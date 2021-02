Oroscopo del 21 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 21 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani domenica 21 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (pronti a dare il meglio) e Acquario (più positivi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 21 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): pronti a dare il meglio



Oroscopo Gemelli domani 21 febbraio: umore

I prossimi giorni saranno perfetti riguardo tutte le attività legate al vostro lavoro o per avviare un obiettivo personale o professionale. Volete fare bella figura? Migliorate il vostro CV e valutate se scrivendolo in modo diverso potrebbe darvi quella sicurezza utile per muovervi e ottenere il lavoro a cui mirate.

Oggi siete pronti a dare il meglio e agire in modo costruttivo. E’ una buona notizia per le per le persone care che vi vedevano un po’ demotivati. Continuate su questa strada!

Oroscopo Gemelli di domani 21 febbraio: amore

In coppia: sul fronte eros, il partner farà salire la temperatura. E’ una domenica in cui non vi annoierete.

Soli: luminosi, sexy, simpatici e qualsiasi nuova storia d’amore nasce sotto i migliori auspici.

Oroscopo di domani 21 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dare il via ad abitudini sane

Oroscopo Bilancia di domani 21 febbraio: umore

Le vibrazioni astrali potrebbero aiutarvi nella ricerca di una salute migliore e la forma fisica generale. I prossimi giorni saranno perfetti per dare il via a sane abitudini. E’ il momento di fare il punto e capire quanto siete soddisfatti della vostra routine, della vita quotidiana.

Potreste apportare qualche miglioramento? Mollare quelle attività che non apportano piacere o non sono produttive, potrebbe consentirvi di avere più tempo per voi. Con Mercurio che da oggi riprende il moto diretto, è possibile che arrivino bei complimenti per un lavoro o per una creazione.

Oroscopo Bilancia di domani 21 febbraio: amore

In coppia: potreste organizzare un appuntamento segreto e romantico con il partner. Una sorpresa che aggiungerà miele e peperoncino alla relazione.

Soli: le opportunità per fare nuove conoscenze e incontri, oggi sono decuplicate. E stasera vi sarete garantiti un appuntamento romantico.

Oroscopo domani 21 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): siete più positivi

Oroscopo Acquario di domani 21 febbraio: umore

Mercurio oggi riprende il moto diretto e si congiunge a Giove: i due pianeti sono entrambi nel vostro segno. L’aspetto segnala l’arrivo di una notizia che aspettate e in cui sperate da parecchio tempo. Ora che Mercurio è in fase diretta, tutto si snoderà più facilmente e le relazioni sociali miglioreranno.

Improvvisamente, tornerete ad essere più positivi, affermerete le vostre opinioni con grande energia e chi vi circonda sarà ricettivo, al contrario di quanto è accaduto nelle ultime settimane, alle vostre idee.

Oroscopo Acquario di domani 21 febbraio: amore

In coppia: desiderate entrambi dare nuovo slancio alla relazione, ravvivare la fiamma della passione! E con un po’ d’impegno ci riuscirete.

Soli: Giove favorisce i nuovi incontri ed è probabile che sotto il piumone, stasera non sarete soli!

