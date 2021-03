Oroscopo del 2 marzo 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 2 marzo, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di martedì 2 marzo 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (dolcezza e gentilezza) e Sagittario (arriva un’opportunità).

Oroscopo del 2 marzo, gli astri dicono all’Ariete che un atteggiamento dolce e gentile ripaga al Sagittario che è in arrivo un’opportunità.

Oroscopo del 2 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dolcezza e gentilezza

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni e potrebbero emergere tensioni inespresse. La carta da giocare sarà, con tutti, è la gentilezza, la dolcezza e l’ascolto degli altri. Più darete l’impressione che sono al centro del mondo, che siete interessati a loro e alle loro idee, tanto più ne trarrete vantaggio su tutti i piani.

Al contempo è un’ottima giornata per risolvere le questioni finanziarie in sospeso: finalmente concluderete, in particolare se siete alle prese con una negoziazione.

Oroscopo di Ariete 2 marzo amore

In coppia: i pianeti potrebbero mettere in luce ciò che non va, i dubbi, le preoccupazione. Parlatene con sincerità.

Soli: vorreste fare il primo passo verso la persona che vi attrae ma, nonostante vi lanci dei segnali voi esitate. Volete esser certi di non cadere in errore.

Oroscopo di domani 2 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un sostegno amorevole

Oroscopo martedì Leone umore

Potreste provare il bisogno di parlare di un problema che avete tenuto per voi. L’orgoglio o altre emozioni potrebbero aver impedito di discuterne. Portarlo allo scoperto farà arrivare un sostegno amorevole e vi accorgerete che confidarvi non era poi così difficile come pensavate.

Nel lavoro, potrebbero esserci delle tensioni, sarete costretti a cedere alle richieste del boss pur non essendo d’accordo. Non è escluso che abbiate inoltre lavorato più di altri colleghi o vi siete trovati in difficoltà senza nessuno con cui condividere il peso delle responsabilità.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: in caso di piccole difficoltà, non aspettate a parlarne con il partner. Prima lo farete meglio sarà.

Soli: cercate di far pace con gli errori del passato e tutto cambierà. In vista ci sono incontri interessanti.

Oroscopo 2 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): arriva un’opportunità

Oroscopo 1 marzo Sagittario: umore

Potreste sentirvi fuori sincrono con i vostri obbiettivi ma non dovete permettere che questa sensazione passeggera prenda il sopravvento. I passaggi odierni possono scatenare stress riguardo alle finanze, alle risorse e al contempo a mettere in mostra il vostro talento. Tiratevi su e tenete presente che potrebbe arrivare un’opportunità e dovrete coglierla al volo.

Ma non solo: è un buon momento per fare una proposta o, se avete un’attività autonoma, veder aumentare il giro dei clienti. Se, infine, dovete prendere decisioni importanti in famiglia, assicuratevi che tutti siano d’accordo.

Oroscopo Sagittario 2 marzo: amore

In coppia: qualche divergenza di vedute potrebbe turbare l’atmosfera e voi, al contrario del partner, non sarete pazienti.

Soli: occhio a frequentare persone poco sincere. Se una persona vi piace, siete pronti a concedere fiducia. Sagittario avvisato…

