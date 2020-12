Oroscopo del 2 dicembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 2 dicembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Ariete (un malinteso con il partner) e Capricorno (in amore, atmosfera caotica).

Oroscopo del 1 dicembre, gli astri mettono in guardia Ariete (un malinteso vi spinge a prendere le distanze) e Capricorno (cercate di essere più positivi). Per gli altri segni l’indicazione generale è: godere delle gioie della vita domestica, prendersi cura dei familiari.

.Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Ariete (21 marzo-21 aprile): l’umore è altalenante.



Umore

Se avete bisogno di un oggetto per la casa, l’armonia Luna-Urano può spingervi ad acquistare quello perfetto ed esserne molto soddisfatti. Al contempo, questo aspetto può aiutarvi a trovare informazioni sui costi delle utenze domestiche o altri servizi che sembrano più economici.

Qualcosa che scoprirete oggi potrebbe farvi risparmiare denaro, annuncia l’oroscopo, e in questo periodo dell’anno sarà il benvenuto. Con la Luna in Cancro tuttavia, l’umore oggi è altalenante, siete più sensibili del solito ma per fortuna non intaccherà la sicurezza che avete in voi stessi.

Amore

In coppia: un malinteso con il partner vi spingerà a prendere le distanze. E vi porrete mille domande.

Soli: la solitudine oggi vi pesa e nel tentativo di trovare l’anima gemella moltiplicate gli incontri. Pazientate, presto l’amore arriverà.

Toro (22 aprile-20 maggio): rassicurare una persona cara.



Umore

Cercate di mostrare il vostro affetto nei confronti di una persona cara così da rassicurarla che la relazione è sempre armoniosa, soprattutto se ultimamente siete stati parecchio impegnati e avete avuto poco tempo da dedicarle. Un’attenzione speciale potrebbe essere importante e rafforzare il legame.

E’ un buon momento, annuncia l’oroscopo, anche per esaminare gli aspetti pratici di un progetto personale o di lavoro. La Luna in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione e accresce la voglia di comunicare, connettervi, trovare nuove informazioni.

Amore

In coppia: tutto va nel migliore dei modi, con il partner l’intesa è perfetta! Il vostro è amore per sempre.

Soli: potere di seduzione al top e determinati a conquistare un cuore. Non c’è dubbio che oggi farete centro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): migliorare il comfort personale.



Umore

Vi sarà capitato di prendere una decisione senza pensarci più di tanto e si è poi rivelata ottima. E oggi, annuncia l’oroscopo potrebbe ripresentarsi la stessa situazione seppure in modo minore. Un evento o incontro potrebbero spingervi a prendere una decisione che su di voi avrà un effetto positivo.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di seguire un buon consiglio. Per oggi non avete voglia di avventuravi in nuove esperienze,con la Luna in Cancro state riflettendo sul modo per migliorare il senso di sicurezza e il comfort.

Amore

In coppia: molto esigenti, impazienti e un po’ intolleranti con il partner. Avete aspettative forse troppo alte.

Soli: è arrivato il momento di cambiare modalità di conquista. Mostrate più tenerezza e sarete vincenti.

Cancro (21 giugno-22 luglio): lavoro o famiglia, vi sentite apprezzati.

Umore

La Luna nel vostro segno accentua le emozioni e visto che è in buon aspetto con Urano troverete ottimi canali per esprimervi, soprattutto attraverso la condivisione, le conversazioni. In questo momento, annuncia l’oroscopo, vi state impegnando per apprendere cose nuove o variare le vostre esperienze e ciò farvi sentire gratificati.

Nel lavoro o in famiglia vi sentite apprezzati e ciò accentuare la motivazione. Avete la splendida sensazione di aver imboccato “la strada giusta”. In ogni caso, per oggi, evitate di essere perfezionisti.

Amore

In coppia: un piccolo malinteso rischia di rovinare l’atmosfera ma voi saprete gestire al meglio la situazione.

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore. La decisione in ogni caso spetta solo a voi.

Leone (23 luglio-23 agosto): elaborare delle strategie.

Umore

Giornata a due facce. Da una parte vorreste rimanere dietro le quinte, essere più riservati del solito ma dall’altra vorrete trovarvi sotto i riflettori, attirare gli sguardi. Evitate se possibile, di sollecitare i complimenti e aspettate che arrivino spontaneamente.

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno ed è un momento del ciclo lunare in cui rilassarvi e riorganizzarvi. Cercate di elaborare delle strategie, annuncia l’oroscopo per gestire le aree problematiche o dedicarvi a un progetto, un piano o una relazione.

Amore

In coppia: momenti romantici, di assoluto benessere con il partner. Insieme vi sentite più forti!

Soli: di conquiste passeggere ne avete abbastanza, volete una storia seria. Cupido presto busserà alla vostra porta.

Vergine (24 agosto-23 settembre): mostrare l’affetto agli amici.

Umore

Con la Luna in Cancro al centro della giornata ci sono le amicizie. Cercate di dedicare del tempo, soprattutto a quelle relazioni che avete stretto quando eravate bambini o adolescenti. Il vostro è un segno fedele alle persone a cui vuole bene ma non sempre mostrate apertamente l’affetto.

E più per timore di sembrare ridicoli che per mancanza di sentimenti. L’oroscopo segnala che oggi siete molto distratti. Se dovete svolgere un lavoro impegnativo, concedetevi delle brevi pause e, seppure momentaneamente, spostate l’attenzione su altro.

Amore

In coppia: la Luna in Cancro vi spinge a creare un’atmosfera serena, una pausa a due all’insegna della dolcezza.

