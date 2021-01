Oroscopo del 2 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 2 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di sabato 2 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (contare solo su voi stessi)) e Bilancia (pretendere il rispetto).

Oroscopo del 2 gennaio, gli astri segnalano al Gemelli che la cosa migliore è non dipendere da nessuno e alla Bilancia di pretendere il rispetto.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): contare solo su voi stessi



Oroscopo Gemelli 2 gennaio: umore

Con Mercurio in buon aspetto con Nettuno, potreste pensare profondamente a un problema e forse chiedervi come cambiare le cose. In questo caso, annuncia l’oroscopo, il destino potrebbe metterci lo zampino. Il consiglio di una persona potrebbe fugare la nebbia e riportarvi in carreggiata, andare avanti con maggiore sicurezza.

Più in generale, per oggi evitate di assumere responsabilità al posto degli altri e non fate troppo affidamento su chi vi circonda. La cosa migliore è quella di essere indipendenti e andare per la vostra strada.

Oroscopo Gemelli 2 gennaio: amore

In coppia: intesa a tutto campo, anche per quanto riguarda il desiderio. Moltiplicate le carezze e le paroline dolci.

Soli: incontri inattesi ma non tutti saranno all’insegna della stabilità. Per fare la scelta giusta seguite l’istinto.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pretendere il rispetto

Oroscopo Bilancia 2 gennaio: umore

Solo perché una persona ha più esperienza di voi in un certo settore, non significa che ne sappia più di voi su tutto! Ricordate i vostri punti di forza e non fatevi mettere i piedi in testa. Siete all’altezza della situazione per cui prendete il controllo e pretendete il rispetto.

Al contempo l’oroscopo annuncia che qualcuno potrebbe chiedervi una mano. Prima di accettare assicuratevi che sia una richiesta ragionevole. Non dite “sì” senza aver prima valutato. Più in generale, tenete presente che vi state muovendo nella giusta direzione: non ci vorrà ancora molto per raggiungere il successo.

Oroscopo Bilancia 2 gennaio: amore

In coppia: grande complicità riguardo ai progetti ma col partner va alla grande anche tra le lenzuola.

Soli: un incontro recente inizia a prendere una piega interessante. Passo dopo passo diventerà una storia importante.

Oroscopo 2 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ripensare al passato

Oroscopo Acquario 2 gennaio: umore

I passaggi odierni sollecitano la voglia di comfort, vi rendono più sentimentali del solito. Potrebbe esserci una conversazione piacevole con un vecchio amico oppure emergere forti ricordi riguardanti una persona del passato. In generale, annuncia l’oroscopo, il passato sarà presente nella vostra mente ma attenzione, sarà una riflessione positiva.

Vi renderete conto di tante situazioni che vi hanno impedito di progredire o di essere voi stessi. E di sicuro non commetterete gli stessi errori. Per oggi, infine, evitate di preoccuparvi eccessivamente di tutto. La preoccupazione scatena dubbi ed è qualcosa di cui non avete bisogno.

Oroscopo Acquario 2 gennaio: amore

In coppia: giornata di grandi, positive, decisioni e l’intesa è al top, c’è il rilancio della passione.

Soli: flirt con una persona che vi presenteranno gli amici. Andate avanti, vivete pienamente le emozioni. Potrebbe nascere una storia.

