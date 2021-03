Oroscopo del 2 marzo 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 2 marzo, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 2 marzo, gli astri segnalano al Gemelli che è positivo ed ottimista e alla Bilancia di mettere dei limiti.

Oroscopo di domani 2 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ottimisti e positivi



Oroscopo Gemelli domani 2 marzo: umore

Le energie della giornata sono leggere, lo stato d’animo è positivo, ottimisti. Probabilmente siete in attesa di una buona notizia oppure di un incontro che potrebbe essere molto positivo riguardo a un progetto o altre aspettative. Ed è possibile che da oggi alla fine della settimana, arrivi quanto avete a cuore.

Una relazione d’amicizia, potrebbe nascere in un posto inaspettato e la persona sarà diversa da quelle che solitamente frequentate. Il fatto che non abbiate molto in comune la renderà ancor più interessante.

Oroscopo Gemelli di domani 2 marzo: amore

In coppia: esprimerete apertamente i vostri sentimenti e stupirete il partner che probabilmente non se l’aspettava.

Soli: non è escluso un colpo di fulmine. Non ci credete più da tempo? Allora, uscite e vedrete.

Oroscopo di domani 2 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): stabilire dei limiti

Oroscopo Bilancia di domani 2 marzo: umore

Potreste essere più sensibili del solito al caos e al disordine oppure siete stufi della solita routine : con il Sole, Venere e Nettuno in Pesci nel vostro settore dello stile di vita, è tempo di organizzarvi meglio. Stabilire dei limiti a voi stessi e agli altri vi permetterà di ottenere un equilibrio.

Non mettete i bisogni di chi vi circonda prima dei vostri. Date la priorità agli obbiettivi che vi piacciono davvero e presto decollerete, sarete molto più contenti, ritroverete la gioia e il piacere anche nel lavoro.

Oroscopo Bilancia di domani 2 marzo: amore

In coppia: avete recepito il messaggio del partner e sarete più presenti, dedicherete più attenzioni.

Soli: privilegerete le amicizie e non perché volete evitare incontri, ma avete voglia di confidarvi, parlare di ciò che state vivendo.

Oroscopo domani 2 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): chiarire i malintesi

Oroscopo Acquario di domani 2 marzo: umore

Per il vostro segno è un momento propizio sul fronte denaro, trarrete dei vantaggi negli affari, nelle negoziazioni, se avete un’attività autonoma le entrate aumenteranno. E’ un ottimo martedì per migliorare qualcosa in casa, godere del comfort o scoprire nuovi interessi. Più del solito, infatti, siete disposti a sperimentare.

Al contempo, è una buona giornata per chiarire eventuali malintesi con un familiare. Con il dialogo, l’ascolto e il buonumore è possibile risolvere tutto. Date prova di diplomazia, di tolleranza e otterrete ciò che volete.

Oroscopo Acquario di domani 2 marzo: amore

In coppia: difficoltà a esprimere le emozioni e con il partner potreste essere un po’ duri. Per mantenere l’armonia dovrete fare qualche sforzo.

Soli: non è la giornata ideale per incontri e nuove conoscenze. Per oggi, meglio stare in compagna degli amici.

