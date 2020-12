Oroscopo del 21dicembre 2020: le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di lunedì 21 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (nuove opportunità) e Bilancia (in famiglia vi sentite protetti).

Oroscopo del 21 dicembre, gli astri segnalano che al Gemelli nuove opportunità che vi faranno progredire e alla Bilancia di rimanere insieme ai familiari.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 21 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove opportunità di permettono di progredire.



Oroscopo gemelli umore

Sole e Mercurio entrano in Capricorno in un vostro settore delle finanze. Per il 2021 iniziate già da ora a stabilire un budget cercando di essere saggi e ragionevoli. La situazione economica, per tutti, non è facile ed è possibile che rispetto a prima disponiate di meno denaro.

Un fatto temporaneo poiché avrete belle opportunità da cogliere che vi metteranno in grado di progredire. Al contempo annuncia l’oroscopo, rifletterete su una sfida di lavoro in cui vi siete trovati coinvolti. Vi darà modi di individuare i vostri punti di forza e le fragilità.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: avete intenzione di rafforzare la relazione, sentirvi sempre più uniti. L’eros sonnecchia ma c’è una grande tenerezza.

Soli: per conquistare non dovete fare nulla, ci penserà il vostro fascino nonché il senso dell’umorismo. Avete l’effetto calamita!

Oroscopo 21 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una pioggia di complimenti.

Oroscopo bilancia umore

Sole e Mercurio in Capricorno vi invitano a rimanere in casa insieme al familiari, così da sentirvi al sicuro, protetti, tranquilli e sereni. Al contempo, anche voi sarete molto protettivi con le persone care anzi, in alcuni momenti anche un po’ soffocanti. Ma nessuno, annuncia l’oroscopo, potrà rimproverarvelo.

Nelle prossime settimane sarete comunque coinvolti in tutto ciò che riguarda anche la vita domestica – lavori in casa compresi – ripenserete al passato, alle vostre radici. Conversazioni e pensieri ruoteranno spesso intorno a questi argomenti.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: l’intesa è forte ma voi volete dirigere tutto, siete molto esigenti. E se invece optaste per un maggiore dolcezza.

Soli: attrazione forte per una persona, il suo fascino vi conquisterà. Ma vi sentite pronti a impegnarvi seriamente?

Oroscopo 21 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) un periodo di riflessione.

Oroscopo acquario umore

Sole e Mercurio entrano in Capricorno, alle spalle del vostro segno, e segnalano un periodo di riflessione, vi invitano a fare un bilancio dell’anno che sta per terminare ma al contempo dovrete preparare il 2021 che sarà molto speciale.

Giove e Saturno già sostano nel vostro segno e nel corso del nuovo anno sul piano professionale e personale potrebbero farvi trovare in una situazione eccezionalmente positiva. Se, dunque, al momento dovessero esserci delle difficoltà affrontatele con la consapevolezza che le cose andranno bene.

Oroscopo acquario amore

In coppia: la serata si annuncia molto romantica, l’aria profuma d’amore e siete pronti a partire su basi completamente nuove.

Soli: per oggi non sono previsti incontri importanti ma alcune avventure intriganti. E a voi ora non dispiace.

Per tutti gli altri segni clicca qui.