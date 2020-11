Oroscopo del 21 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 21 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Toro (fumate il calumet della pace) e Gemelli (molto indulgenti con voi stessi).

Oroscopo del 19 novembre, gli astri mettono in guardia Toro (fate pace con amici e nemici) e Gemelli (occhio alle tentazioni). Per gli altri segni l’indicazione generale è: con Sole in Sagittario è il momento di ampliare gli orizzonti, proiettarvi al futuro

.

Ariete (21 marzo-21 aprile): ottimismo e sicurezza in voi stessi.



Umore

Il Sole entra in Sagittario e vi regala ottimismo, alcune porte si apriranno e le prospettive saranno migliori. Vi sentirete più sicuri di voi, avrete fiducia in chi vi circonda – che sarà pronto a sostenervi – e nella vita in generale. Potrebbero arrivare nuove opportunità e sarete pronti a raccogliere la sfida.

Al contempo, Venere oggi entra in Scorpione e potrebbe esserci una svolta a livello finanziario, vi impegnerete per risolvere i problemi. Concentrarvi su un progetto che assorbirà parecchie energie, segnala l’oroscopo, farà bene all’umore.

Amore

.In coppia: non sopportate i limiti imposti dal quotidiano e l’atmosfera diventare elettrica. Calma. Evitate turbolenze.

Soli: i pianeti non favoriscono gli incontri ma forse è un bene. Eviterete di partire in quarta com’è nel vostro temperamento.

Toro (22 aprile-20 maggio): chiarire alcune incomprensioni.



Umore

Il Sole in Sagittario fino al 21 dicembre sosterà nel vostro settore delle finanze. Può essere che siate costretti a reclamare una somma oppure ci sia un’entrata di denaro. Al contempo, Venere sbarca in Scorpione – fino al 15 dicembre – ed è un periodo in cui potreste chiarire alcune incomprensioni in una relazione.

E’ il momento di fare pace con amici ed eventualmente i nemici! Ma più in generale, visto che sarete particolarmente socievoli e accoglienti, l’oroscopo annuncia che riuscirete ad attirare la compagnia giusta per voi.

Amore

In coppia: nella relazione regna la complicità. Esprimete liberamente i reciproci sentimenti. Vi sentite appagati.

Soli: pur avendo pieno controllo, una persona scatenerà emozioni inedite, potreste innamorarvi perdutamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): resistere alle tentazioni.

Umore

Il Sole in Sagittario, da oggi punta i riflettori sulle vostre relazioni. Ascoltate anche il parere delle persone che vi circondano, non prendete le decisioni per conto vostro. Se, ad esempio, lavorate in team – anche da casa – sarete più efficienti.

In generale, annuncia l’oroscopo, sarete pronti a vivere una nuova esperienza che vi metterà in grado di ampliare gli orizzonti. Ma è un periodo in cui vorrete gratificarvi, sarete molto indulgenti con voi stessi a meno che non riusciate a resistere alle tentazioni con grande fermezza.

Amore

In coppia: passione, belle emozioni e armonia. Con il partner trascorrerete una serata indimenticabile.

Soli: pronti a conquistare! Curerete l’immagine, vorrete essere più che mai affascinanti. E farete centro.

Cancro (21 giugno-22 luglio): troppo severi con voi stessi.

Umore

Con il Sole in Sagittario, fino al 21 dicembre, nel lavoro o negli affari dovrete affrontare le responsabilità con decisione, senza mai tirarvi indietro. E’ un passaggio che accentua il vostro bisogno di perfezione, di organizzazione nel lavoro e nel quotidiano.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo, non siate troppo severi con voi stessi. Pretenderete molto da voi e dagli altri e ciò creare un’atmosfera parecchio tesa. Cercate di essere un po’ elastici e quando potete praticare esercizio fisico. Sarà d’aiuto a scaricare le energie e rilassarvi.

Amore

In coppia: convivenza, matrimonio, un figlio, un progetto importante a due… Tutto dipende dalla vostra situazione.

Soli: per una sera o per sempre siete pronti a un incontro. E il destino farà il resto. Ma in modo positivo.

Leone (23 luglio-23 agosto): splendide energie, intraprendenti.

Umore

L’arrivo del Sole in Sagittario vi regala splendide energie, grande creatività, accentua la vostra intraprendenza. Se avete intenzione di avviare una piccola impresa che vi permetterà di svolgere qualcosa che vi appassiona, è il momento giusto. In generale, annuncia l’oroscopo, è un momento in cui potreste ottenere la riuscita, di essere stimati e considerati.

Sarete più disposti a connettervi e condividere. E l’arrivo, domani, di Venere in Scorpione vi renderà molto protettivi nei confronti delle persone a cui volete bene, sarete pronti ad appianare le incomprensioni.

Amore

In coppia: accordo perfetto, conversazioni costruttive, insieme al partner oggi farete grandi progetti.

Soli: forse non ci sarà il grande incontro ma sicuramente siete meno pessimisti dei giorni passati.

Vergine (24 agosto-23 settembre): assaporate un po’ di pace.

Umore

Sempre perfettamente organizzati, con l’arrivo del Sole in Sagittario – fino al 21 dicembre – avrete la sensazione di essere dispersivi e poco efficienti. E’ pur vero che gli altri faranno molte richieste e, vita privata o lavoro, la gestione del tempo sarà un problema.

Rilassatevi, non siate troppo esigenti con voi stessi, se occorre mettete uno stop a chi vi circonda e assaporate un po’ di pace e tranquillità. Se siete sul punto di concludere una negoziazione, l’oroscopo segnala che da oggi tutto sarà più facile.

