Oroscopo del 20 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 20 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Leone (reazioni impulsive) e Pesci (ritrovare la pace interiore).

Oroscopo del 19 novembre, gli astri mettono in guardia Leone (un battibecco con una persona cara) e Pesci (ricaricate le batterie). Per gli altri segni l’indicazione generale è: con la Luna in Acquario, organizzate qualcosa con gli amici (restrizioni permettendo).

Ariete (21 marzo-21 aprile): gli amici sono pronti a dare una mano.



Umore

Obiettivi e ambizioni, attualmente sembrano dominare i vostri pensieri. Da domani inizia una nuova fase e avrete la possibilità di far andare le cose in una nuova direzione. E con l’aspetto positivo tra Sole-Saturno vi impegnerete per realizzare qualcosa di importante.

L’oroscopo annuncia che in primo piano ci sono anche le amicizie che saranno pronte a dare una mano. Potrebbero ad esempio farvi un prestito di cui avete bisogno o vi offriranno buoni consigli. Saranno una boccata d’aria fresca. In ogni caso, chiedete quanto desiderate con gentilezza.

Amore

In coppia: grandi prove d’amore nei confronti del partner, oggi circola intesa e tanta serenità.

Soli: accetterete un’uscita con gli amici, forse perché l’istinto vi dice che potreste incontrare l’amore. E infatti non concluderete la serata da soli.

Toro (22 aprile-20 maggio): non fatevi carico di troppe responsabilità.



Umore

Lasciate che a parlare per voi oggi siano le vostre azioni, avranno un impatto maggiore di ciò che direte. In ogni caso, seppure è noto quanto il vostro segno sia ragionevole e abbia un alto senso di responsabilità, non sovraccaricatevi come rischiate invece di fare oggi e domani.

L’oroscopo annuncia che potreste pensare che non occupandovi di alcune questioni entrerete in conflitto ed è una cosa che detestate. Ma ora siete in una fase importante, dovete adottare un atteggiamento differente, dovete riappropriarvi della vostra libertà.

Amore

In coppia: buone notizie spingeranno entrambi a fare progetti a due per il futuro. Oggi sarete ottimisti.

Soli: nuove conoscenze online e con una persona in particolare scoprirete delle affinità. Bei momenti di complicità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): il boss noterà la vostra efficienza.

Umore

Vi sentite ormai pronti a dare il via a un cambiamento ed è una sfida che siete in grado di gestire. E’ il momento di mollare il vecchio e cogliere quelle opportunità che scatenano il vostro entusiasmo. Dite no all’esitazione poiché gli eventi vi permetteranno di superare qualsiasi timore e lanciarvi.

Se pensate sia più giusto, annuncia l’oroscopo, potete anche procedere passo dopo passo. Con la Luna in Acquario, nel lavoro vi impegnerete moltissimo ma non dubitate, il boss noterà la vostra efficienza nonché le idee creative.

Amore

In coppia: emozioni intense, emozioni d’amore. E’ una giornata in cui sulla relazione non c’è nessuna nuvola.

Soli: fascino al top che utilizzerete a tutto campo e non c’è dubbio che oggi riuscirete a conquistare un cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio): alleggerire il bagaglio emotivo.

Umore

E’ un venerdì in cui siete più inclini ad ascoltare e osservare ma al contempo siete decisi a raggiungere l’obbiettivo che avete in mente. La dissonanza Venere-Saturno è terminata e avete maggiore chiarezza mentale. Sfruttate i prossimi due giorni per alleggerire il bagaglio emotivo,o lasciar andare il rancore.

Ma soprattutto, annuncia l’oroscopo, non vi aggrappate a ciò che avevate prima e ora non c’è più. Tenete presente che nel lavoro potrebbe arrivare un’ottima offerta che rappresenterà una svolta. Se avete dei dubbi, discuterne sarà fondamentale.

Amore

In coppia: avrete voglia di dedicare del tempo agli amici o semplicemente stare un po’ per conto vostro. Il partner proverà gelosia.

Soli: e se vi decideste a cambiare atteggiamento? Se volete conquistare siate totalmente voi stessi!

Leone (23 luglio-23 agosto): un battibecco con una persona cara.

Umore

La Luna in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni. Idealmente vorreste andare d’accordo con tutti, trovare eventualmente un compromesso. Eppure, annuncia l’oroscopo, potrebbe esserci un battibecco con una persona cara o un collega.

Probabilmente non tollerate che vi dicano cosa fare o meno ma in questo caso dite no alle reazione impulsive. La discussione non sarà grave, la liquiderete rapidamente poiché l’altro/a capirà che avete ragione. In ogni caso è possibile che qualcuno vi metta con le spalle al muro e la cosa creare stress.

Amore

In coppia: prima di prendere una decisione importante, valutate i pro e i contro. Se omettete alcuni dettagli potrebbero esserci delle conseguenze nella relazione.

Soli: è il momento di decidere se volete che un flirt rimanga tale o trasformarlo in una storia importante.

Vergine (24 agosto-23 settembre): preparatevi a spiccare il volo.

Umore

Se avete riflettuto a lungo su un cambiamento e attualmente non vedete l’ora di entrare in azione, nella vita personale o nel lavoro, un evento farà andare le cose nel verso giusto. Preparatevi a mollare, dunque, tutto ciò che non funziona più così da poter spiccare il volo.

Sul posto di lavoro – o in smart working – segnala l’oroscopo, se oggi desiderate che tutto proceda bene con i colleghi dovete essere più sorridenti e meno riservati. La cordialità vi permetterà di essere ancor più apprezzati, anche dal boss.

