Oroscopo del 20 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 20 gennaio

Oroscopo di mercoledì 20 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (no ai rischi nelle finanze) e Sagittario (ignorare le provocazioni).

Oroscopo del 20 gennaio, gli astri dicono all’Ariete di non assumere rischi nelle finanze e al Sagittario di ignorare le provocazioni.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di correre rischi nelle finanze

Oroscopo Ariete umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro per il vostro segno indica sviluppi interessanti riguardanti il reddito, le finanze, i beni. E’ un transito che dà una scarica di energia e andrà usata con saggezza e consapevolezza. Potreste liberarvi da un vincolo o lasciare alle spalle un progetto che non vi porterebbe da nessuna parte.

L’oroscopo annuncia che se siete stati eccessivamente attaccati a determinati beni personali ora potreste ammettere che la cosa vi ha appesantito. Infine, è un buon momento – nelle finanze – per essere coraggiosi ma è meglio evitare di correre rischi inutili.

Oroscopo Ariete 20 Gennaio amore

In coppia: passione al top, stasera con il partner non vi annoierete! L’atmosfera è parecchio bollente.

Soli: non è escluso che oggi riprenderete i contatti con una vecchia conoscenza che ancora vi intriga.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un’opportunità spunta dal nulla

Oroscopo Leone umore

La presenza del Sole in Acquario nel vostro settore delle relazioni, potrebbe far emergere eventuali problemi presenti in un legame di lavoro o personale, ed è impossibile ignorarli. Probabilmente avete capito che rappresenta un limite. Sarete impazienti di fare qualcosa al riguardo, cosi da far tornare la chiarezza, sentirvi finalmente liberi e costruire qualcosa di più solido.

Una volta risolta la questione, potrete muovervi per realizzare altro. L’oroscopo inoltre annuncia che un’opportunità potrebbe apparentemente sbucare dal nulla. Pensateci e decidete se accettarla o meno.

Oroscopo Leone amore

In coppia: la serenità non è nel programma della giornata. Oggi ruggite e il partner ha difficoltà a starvi accanto.

Soli: vi sentite destabilizzati, non riuscite a tenere sotto controllo l’irrequietezza. Praticate esercizio fisico!

Oroscopo 20 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ignorare le provocazioni

Oroscopo 20 gennaio Sagittario: umore

Marte e Urano congiunti in Toro, sostano nel vostro settore del lavoro, del quotidiano, della salute e potreste improvvisamente sentire il desiderio – al riguardo – di apportare delle modifiche. Fate pure, apportate delle correzioni mirate a migliorare la vostra vita ma evitando di prendere iniziative sull’onda dell’impulsività.

In generale, annuncia l’oroscopo, occhio a chi tenta di provocarvi, lanciare il guanto della sfida. Potreste decidere di andare oltre, di battagliare, quando invece dovreste evitare di correre dei rischi che potrebbero avere conseguenze indesiderate.

Oroscopo Sagittario 20 gennaio: amore

In coppia: che succede nella relazione? Forse avete difficoltà a capirvi? Riflettete e non prendete decisioni radicali.

Soli: potreste decidere di mettere uno stop a un flirt iniziato da poco e che vi ha fortemente deluso.

