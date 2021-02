Oroscopo del 22 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 22 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di lunedì 22 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (seguire la voce del cuore) e Sagittario (accordi vantaggiosi)

Oroscopo del 22 febbraio, gli astri dicono al Leone di seguire la voce del cuore e al Sagittario che concluderà accordi vantaggiosi.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 22 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): riflettere sui vostri progressi

Oroscopo Ariete umore

Il Sole continua la sua sosta in Pesci e vi rende molto empatici, sensibili e al contempo fortemente consapevoli di quei settori in cui qualcosa deve cambiare. Ed effettivamente il momento giusto per riflettere sui vostri progressi ma anche per utilizzare le vostre innate qualità per risollevarvi soprattutto riguardo a una situazione che richiede una bella dose di forza interiore.

L’oroscopo annuncia oggi dovreste puntare l’attenzione sulle questioni riguardanti la casa, la famiglia, rendere più armoniosa l’atmosfera con le persone care.

Oroscopo di Ariete 22 febbraio amore

In coppia: momenti di grande intesa, l’amore vi mette le ali e insieme al partner volerete molto lontano!

Soli: incontri in vista ma rimanente con i piedi per terra: rischiate di girare film mentali su storie inesistenti.

Oroscopo di domani 22 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): seguire la voce del cuore

Oroscopo lunedì Leone umore

I pianeti al vostro segno sollecitano uno stato d’animo riflessivo, per ottenere la guida di cui avete bisogno siete pronti a sintonizzarvi con il vostro istinto. E’ una giornata in cui riflettere e rallentare, stare un po’ per conto vostro. In effetti potreste voler cogliere un’opportunità e ascoltare la voce del cuore sarà d’aiuto a capire se è quella giusta, adatta voi.

E’ possibile, infatti, che le energie sarebbero impegnate meglio in un obbiettivo più giusto per voi.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: all’occorrenza ritagliate del tempo per parlare e appianare alcune tensioni con il partner.

Soli: siete attraenti, piacete e sarà difficile che una persona possa resistervi. E non è escluso un ritorno di fiamma.

Oroscopo 22 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): accordi vantaggiosi

Oroscopo 22 febbraio Sagittario: umore

La congiunzione Mercurio-Giove in Acquario, attiva tutta la settimana, accentua le vostre speranze ma ci sono grandi possibilità che il vostro ottimismo sia fondato. Potreste provare la piacevole sensazione che in una relazione personale o di lavoro, ci sia sostegno reciproco oppure pensare che i vostri obbiettivi siano in linea con le persone a cui tenete.

Più in generale, gli accordi sono reciprocamente vantaggiosi. E’ un buon momento per osservare i comportamenti degli altri e apprendere cose nuove su persone importanti nella vostra vita.

Oroscopo Sagittario 22 febbraio: amore

In coppia: bisogno di cambiamento, di uscire dalla zona di comfort. Il partner potrebbe pensarla diversamente.

Soli: voglia, anche voi, di cambiare qualcosa ed è probabile facciate una selezione nelle relazioni.

Per tutti gli altri segni clicca qui.