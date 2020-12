Oroscopo del 22 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 22 dicembre

Oroscopo di martedì 22 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (evitate di discutere) e Leone (punzecchiare chi vi circonda).

Oroscopo del 22 dicembre, gli astri dicono all’Ariete di evitare discussioni e al Leone che non tutti hanno il vostro stessi ritmo, siate tolleranti.

Oroscopo 22 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di discutere.

Oroscopo Ariete umore

Se qualcosa vi turba, la cosa migliore è entrare in contatto con le vostre emozioni anziché reprimerle. Avrete maggiore chiarezza. Se avete provato un senso di frustrazione, riguardo a una relazione, oggi potrebbe emergere in modo dirompente. In questo caso, discutere o litigare porterebbe a ulteriori tensioni e scoraggiamento.

L’oroscopo annuncia che per il momento, se volete ottenere qualcosa, è meglio non premere l’acceleratore e aspettare che la situazione si snodi in modo naturale. In questo modo non avrete risentimenti o rimpianti.

Oroscopo Ariete martedì 22 Dicembre amore

In coppia: mancate di tatto, dite cose che nemmeno pensate e potreste ferire il partner.

Soli: una recente delusione ancora vi fa stare male. Per qualche giorno avrete solo una gran voglia di allontanarvi da tutto e tutti.

Oroscopo martedì 22 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): punzecchiare chi vi circonda.

Oroscopo Leone umore

Sembra che oggi andiate di corsa, volete fare tutto in tempi brevi e avrete la sensazione che chi vi circonda sia di una lentezza insopportabile o persino tenti di rallentarvi. Tornate in voi! L’oroscopo vi ricorda che non tutti sono dinamici come voi, non sono così coinvolti in ciò che fanno come voi e, dunque, non procedono allo stesso ritmo.

Punzecchiarli non serve a niente, solo a farli innervosire o, eventualmente, provare timore. E questo vi rallenterà ancora di più. Organizzatevi diversamente.

Oroscopo Leone amore

In coppia: la complicità è al massimo, dal partner vi sentite valorizzati ma soprattutto amati.

Soli: notizie da una persona che vi attrae, vi fa sentire le farfalle nello stomaco. Sarà l’inizio di una bella storia d’amore.

Oroscopo 22 dicembre 2020 martedì Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una proposta va acchiappata al volo.

Oroscopo martedì 22 dicembre Sagittario: umore

Gli astri vi sbaciucchiano, soprattutto Venere nel vostro segno. E, in effetti, potrebbe arrivare una proposta che vi piacerà, difficile da rifiutare. Tuttavia l’oroscopo annuncia che non è il momento di riflettere per giorni così da capire se accettare o rifiutare. Va acchiappata al volo poiché potrebbe scapparvi da sotto il naso.

I tempi, più in generale, sono maturi per i cambiamenti che avete sempre sognato. Un nuovo progetto – che vi farà guadagnare – o una nuova attività. Una nuova fase sta per iniziare, siate audaci e accoglietela!

Oroscopo Sagittario 22 dicembre martedì: amore

In coppia: potrebbe esserci una sorta di regolamento di conti. La relazione vi fa sentire soffocati e lo direte.

Soli: chiusi a riccio, forse perché ripenserete ad alcune delusioni. Per oggi, non avete intenzione di fare nuovi incontri.