Amore

In coppia: della routine non ne potete più e proporrete qualcosa di inedito al partner. Che accetterà senza esitare.

Soli: uscire con gli amici vi farà incontrare l’amore! Una persona catturerà il vostro cuore, saprà come affascinarvi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un fine settimana piacevole.

Umore

Con la Luna in Acquario, il fine settimana promette di essere positivo. In più, visto che la dissonanza Venere-Saturno è terminata, proverete un senso di autentico sollievo. Forse non proprio oggi ma nel giro di uno o due giorni vi sentirete come nuovi o comunque sarete meno sensibili alla situazione.

Per oggi, segnala l’oroscopo, se dovessero esserci delle incomprensioni o qualcuno dovesse provocarvi non reagite e prendete le distanze. Non è escluso che una persona che non vedete da tempo vi contatti e sarà una piacevole sorpresa.

Amore

In coppia: vi sentite amati e il vostro sguardo raggiante la dice tutta… Momenti di risate, di passione!

Soli: voglia di rinnovamento, di cambiamento nella vita affettiva. Siete decisi inoltre a non ripetere gli stessi errori del passato.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riemerge un problema familiare.

Umore

Con la Luna in Acquario potrebbe tornare a galla un problema riguardante la famiglia e la cosa non potrà che contrariarvi. Ma è possibile che stavolta potrete finalmente voltare quella pagina su cui vi siete soffermati anche troppo tempo.

Alcuni cambiamenti, annuncia l’oroscopo, inizialmente fanno male ma una volta fatti si rivelano positivi. La dissonanza Venere-Saturno è finalmente terminata, un aspetto che ha avuto un impatto su tutti i segni e domani il pianeta rosa entrerà nel vostro segno, dove sosterà fino al 15 dicembre.

Amore

In coppia: un po’ nervosi, siete pignoli sui dettagli ma per fortuna, se vedrete che la situazione diventa tesa, correggerete il tiro.

Soli: emozioni altalenanti, non è un’atmosfera che parla d’amore. La cosa migliore è rimandare eventuali appuntamenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): distogliere l’attenzione da questioni pesanti.

Umore

La Luna in Acquario vi spinge a vivere nuove avventure, dedicarvi a un hobby o a uno sport, trascorrere del tempo con le persone care, soprattutto con gli amici che considerate come parenti. L’oroscopo annuncia che vi sarà anche utile a distogliere l’attenzione da questioni che vi pesano.

Ad esempio, riflettere a manetta sulla situazione finanziaria, pensare a come poter guadagnare di più o avere un bilancio più solido. Tenete presente che un’analisi eccessiva di questo tipo di questioni le farà sembrare ancor più problematiche. Relax.

Amore

In coppia: la relazione procede a meraviglia, al partner dedicate mille attenzioni e ricambia con grande dolcezza.

Soli: sicuri di voi, sexy, sorridenti. Ovunque andate raccogliete consensi. E i pianeti vi servono un incontro d’amore su un piatto d’argento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): coltivare relazioni che vi supportano.

Umore

La vita sociale è brillante! Un amico potrebbe spingervi a partecipare ad attività che vi coinvolgeranno positivamente. Al contempo potreste essere in disaccordo con un conoscente e capire che non ha senso approfondire la neonata amicizia.

Siate esigenti, annuncia l’oroscopo, e coltivate relazioni che vi supportano, con cui l’intesa è ottima. Vi arricchiranno e tireranno fuori il meglio di voi. Oggi e domani, con la Luna in Acquario, farete in modo inoltre di sbarazzavi di alcuni problemi pratici a cui, secondo voi, avete dedicato fin troppo tempo.

Amore

In coppia: bisogno di rinnovamento e andrete dritti al punto. Al partner questo atteggiamento piacerà molto, la relazione si rafforzerà.

Soli: tanti gli incontri ma oggi punterete l’attenzione su una persona affidabile e sarà l’inizio di una storia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sarete orgogliosi di avercela fatta.

Umore

La Luna sosta nel vostro segno, oggi e domani, e vi ricorda che ancora non avete ritrovato la stabilità – quella che avevate fino a due o tre anni fa – ma pur essendo molto emotivi al contempo siete in grado di affrontare questo periodo di difficoltà.

L’equilibrio tornerà, non temete, e nel giro di poco tempo uscirete fuori definitivamente dal caos. Ci saranno parecchie situazioni da ricostruire, annuncia l’oroscopo, ma potrete essere orgogliosi di avercela fatta. Non vi sentirete più destabilizzati e questa è la cosa più importante.

Amore

In coppia: in vista ci sono importanti decisioni e se cercherete di evitarle, a prenderle sarà il partner.

Soli: la luna nel vostro segno accentua dolcezza e sensibilità. Un mix che vi consente di fare una conquista (non passeggera).

Pesci (20 febbraio-20 marzo): ritrovare la pace interiore.

Umore

La Luna in Acquario sosta alle spalle del vostro segno ed è un transito positivo in particolare se siete vicini alla conclusione di un progetto. Portate a termine ciò che avete lasciato in sospeso. Più in generale, l’oroscopo segnala, che ritagliare un po’ di tempo solo per voi sarà rigenerante.

Ritroverete la pace interiore. Vi sarà utile oltretutto a sviluppare belle idee su come guadagnare di più, fare affari e apportare dei miglioramenti nell’abitazione. Per oggi, in ogni caso, non intraprendete nulla e seguite la corrente.

Amore

In coppia: in caso di discussione, evitate di girare i tacchi e cambiare stanza. Affrontatela e chiarite.

Soli: non è giornata d’incontri, rimandate eventuali appuntamenti. L’umore non è al top e avete bisogno di rilassarvi.