Amore

In coppia: momenti romantici con il partner e forse grazie a una sorpresa che riserverete in serata.

Soli: socializzare, anche on line, vi permetterà di conoscere una persona che sarà attratta dal vostro fascino, dal modo di fare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): favoriti contatti e incontri.

Umore

Il Sole in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione. Incontri, contatti, conversazioni – anche on line – sono favoriti. Se dovete negoziare, annuncia l’oroscopo, sarete in posizione di forza ma soprattutto perché il vostro atteggiamento positivo, senza che ne siate consapevoli, avrà un buon impatto sul vostro interlocutore.

Potreste inoltre essere spinti a esplorare una vostra abilità o, ancora a stringere conoscenze che vi saranno utili, potrebbero offrirvi nuove opportunità. Venere, domani entra in Scorpione – ne riparleremo – e sarete più possessivi nei confronti di cose e persone.

Amore

In coppia: il partner è pronto a seguirvi in capo al mondo. E come non potrebbe con l’ottimismo di cui disponete?

Soli: è nella cerchia di amicizie che potreste conoscere una persona oppure rafforzerete il legame con un/a amico/a speciale. Potrebbe diventare amore?

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): concentrati sulle finanze.

Umore

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Sagittario, fino al 22 dicembre, mette in primo piano le finanze. Al riguardo, annuncia l’oroscopo, sarete molto concentrati e potreste avere buone idee per migliorare il reddito, riportare in equilibrio il bilancio.

Nelle settimane a venire, proverete un senso di soddisfazione e sarete più pazienti. Al contempo, domani Venere entrerà nel vostro segno ed esalterà le vostre qualità. Sarete più simpatici, affascinanti, esprimerete il vostro affetto e brillerete! Il potere di seduzione sarà al top.

Amore

In coppia: se non sbufferete per qualsiasi cosa, la serata trascorrerà magnificamente. Pensarla diversamente a volte è positivo.

Soli: anche se non vi piacciono gli imprevisti, oggi un incontro potrebbe accadere dove e quando meno ve l’aspettate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a vivere nuove esperienze.

Umore

Buon compleanno, Sagittario! Il Sole oggi entra nel vostro segno, fino al 22 dicembre, e annuncia una rinascita anche sul fronte lavorativo. Il 2021 sarà un anno eccellente grazie a Giove, vostro pianeta governatore, che formerà un ottimo aspetto con il vostro Sole.

Ma già da ora, annuncia l’oroscopo sarete pronti ad abbracciare nuove esperienze ed opportunità. Proverete inoltre un rinnovato interesse per lo sport, l’esercizio fisico e tutte quelle attività che richiedono movimento, vi faranno uscire dal guscio. In generale, riuscirete a distinguervi dalla massa in modo piacevole.

Amore

In coppia: avete la splendida capacità di evitare le discussioni e trovare un giusto compromesso.

Soli: potreste avere l’imbarazzo della scelta. In questo caso, siete pregati di prendere la decisione giusta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ricaricare le batterie.

Umore

Con il Sole in Sagittario, avrete voglia di osservare, di essere più spettatori che attori. E’ tempo di mollare la zavorra emotiva e portare a temine le questioni lasciate in sospeso. Rimanere dietro le quinte vi metterà in grado di ricaricare le batterie e ne avete bisogno, visto che i passaggi astrali ultimamente non sono stati teneri.

Al contempo, domani Venere entra in Scorpione – ne riparleremo – ed è un passaggio per voi molto positivo, tornerà la speranza e una rinnovata fiducia nella vita.

Amore

In coppia: momenti di sensualità e tenerezza. La comunicazione tra voi e il partner è particolarmente armoniosa.

Soli: parlando con una persona, potreste scoprire dei lati inediti che vi intrigheranno. Potrebbe essere l’inizio di una storia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stringere nuove conoscenze.

Umore

Il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre, mette in primo piano le amicizie. Al vostro segno consiglia di stringere nuove conoscenze, anche se al momento potrebbero essere solo on line. Potrebbe essere un’ottima opportunità per entrare in nuova cerchia o se dovete negoziare oppure ottenere un aiuto da una persona che conta.

Ma non trascurerete le amicizie di sempre, il vostro è un segno che ha il dono di mantenere buone relazioni. In generale, annuncia l’oroscopo, avrete splendide energie che impegnerete nella realizzazione dei progetti.

Amore

In coppia: grande dolcezza con il partner, un fine settimana in l’amore sarà al centro della scena.

Soli: incontro con una persona diversa dalle solite che frequentate abitualmente. E la passione sarà al top.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): rispettare gli obblighi, le responsabilità.

Umore

Con l’arrivo del Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre, sarà importante che in qualsiasi settore non superiate i limiti, dovrete seguire le regole e rispettare gli obblighi, le responsabilità.

In primo piano c’è il lavoro, i vostri obbiettivi e dovrete fare attenzione a prendere le decisioni giuste. Quando, dal 7 dicembre per una settimana, il Sole sarà in dissonanza con Nettuno, potreste non avere chiarezza mentale. Allora, annuncia l’oroscopo, cercate di fissare degli obbiettivi realistici così da fare un passo avanti nel lavoro, nella carriera.

Amore

In coppia: un po’ frustrati ma avete la possibilità di andare oltre. Parlatene con il partner, migliorate il rapporto.

Soli: aprite gli occhi, oggi tutto è possibile anche un colpo di fulmine! Eliminate dubbi e paure.