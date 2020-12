Oroscopo del 20 dicembre 2020: oroscopo Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo di domenica 20 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (nuove relazioni) e Leone (difficoltà a prendere una decisione).

Oroscopo del 20 dicembre, gli astri dicono all’Ariete che avrà un sostegno incredibile dalle persone e al Leone che esiterà a prendere una decisione.

Oroscopo 20 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): nuove relazioni, utili e divertenti.

Giove entra in Acquario – da oggi e per buona parte del 2021 – e avrà un impatto positivo sulla vostra vita sociale, sarà inoltre d’aiuto a concretizzare sogni e desideri. Diversificherete le relazioni e ne farete di nuove sul piano lavorativo. E’ possibile che entrerete a far parte di una cerchia che vi offrirà un sostegno senza pari.

L’oroscopo annuncia che gli eventi a cui parteciperete e le persone che incontrerete apriranno la porta a nuove opportunità e vi daranno modo di trasformare le idee in realtà. Sia online che realmente i nuovi contatti saranno divertenti e al contempo utili.

In coppia: atmosfera romantica, sensuale – vietata ai minori? – che fa bene al cuore di entrambi.

Soli: non rimandate oltre: se vi piace una persona sfruttate l’atmosfera magica e lanciatevi nella conquista.

Oroscopo domenica 20 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): difficoltà a prendere una decisione.

Giove in Acquario, da oggi e per buona parte del 2021 punterà i riflettori sul vostro settore delle relazioni, delle associazioni. Per alcuni Leone si tratterà di matrimonio per altri di un impegno durevole nel lavoro, in una impresa. Attraverso le interazioni con gli altri arriveranno nuove opportunità.

La presenza di Saturno in Acquario, per ora potrebbe complicare le cose. Il pianeta simboleggia la razionalità e voi potreste esitare, porvi parecchie domande, valutare i pro e i contro e avere difficoltà a decidere.

In coppia: la routine incide pesantemente sulla relazione, siete insoddisfatti e il partner si sente ferito. Cercate di introdurre qualche novità.

Soli: potreste dare il via a un gioco ambiguo con un/a ex ma in fondo vi piacerà anzi, vi divertirete parecchio.

Oroscopo 20 dicembre 2020 domenica Sagittario (23 novembre-21 dicembre): darete il via a nuovi progetti.

Giove, pianeta governatore del vostro segno, oggi entra in Acquario e invierà vibrazioni positive per buona parte del 2021. Accentuerà il vostro senso dell’opportunità che, grazie alla presenza di Saturno in Acquario, canalizzerete. Non è un male poiché Giove potrebbe spingervi a esagerare e spesso pur di raggiungere i vostri obbiettivi persino pestare i piedi agli altri.

L’oroscopo annuncia che troverete nuovi modi di comunicare – amplierete sicuramente anche la cerchia delle amicizie – e apprendere, sarete entusiasti e dare il via inoltre a nuovi progetti.

In coppia: insieme al partner farete dei progetti a due, sentite entrambi che c’è bisogno di un rinnovamento.

Soli: in vista c’è un nuovi incontro e potrebbe accadere ovunque! Si profila una bella storia d’amore.

