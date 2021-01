Oroscopo del 21 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 21 gennaio

Oroscopo di giovedì 21 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (trovare un terreno d’intesa) e Sagittario (criticate e dubitate).

Oroscopo del 21 gennaio, gli astri dicono al Leone di trovare un terreno d’intesa nelle relazioni al Sagittario che critica e dubita di tutti.

Oroscopo 21 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): cercate di risparmiare

Oroscopo Ariete umore

Il bisogno di una gratificazione immediata potrebbe aumentare, poiché la Luna in Toro è congiunta a Urano e Marte. Potrebbe essere difficile resistere a tutto ciò che cattura la vostra attenzione, soprattutto se offre la possibilità di spezzare la monotonia di una giornata normale.

Se riuscirete a resistere all’impulso di fare clic per acquistare online, potreste concedervi il tempo di riflettere. Ne avete davvero necessità e a che scopo servirà? La risposta potrebbe farvi risparmiare denaro. Più in generale, annuncia l’oroscopo, visto che siete nervosi e agitati, per oggi rallentate il ritmo.

Oroscopo Ariete 21 Gennaio amore

In coppia: qualsiasi cosa dirà il partner, oggi la interpreterete di traverso. Cercate di essere più leggeri.

Soli: voglia di passione, di dolcezza e darete il via alla conquista. Ma starete alla larga da storie impegnative.

Oroscopo 21 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): trovare un terreno d’intesa

Oroscopo Leone umore

Considerati i passaggi astrali odierni, occhio a entrare in azione alla ricerca di qualcosa di nuovo sulla base delle attuali frustrazioni. E’ un fatto temporaneo, concentratevi dunque sugli obbiettivi da raggiungere – o fissatene qualcuno – personali o riguardanti la carriera. Sarà molto gratificante.

L’oroscopo annuncia che le dissonanze non sono mai del tutto negative, permettono di correggere eventuali errori e aggiustare il tiro. Con chi vi circonda, lavoro o vita personale, cercate di trovare un terreno d’intesa, un compromesso o una soluzione così da rendere armoniose le relazioni.

Oroscopo Leone amore

In coppia: un malinteso con il partner potrebbe contrarvi, seminare discordia. Con buona pace del dialogo sereno.

Soli: con il malumore che avete, oggi rischiate di far scappare le persone a gambe levate. Meglio stare per conto vostro.

Oroscopo 21 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): criticate e dubitate

Oroscopo 21 gennaio Sagittario: umore

La tendenza odierna è quella di criticare ciò che fa chi vi circonda e dubitare, attribuire agli altri intenzioni che non hanno. Potrebbe essere, certo, che vediate giusto ma prima di esprimervi riflettete bene poiché rischiate davvero di esagerare.

La Luna sosta nel vostro settore del lavoro, della salute e del quotidiano: al riguardo vorrete gestire tutti quei problemi che vi infastidiscono. E sistemare il caos, portare a termine le cose avrà il potere di sgombrare la mente. L’oroscopo annuncia che sarete meno inquieti.

Oroscopo Sagittario 21 gennaio: amore

In coppia: puntate al dialogo e non chiudetevi in una torre d’avorio per evitare eventuali discussioni.

Soli: prima di dare il via a una storia, vorrete conoscere meglio la persona. Di delusioni ne avete avute abbastanza.

