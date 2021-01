Oroscopo del 20 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 20 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di mercoledì 20 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (ottima giornata per negoziare) e Acquario (desiderio di migliorare).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 20 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ottima giornata per negoziare



Oroscopo Gemelli 20 gennaio: umore

Marte e Urano congiunti in Toro agitano l’atmosfera e le situazioni. E’ probabile vi troviate alle prese con questioni irrisolte, potrebbe emergere un problema imprevisto. L’oroscopo annuncia che oggi potrebbe esplodere la rabbia che pensavate di aver lasciato alle spalle, riguardo a una questione.

Pur tenendo conto delle conseguenze, tenete presente che il transito vi permette di liberarvi di qualcosa che scatena frustrazione. E’ la giornata ideale per negoziare poiché andrà a vostro vantaggio. Siete determinati e nel lavoro, potete mostrare pienamente il vostro talento.

Oroscopo Gemelli 20 gennaio: amore

In coppia: filate d’amore e d’accordo, la voglia di un rinnovamento costruttivo è molto presente.

Soli: potreste riprendere una relazione con un/a ex o dare il via a una nuova storia. Forti emozioni.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mollare qualcosa che ha fatto il suo tempo

Oroscopo Bilancia 20 gennaio: umore

La congiunzione Marte-Urano in Toro può scatenare tensione, in particolare riguardo quelle situazioni o settori in cui vi sente sentiti limitati, bloccati. Potrebbe manifestarsi il forte desiderio di sbarazzarvi del bagaglio – anche emotivo – in eccesso e troverete il coraggio per apportare cambiamenti significativi.

L’importante è che facciate un distinguo tra impulso e intuizione. Mollare qualcosa che ha fatto il suo tempo, annuncia l’oroscopo, che si tratti di un’abitudine e una questione distruttiva, vi farà provare un autentico senso di liberazione.

Oroscopo Bilancia 20 gennaio: amore

In coppia: se la relazione segna il passo, siete sicuri che vada bene cercare sempre un compromesso?

Soli: per ora, sembra che non abbiate intenzione di impegnarvi. Vi lanciate in un flirt senza pensare al futuro.

Oroscopo 20 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il desiderio di migliorare

Oroscopo Acquario 20 gennaio: umore

Per il vostro segno, non è un momento facile. Marte e Urano congiunti in Toro e in dissonanza con Giove in Acquario, fanno pensare che vi sentirete vittime di un’ingiustizia e ciò scatenare la vostra rabbia. Le energie del transito possono essere imprevedibili ma al contempo risvegliare il desiderio di migliorare, dare il via a un cambiamento.

L’oroscopo annuncia che c’è un lato B: Giove nel complesso è positivo e può regalare delle giornate sorprendenti. In settimana potrebbe arrivare una proposta inattesa oppure un progetto decollerà con vostra grande soddisfazione.

Oroscopo Acquario 20 gennaio: amore

In coppia: se la relazione ristagna, oggi potreste averne abbastanza e per smuovere le acque prenderete una decisione radicale.

Soli: un’attrazione potrebbe trasformarsi un’ossessione, scatenare la vostra immaginazione. Marte accende la passione.

