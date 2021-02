Oroscopo del 20 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 20 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di sabato 20 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (di buonumore) e Leone (uscire dalla routine).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 20 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): di buonumore e simpatici

Oroscopo Ariete umore

E’ un eccellente fine settimana: di buonumore, simpatici, pronti alla battuta e circondati da una buona compagnia. E’ possibile tuttavia che prendiate un po’ giro le persone – che potrebbero adombrarsi – ma non potrete farne a meno. D’altra parte, il buon aspetto tra Luna-Mercurio, vi rende più osservatori del solito.

Il punto è che osserverete solo i difettucci di chi vi circonda. In ogni caso, per oggi, evitate di affrontare conversazioni importanti o argomenti delicati poiché i malintesi potrebbero essere motivo di frustrazione e, in alcuni casi, del tutto inutili.

Oroscopo di Ariete 20 febbraio amore

In coppia: circola gioia, insieme al partner farete qualcosa di divertente con gli amici (restrizioni permettendo).

Soli: e se oggi prendeste una decisione riguardante il vostro futuro affettivo cambiando radicalmente atteggiamento?

Oroscopo di domani 20 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): uscire dalla routine

Oroscopo sabato Leone umore

Il buon aspetto tra Luna e Giove può far arrivare brillanti opportunità ma cercate tuttavia di prendere in considerazione altre opzioni che pur non sembrando al momento promettenti, potrebbero diventarlo con il tempo. Se dovesse presentarsi qualcosa che ritenete sia troppo insignificante per esaminarla, non dovete ignorarla.

Con un po’ di pazienza potreste scoprire che è una buona opportunità e che, con il tempo e l’approccio giusto, otterrete dei vantaggi. Più in generale, oggi soddisferete la voglia di uscire dalla routine e distrarvi (anche con gli amici).

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: piccole difficoltà che avranno il potere di rafforzare la relazione, insieme vi sentite forti!

Soli: dovreste capire cos’è che volete. Un momento è bianco e l’altro è nero, salvo che ci sono persone che contano su di voi.

Oroscopo 20 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): riaprire il dialogo con un amico

Oroscopo 20 febbraio Sagittario: umore

Nonostante le recenti difficoltà e vari ritardi, una conversazione può contenere una bella promessa e portare a una connessione, una collaborazione o un accordo validi. La Luna in Gemelli crea legami armoniosi con i pianeti in Acquario nel vostro settore di comunicazione, e la buona notizia è che se ci sono questioni in sospeso da risolvere, il moto diretto di Mercurio, a partire da domani, fa sperare in un risultato positivo.

Se la relazione con un amico/a mostra segni di stanchezza, è un buon momento per riannodarla. Andate oltre l’orgoglio, fate una telefonata e riaprite il dialogo.

Oroscopo Sagittario 20 febbraio: amore

In coppia: se al partner dite il contrario di ciò che pensate sarà difficile che possa capirvi e seguirvi.

Soli: il cuore è diviso tra due persone? Occhio ad atteggiamenti ambigui, qualcuno potrebbe farvela pagare.

