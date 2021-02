Oroscopo del 22 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 22 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani lunedì 22 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (organizzazione ed efficienza) e Acquario (arriva una buona notizia).

Oroscopo di domani 22 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): definire le priorità



Oroscopo Gemelli domani 22 febbraio: umore

I pianeti in Acquario al vostro segno dicono che avete belle carte da giocare ma, al contempo, il Sole in Pesci a voi consiglia di definire meglio le priorità ed essere meno influenzabili. E’ po’ un vostro “difettuccio” – se può essere definito tale – poiché spesso con voi l’ultimo che parla ha ragione.

Di conseguenza, cambiate spesso idea e gli altri pensano che non diate seguito alle idee. Saturno in questo senso ora vi sostiene ma, evidentemente, dovete metterci del vostro.

Oroscopo Gemelli di domani 22 febbraio: amore

In coppia: siete un po’ insoddisfatti, vorreste delle attenzioni che non ottenete. Ma il partner potrebbe essere preoccupato per qualcosa…

Soli: potreste rivedere una persona del passato con cui avete avuto un forte legame affettivo oppure qualcuno con cui lavorate vi attrarrà parecchio.

Oroscopo di domani 22 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): organizzazione ed efficienza

Oroscopo Bilancia di domani 22 febbraio: umore

State solo scalfendo la superficie delle nuove responsabilità che vi siete assunti. E’ un periodo dell’anno in cui dovete organizzarvi, essere efficienti, il che richiede impegno e costanza. Ma ce la farete! Potreste avere la sensazione che le cose procedano lentamente ma state pur certi che le cose arriveranno al momento giusto e raggiungerete i vostri obbiettivi.

Su un altro piano: oggi darete prova di calma e diplomazia per stabilire un maggiore equilibrio con chi vi circonda nonché un dialogo sincero.

Oroscopo Bilancia di domani 22 febbraio: amore

In coppia: gli aspetti odierni sono nemici numero 1 della routine. Spingendo il partner a movimentare piacevolmente la relazione, le tensioni si appianeranno.

Soli: il senso dell’umorismo affascinerà chi vi circonda. E oggi sicuramente farete colpo su una persona.

Oroscopo domani 22 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): arriva una buona notizia

Oroscopo Acquario di domani 22 febbraio: umore

Per tutta la settimana sarà attiva la congiunzione Mercurio-Giove nel vostro segno: a chi vi circonda trasmetterete buonumore e speranza! Potrebbe inoltre arrivare una buona notizia, un’autorizzazione, il via libera per definire un accordo o, ancora, il superamento positivo di un esame… In un modo o nell’altro, annuncia l’oroscopo, proverete soddisfazione.

La Luna in Cancro odierna sosta nel vostro settore del lavoro, della forma fisica: evitate il sovraccarico di lavoro, affrontate una cosa alla volta e quando sentite che è necessario, concedetevi una pausa.

Oroscopo Acquario di domani 22 febbraio: amore

In coppia: parlerete al partner con grande dolcezza ed è così che riuscirete a ottenere ciò che volete.

Soli: di buonumore, avete ritrovato la voglia di conquistare e oggi la strada è libera, potrete fare vostro un cuore.

