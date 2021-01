Oroscopo del 2 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 2 gennaio

Oroscopo di sabato 2 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (parlare con sincerità) e Sagittario (ampliare la cerchia delle amicizie).

Oroscopo 2 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): una forte ambizione

Oroscopo Ariete umore

Pur avendo buone energie, avete intenzione di rilassarvi, dare spazio al divertimento ed è da domani che vi occuperete delle situazioni, svolgerete tutto più velocemente, vi sentirete pronti a prendere delle decisioni. L’oroscopo annuncia che potreste pensare a qualche rinnovamento all’interno dell’abitazione o persino aver voglia di ristrutturare.

Il transito Mercurio-Nettuno stimola la vostra immaginazione e vi piacerà pensare ai nuovi obbiettivi e progetti sul percorso di vita. L’ambizione è forte ma è una bella giornata per stare insieme alle persone care.

Oroscopo Ariete 2 Gennaio amore

In coppia: le vostre attenzioni, la passione vi metteranno in grado di vivere momenti felici con il partner.

Soli: le condizioni per un incontro d’amore ci sono tutte. E sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): parlare con sincerità

Oroscopo Leone umore

Il Sole e Mercurio in Capricorno, potrebbero spingervi a fare test di realtà e a vedere le cose come sono anziché come vorreste che fossero. È possibile che stiate negando una questione che richiede un’azione affinché non rimanga un pio desiderio.

Un problema al lavoro, ad esempio, non verrà risolto a meno che non parliate chiaramente con le persone interessate. Più in generale, con le persone care, potreste avere punti di vista diversi riguardo al legame. Anche qui, il consiglio dell’oroscopo è quello di parlarne con sincerità.

Oroscopo Leone amore

In coppia: giornata all’insegna della tenerezza e il partner ricambierà pienamente il vostro slancio!

Soli: avete un solo desiderio. Stare tranquilli per conto vostro. Non è giornata di incontri né di nuove conoscenze.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ampliare la cerchia delle amicizie

Oroscopo 2 gennaio Sagittario: umore

Venere continua la sosta nel vostro segno, rappresenta l’opportunità di espandere la cerchia delle amicizie ed entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, che condividono interessi analoghi ai vostri. Potreste stringere un legame con qualcuno che condivide il gusto per l’avventura.

In ogni caso, amici di sempre o colleghi, visto che sarete pronti alla critica, fate in modo che sia costruttiva ed evitate di essere duri. L’oroscopo annuncia che si sta aprendo, in generale, una nuova fase e sarete pronti a concretizzare nuovi ed entusiasmanti progetti.

Oroscopo Sagittario 2 gennaio: amore

In coppia: non è una magia ma oggi con il partner vi sentite al top, più innamorati e sexy che mai!

Soli: fascino intrigante e non passate inosservati! Approfittatene per dichiarare la vostra passione a chi vi attrae.

