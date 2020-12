Oroscopo del 20 dicembre 2020: le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domenica 20 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (euforici) e Acquario (arriva un successo).

Oroscopo del 20 dicembre, gli astri segnalano che al Gemelli che sarete euforici per nuove prospettive e all’Acquario che un progetto su cui lavorate da tempo avrà la riuscita.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 20 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): euforici per nuove prospettive.



Oroscopo gemelli umore

Giove entra in Acquario, segno in cui sosterà per buona parte del 2021 e vista la presenza di Saturno sempre in Acquario sarete euforici per delle nuove prospettive ma al contempo consapevoli della serietà dei nuovi piani e di quale impatto potrebbero avere sul futuro.

L’oroscopo annuncia che certamente stabilizzerete la vostra situazione. Per tutto l’anno avrete la bella sensazione che avete ottenuto ciò che desideravate e toccherete con mano che le vostre competenze sono riconosciute. Il che vi farà sentire sempre più sicuri.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: insieme al partner potreste pensare a un possibile cambiamento di casa o persino di vita.

Soli: la libertà per voi conta e potreste iniziare una storia a metà tra l’amore e l’amicizia. Ora vi sta bene così.

Oroscopo 20 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una pioggia di complimenti.

Oroscopo bilancia umore

Giove sbarca in Acquario – per buona parte del 2021 e per voi è un eccellente transito. Potreste creare qualcosa che piacerà, non è escluso che molte Bilancia diventino genitori, sicuramente amici e familiari – ma non solo – vi metteranno su un piedistallo.

Arriveranno complimenti, felicitazioni ed è possibile che otteniate un premio, una ricompensa. Al contempo, annuncia l’oroscopo, troverete attività e modi più appaganti per divertirvi. Avrete, come detto, la possibilità di esprimervi creativamente o dedicarvi a un nuovo hobby che porterete avanti nel tempo.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: serata romantica, con il partner non perderete nemmeno una briciola della passione che provate.

Soli: altissime possibilità che una conoscenza di lavoro si trasformi in una bella storia d’amore.

Oroscopo 20 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) un successo è a portata di mano.

Oroscopo acquario umore

Giove entra nel vostro segno, dove sosterà per buona parte del 2021, e una riuscita, un successo sono a portata di mano. Arriveranno belle opportunità, avrete grande fiducia e sicurezza in voi stessi, nelle vostre capacità. La congiunzione Giove-Saturno nel vostro segno attualmente è molto positiva per i vostri progetti, soprattutto se in ballo ne avete uno serio, importante, sul quale lavorate da parecchio tempo.

Potrebbe essere un’autentica riuscita! L’oroscopo annuncia che le idee che avrete nel corso del transito saranno d’oro, nel senso che porteranno bei guadagni.

Oroscopo acquario amore

In coppia: ad appagarvi oggi saranno delle sorprese e piccole ma toccanti attenzioni del partner.

Soli: molto esigenti e se siete in vena d’incontri potrebbe essere un ostacolo. Per oggi, meglio uscire in compagnia degli amici.

