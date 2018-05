Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

amicizia e solidarietà…

E’ un domenica in cui amicizia e solidarietà sono in primo piano: potrebbero chiedervi un sostegno o essere voi ad aver bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. In effetti, il passaggio di Saturno in Capricorno si fa sentire e a preoccuparvi, in alcuni casi parecchio, potrebbero essere delle questioni familiari. Può essere riguardino il futuro di un figlio o il lavoro del partner.

