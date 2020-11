Oroscopo del 22 novembre 2020. Le previsioni degli astri segno per segno

Oroscopo del 22 novembre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Leone (atmosfera tesa) e Pesci (pensare prima a voi stessi).

Oroscopo del 19 novembre, gli astri mettono in guardia Leone (atmosfera tesa in famiglia) e Pesci (c’è chi vi mette sotto pressione). Per gli altri segni l’indicazione generale è: con Venere in Scorpione, occhio alle tentazioni d’amore.

Ariete (21 marzo-21 aprile): una svolta positiva nel lavoro.



Umore

Concentrarvi su qualcosa che richiede energie o in un progetto che avete a cuore, nelle prossime settimane vi piacerà, migliorerà il vostro umore. Venere entra in Scorpione, fino al 15 dicembre e potrebbe anche esserci una svolta positiva a livello finanziario o lavorativo.

Chi vi circonda vi sostiene e ciò vi regala un senso di benessere. La comunicazione oggi è al top, anche se le persone in alcuni momenti potrebbero pensare che siate troppo “ragionevoli”. Non siete tenuti, annuncia l’oroscopo, a dare spiegazioni, lasciate un pizzico di mistero.

Amore

In coppia: potreste pensare che il partner sia distaccato. Attenzione, è solo una vostra sensazione e non è detto che sia la realtà.

Soli: incontro online con una persona che vive in una città diversa. Conversazioni intense e non vi preoccuperete del futuro.

Toro (22 aprile-20 maggio): mettere le carte in tavola.



Umore

Una relazione di lavoro potrebbe essere tesa e sembra arrivare a un punto cruciale. Potrebbe essere necessario discutere di questioni fondamentali e il futuro del rapporto dipenderà da come si snoderà la conversazione.

Sapere cosa volete entrambi e mettere le carte in tavola sarà d’aiuto a ripartire su nuove e solide basi. L’oroscopo oggi segnala che siete molto socievoli, inclini a concentrarvi su obbiettivi relativi alla realizzazione personale. Al lavoro ci penserete domani.

Amore

In coppia: con Venere in Scorpione ci sono alti e bassi, potreste provare un senso di insicurezza. E a voi non piace.

Soli: fare nuove conoscenze, oggi non è una priorità. Avete bisogno di dedicare del tempo solo a voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): un elogio rafforzerà l’autostima.

Umore

L’armonia tra Mercurio e Nettuno può rendere allegra la domenica, un complimento o un elogio rafforzeranno la vostra autostima. Ma non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potreste rimuginare su alcune parole di una persona che ha interpretato male una vostra opinione, un punto di vista.

In questo caso, perché tenere tutto dentro? Chiedete. Se si tratta di una critica costruttiva sarete grati del contributo. Venere oggi entra in Scorpione e vi spinge a cercare più armonia nel quotidiano, nel lavoro e nelle relazioni professionali (soci compresi).

Amore

In coppia: tendenza a chiudervi a riccio e forse vi porrete mille domande sulla relazione. Così facendo non create un’atmosfera armoniosa.

Soli: attrazione per una persona con cui lavorate o che incrociate nelle attività quotidiane. Prima di lanciarvi chiedetevi se non sia frutto della noia.

Cancro (21 giugno-22 luglio): fascino e potere di seduzione al top.

Umore

Venere entra in Scorpione, fino al 15 dicembre, e il vostro fascino è al top. E lo utilizzerete a piene mani anche nelle relazioni di lavoro. L’oroscopo annuncia, che il pianeta rosa invia vibrazioni mirate ad appianare i rapporti con le persone a cui volete bene e con una in particolare potreste ritrovare l’armonia.

Oggi, segnala l’oroscopo, penserete a nuovi modi per migliorare la vita, le attività quotidiane. Può essere un punto di partenza per puntare a obbiettivi più importanti. Sognate pure ma fate in modo che diventi una realtà.

Amore

In coppia: gran bella domenica, momenti romantici con il partner. Potete finalmente rilassarvi.

Soli: Venere accentua il potere di seduzione, dunque se volete conquistare un cuore è il momento giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto): atmosfera tesa in famiglia.

Umore

L’arrivo di Venere in Scorpione, fino al 15 dicembre, non è il vostro transito preferito. In famiglia l’atmosfera potrebbe essere tesa e sapete già chi avrà il potere di turbare la situazione. Non è una novità, probabilmente le tensioni ci sono da un po’ di tempo e sono destinate a cristallizzarsi, voi sentirvi destabilizzati.

Non pensate al peggio e cercate di essere pazienti. Anche oggi, annuncia l’oroscopo, siete impazienti e qualcuno potrebbe fare il Bastian Contrario. In caso di provocazione, evitate di reagire e prendete le distanze.

Amore

In coppia: metterete in discussione alcune cose e il partner non capirà. Per lui/lei le cose stanno andando bene. A essere agitati siete voi.

Soli: attrazione per una persona ma nel giro di poco avrete difficoltà a intendervi. Ci saranno delle divergenze.

Vergine (24 agosto-23 settembre): relazioni affettuose e divertenti.

Umore

Venere sbarca in Scorpione, fino al 15 dicembre, al vostro segno invia vibrazioni positive, le relazioni saranno più affettuose, divertenti e il vostro fascino sarà al top. Cercate di stabilire nuovi contatti poiché in futuro potrebbero essere estremamente utili.

Al contempo, l’arrivo – ieri – del Sole in Sagittario vi invita a fare il punto della situazione ed eventualmente intervenire su ciò che avete rimandato o persino volutamente trascurato. Potreste non averne voglia ma una volta messo seriamente ordine vi sentirete bene, sereni e potrete andare avanti.

