovi interessi e stringere nuove amicizie potrebbe colmare questa lacuna.

Un atteggiamento determinato, annuncia l’oroscopo, sarà d’aiuto ad apportare dei cambiamenti allo stile di vita che vi faranno provare senso benessere e aumenteranno i livelli di energia. Non è escluso, inoltre, che una persona cara oggi vi venga a trovare e parlando di vecchi episodi emergeranno tanti ricordi nonché un po’ di nostalgia.

Amore

In coppia: è attraverso un dialogo sincero che spazzerete via malintesi e incomprensioni, spesso infondate.

Soli: accetterete volentieri di lanciarvi in un’avventura senza domani. Non c’è reciproco coinvolgimento sentimentale.

Vergine (24 agosto-23 settembre): date troppo peso ai malintesi.

Umore

I pianeti accentuano la vostra curiosità, siete mentalmente più aperti e desiderosi di apprendere. Non è escluso che decidiate di dare il via a un nuovo hobby o riprendere gli studi, approfondire un argomento che vi appassiona.

L’importante, annuncia l’oroscopo, è che non diate troppo peso ad alcuni malintesi o battibecchi che potrebbe esserci tra voi e un’altra persona e forse dovuti al vostro desiderio di essere rispettati e apprezzati. Cercate di essere meno impulsivi e più riflessivi. E’ così, oltretutto, che potreste raggiungere un obbiettivo che avete a cuore.

Amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di voler controllare tutto ma voi non avete nessuna intenzione di mollare. Discussione in vista.

Soli: trovare delle scuse con gli amici per non uscire è un po’ esagerato, siete d’accordo? Sforzatevi, distrarvi vi farà bene.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): costretti a reclamare una somma.

Umore

Lasciate correre alcuni disaccordi familiari, evitate che diventino una fissazione. Date le circostanze mantenete un atteggiamento discreto, diplomatico e nei prossimi giorni vedrete che le cose cambieranno in meglio. Anziché concentrarvi sugli argomenti che vi dividono spostate l’attenzione su ciò che vi unisce, in cui c’è comprensione reciproca.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che siate costretti a reclamare una somma che vi devono oppure parlare del vostro compenso con il boss. Se avete intenzione di comprare un oggetto utile per la casa o per il lavoro, è il momento giusto.

Amore

In coppia: un po’ tesi, ci sono piccole contrarietà che fareste bene a ignorare. A meno che non vogliate discutere.

Soli: c’è chi vi corteggia ma oggi siete un po’ bloccati, diffidenti, con poca voglia di comunicare.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): evitate di impegnarvi se non siete convinti.

Umore

Non è una giornata in cui brillate in quanto a determinazione ma potreste ottenere una serie di informazioni utili. L’esitazione oggi la fa da padrona ed è meglio così. Nel caso, comunque doveste firmare un contratto o un accordo siate cauti, leggete tutto con estrema attenzione.

Evitate inoltre, di lanciarvi in spese costose o impegnarvi in qualcosa se non siete più che convinti. L’oroscopo a voi consiglia di non soffermarvi sugli errori del passato. Cercate di perdonare chi vi ha ferito e non pretendete troppo da voi stessi.

Amore

In coppia: sensualità al top, passione pure… con il partner oggi vi sentite reciprocamente appagati.

Soli: non potete controllare tutto. Lasciate che le conoscenze si snodino dolcemente, in maniera naturale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): prima di parlare, riflettete.

Umore

Solitamente siete spontanei, non riflettete prima di parlare ma ora è necessaria un po’ di riflessione. Prima di esprimervi, per oggi, contate fino a mille. Il motivo è molto semplice: nel caso di una conversazione o discussione con una persona cara, dovrete mostrare fermezza, far capire che ciò che dite è frutto di un’attenta riflessione.

Nel vostro discorso, l’altro/a non dovrà individuare nessun punto debole. E se dovessero arrivare consigli non richiesti, annuncia l’oroscopo, ascoltateli ma fino a un certo punto. Potrebbero non essere validi.

Amore

In coppia: incomprensioni, parole dette nel modo sbagliato rischio di creare un’atmosfera tesa, che andrebbe evitata.

Soli: non avete nessuna intenzione di flirtare né di pensare all’amore. Temete forse un’ennesima delusione?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): gli amici sono pronti a dare una mano.

Umore

Con la Luna nel vostro segno le emozioni sono in primo piano, comprese le speranze e le paure. Non lasciate che queste ultime prendano il sopravvento e vi impediscano di progredire. Avete intenzione di dare il via a un progetto? Parlatene con le persone care. Insieme troverete le risposte e le soluzioni giuste.

Se, inoltre, avete bisogno di una mano o di una spinta sappiate la troverete. Ugualmente, se saranno gli amici aver bisogno del vostro aiuto, siate presenti. Al momento giusto sarete ricambiati con gli interessi.

Amore

In coppia: atmosfera un po’ elettrica, dite no al rancore. Perché tornate continuamente su fatti vecchi?

Soli: smettete di pensare a una relazione del passato e guardate al futuro. In caso contrario, non riuscirete a voltare pagina.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): bando ai dubbi, pensate positivo.

Umore

Nei prossimi giorni in programma potrebbe esserci un incontro importante. Potrebbe riguardare un nuovo impiego, un nuovo progetto o un affare. Grazie all’esperienza, troverete il modo di uscirne vincenti. Per oggi, data la presenza della Luna in Capricorno, bando ai dubbi, non ingigantite le questioni e pensate positivo.

I buoni aspetti astrali aprono la strada al progresso. L’oroscopo annuncia che in famiglia è un’altra musica. Potreste ad esempio, essere costretti a fare un discorsetto a una persona cara che non vi convince, sembra vi stia nascondendo qualcosa.

Amore

In coppia: giornata eccellente per fare il punto su alcune incomprensioni che guastano la relazione. E’ il momento di chiarire.

Soli: un flirt potrebbe prendere una piega importante, trasformarsi in una storia solida che durerà nel tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): esprimere liberamente idee e opinioni.

Umore

Vita personale o lavoro, oggi siete disponibili, simpatici. La cosa importante è che in qualsiasi circostanza buttiate nel cassonetto la timidezza. Partecipate con disinvoltura alle conversazioni, esprimete liberamente le vostre idee e opinioni. Di sicuro, annuncia l’oroscopo, non sono meno interessanti di quelle delle altre persone. La sicurezza in voi stessi, la voglia di vivere pienamente vi permetteranno di operare bei cambiamenti. Ed è possibile, inoltre, che un’opportunità che non avete colto e che sembrava perduta, ora si ripresenti per la seconda volta. Sfruttatela al massimo.

Amore

In coppia: il partner sembra un po’ distante e voi invece, per sentirvi amati, avreste bisogno di momenti di tenerezza e di passione.

Soli: non è la giornata ideale per incontrare l’amore. Meglio rimanere tranquilli in casa e leggere un buon libro.