Soli: tutto vi sembra possibile e realizzabile! Splendido stato d’animo ma negli affari di cuore tenete sempre d’occhio la realtà.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sotto pressione per dare il meglio.

Umore

Con la Luna in Cancro nel lavoro potreste mettervi un po’ sotto pressione per dare il meglio ma sarà utile. Sarete motivati a raggiungere vette più alte! Al contempo,annuncia l’oroscopo, sarete maestri nel consiglia, proporre soluzioni, sostenere le persone care.

Di sicuro ci sarà chi avrà bisogno di ascoltare il vostro punto di vista o sarete voi a notare che una persona, anche un collega, ha bisogno di un consiglio. E lavoro o vita personale, potrete essere orgogliosi di voi, poiché in qualsiasi circostanza direte le parole giuste al momento giusto!

Amore

In coppia: c’è reciproca dolcezza, l’atmosfera è leggera. Eviterete accuratamente di affrontare questioni delicate.

Soli: potrebbe esserci un incontro con una persona già impegnata. Per voi non sarà un problema ma solo un modo per testare il vostro sex appeal.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una telefonata inattesa.

Umore

Sole e Mercurio in Sagittario sostano nel vostro settore del denaro e vi spingono a riflettere su alcuni modi per guadagnare di più, esplorando nuove possibilità. Non dovete temere di lanciarvi in qualcosa di nuovo poiché potrebbe andare alla grande.

L’oroscopo annuncia inoltre che l’armonia Luna-Urano può coincidere con la telefonata inaspettata di una persona che vi farà sentire ancor più ottimisti. Potrebbe ad esempio fare una persona e non dubiterete nemmeno un attimo – contrariamente al solito – di ciò che vi dirà.

Amore

In coppia: il partner potrebbe avere delle preoccupazioni e voi tentare di essere d’aiuto. Proponete soluzioni concrete, altrimenti non servirà a niente.

Soli: sognate, fantasticate su una persona ma non volete fare il primo passo. Aspettate che a prendere l’iniziativa sia l’altro/a.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): le vostre idee riscuotono successo.

Umore

E’ una giornata in cui saprete trovare la soluzione giusta, anche a una piccola questione di denaro che potrebbe inizialmente preoccuparvi. Più in generale, con Mercurio nel vostro segno siete astuti, ingegnosi e le vostre idee piaceranno a chiunque!

Siete motivati e volendo potreste apportare dei miglioramenti nella vita personale o lavorativa così da sentirvi sicuri. Ma è un mercoledì in cui potreste essere un po’ agitati – segnala l’oroscopo – per un piccolo problema familiare. Attenzione, evitate di reagire in modo eccessivamente emotivo.

Amore

In coppia: siete diventati molto possessivi e la cosa potrebbe infastidire il partner. Stop, prima che la situazione degeneri.

Soli: forse avete puntato una persona inaccessibile e la delusione sarà grande. Ma non vi confiderete con nessuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): cercate di essere positivi.

Umore

Solitamente controllate le vostre emozioni ma oggi sembra siate costretti a gestire quelle di chi vi circonda. Potreste ad esempio svolgere il ruolo di pacieri in una litigata tra colleghi o familiari ma visto che non sarete direttamente interessati la cosa sarà più un fastidio che altro.

Tuttavia l’oroscopo annuncia che indipendentemente dal tempo trascorso insieme, in qualsiasi relazione ci sono alti e bassi. Se le cose ora stanno andando bene esprimete la vostra gratitudine, l’apprezzamento in modo premuroso. Un lungo e caloroso abbraccio non ha prezzo.

Amore

In coppia: atmosfera un po’ caotica e animata. Cercate di rendere positive le emozioni!

Soli: gli incontri potrebbero esserci a patto che non vi chiudiate in casa in attesa che l’amore bussi alla vostra porta!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una progetto avrà la riuscita.

Umore

Il Sole in Sagittario al vostro segno annuncia che è il momento giusto per concretizzare un progetto ed esser certi che andrà alla grande. Soprattutto se sono coinvolte anche altre persone. In questa fase tutto ciò che farete insieme agli alleati professionali è all’insegna della riuscita.

A metà dicembre, Giove e Saturno sbarcheranno nel vostro segno e attuerete qualcosa di estremamente positivo, che andrà avanti nel tempo. Ed è proprio ciò di cui avete bisogno. E’ un periodo, segnala l’oroscopo, in cui siete pronti a fare il possibile per rendere più confortevole e sicura la vostra vita.

Amore

In coppia: punti di vista diversi potrebbero turbare l’atmosfera. Nulla di drammatico ma in serata sarete malinconici.

Soli: una stretta al cuore, forse per un flirt che si chiude oppure per una storia che capirete non decollerà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): ritagliare del tempo solo per voi.

Umore

Con la Luna in Cancro avete davanti a voi due giornate molto piacevoli. La vostra attenzione sarà concentrata su ciò che vi piace davvero, su quelle attività che consentono di esprimervi al meglio e sul divertimento.

Avrete voglia, dunque, di ritagliare del tempo solo per voi e c’è una bella corrente di energia soprattutto per quanto riguarda le attività creative e le relazioni. Condividere le idee, annuncia l’oroscopo, ora è molto importante e potreste conoscerne una che vi sarà utile anche sul piano professionale.

Amore

In coppia: siate sinceri, esprimetevi con chiarezza ed eviterete eventuali conflitti. Ovviamente il partner dovrà metterci del suo.

Soli: cercate di aprirvi, di comunicare di più. Negli affari di cuore potrebbe esserci una bella sorpresa.