Amore

In coppia: grande complicità con il partner, gli interessi comuni o un’attività svolta insieme, rafforzano la relazione.

Soli: finalmente smetterete di pensare a un/a ex e volterete pagina. Avete la possibilità di conquistare e un incontro sarà molto romantico.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): favoriti contatti e incontri.

Umore

Venere lascia il vostro segno e fino al 15 dicembre sosterà in Scorpione dando più valore agli aspetti materiali della vita. Sarete felici, ad esempio, di un’entrata di denaro o perché farete – o riceverete – un regalino a una persona cara. E’ pur vero che il transito può scatenare un rapporto conflittuale con il denaro.

Da una parte vorrete spendere mentre all’altra, sentendovi più responsabili del solito, penserete che dovreste risparmiare. Per oggi, annuncia l’oroscopo, potrebbero chiedervi di prendere una posizione su un conflitto riguardante altre persone.

Amore

In coppia: piccoli conflitti, nulla di drammatico. Forse avete bisogno di un rinnovamento, di cambiare qualcosa.

Soli: gli incontri sono favoriti, siete ottimisti e pronti a conquistare. Oggi vivrete bei momenti, pieni di passione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): simpatici e super affascinanti.

Umore

Venere entra nel vostro segno, sosterà fino al 15 dicembre e proprio ieri il Sole vi ha salutato. Nel corso del transito le vostre qualità risplenderanno, sarete simpatici e ultra affascinanti. Il potere di seduzione sarà al top! Sarà più facile esprimere il vostro affetto nonché i bisogni, alle persone care.

Inutile aggiungere che sarete apprezzati, vi troverete spesso al centro dell’attenzione. Per oggi, annuncia l’oroscopo potreste valutare se acquistare o meno un oggetto un po’ costoso e decidere di lanciarvi ignorando le conseguenze. Cercate di essere cauti.

Amore

In coppia: avrete la sensazione, per fortuna passeggera, che il partner non vi appartenga totalmente o non vi ami in modo incondizionato. Siete sicuri che sia così?

Soli: oggi tutto è possibile e tutto vi è concesso. Anche incontrare il grande amore che sognate da tempo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): alla larga da conversazioni accese.

Umore

Potreste aver raggiunto una fase cruciale in un progetto che richiede un’attenta riflessione. Se riguarda la casa o questioni domestiche, ascoltare il parere di familiari, le loro idee sarà d’aiuto a chiarire le vostre. E non avrete nulla da perdere se troverete un compromesso.

In generale, annuncia l’oroscopo, state alla larga da conversazioni accese. Non porterebbero a nulla e vi priverebbero soltanto di energie. Tenete presente, inoltre che la l’odierna Luna in Pesci può essere un trampolino di lancio per il successo.

Amore

In coppia: accantonerete tutto ciò che è motivo di conflitto, chiuderete un occhio. E’ una prova d’amore nei confronti del partner.

Soli: se possibile evitate di innamorarvi con Venere in Scorpione. Gli incontri non saranno affidabili. Aspettate che il pianeta entri nel vostro segno, il 15 dicembre.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): seguire a occhi chiusi l’istinto.

Umore

L’arrivo di Venere in Scorpione, fino al 15 dicembre, vi farà toccare con mano la gentilezza e la lealtà degli amici e la apprezzerete. Capirete di aver scelto bene e avrete totale fiducia in loro. Ma non solo, sarete più disposti a stringere nuove conoscenze.

E già da oggi le relazioni con chi vi circonda sono all’insegna del calore e della complicità. L’oroscopo annuncia che oggi, riguardo a una situazione importante, dovete seguire a occhi chiusi l’intuito. Vi permetterà di imboccare la strada giusta.

Amore

In coppia: il quotidiano inizia a pesarvi e ne parlerete con sincerità al partner. Insieme troverete delle soluzioni.

Soli: una maggiore leggerezza vi permetterà di accettare incontri o entrare in una nuova cerchia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): meno intransigenti e più elastici.

Umore

Il Sole in Sagittario sosta nel vostro settore dell’amicizia e degli obbiettivi futuri e rappresenta un’ottima opportunità per allargare il giro delle conoscenze, aggiungere contatti preziosi alla rubrica. Le relazioni con le persone care saranno meno tese poiché sarete meno intransigenti e più elastici.

È inoltre il periodo giusto – fino al 21 dicembre – per pensare a voi stessi, concedervi un po’ di divertimento (ovviamente in base alle attuali restrizioni). Potreste, annuncia l’oroscopo, anche trasformare un sogno, riguardante la vita personale, in una realtà.

Amore

In coppia: potreste pensare che il partner sia un po’ egoista o non vi capisca ed è probabile che per qualche giorno prenderete le distanze.

Soli: potrebbero esserci nuovi incontri ma con Venere in Scorpione le storie saranno complicate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): c’è chi vi mette sotto pressione.

Umore

Un progetto potrebbe essere arrivato a una fase importante. Se tutto è a posto e siete soddisfatti dei progressi andate avanti e concluderete positivamente. Se, al contrario, avete dei dubbi una persona con maggiore esperienza potrebbe dare dei consigli utili.

Per oggi, annuncia l’oroscopo, può esserci una certa conflittualità tra ciò che pensate di dover fare con ciò che vorreste fare. Ma così facendo vi ritroverete in un limbo. Se qualcuno vi mette sotto pressione, prendete in considerazione l’ipotesi di pensare prima a voi.

Amore

In coppia: non sopportate osservazioni né tantomeno critiche. La cosa migliore è stare per conto vostro.

Soli: forte desiderio di incontrare l’anima gemella. Ma le emozioni odierne sono difficili da gestire. Uscite con gli amici.