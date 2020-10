Oroscopo del giorno 22 ottobre 2020. Scorpione, moderatevi. Gemelli no alle spese

Oroscopo del 22 ottobre, cosa dicono gli astri per voi, segno per segno. In evidenza Scorpione (aspettative irrealistiche) e Gemelli (occhio alle spese).

Ariete (21 marzo-21 aprile): raggiungere un obbiettivo importante.

Umore

Il Sole entra in Scorpione, alle 23.00, e le prossime quattro settimane rappresentano un’opportunità per creare maggiore spazio nella vostra vita. Ma sarà possibile se sarete disposti a mollare tutto ciò che ormai non vi serve più, ha esaurito la sua funzione, comprese vecchie abitudini.

Il Sole punta i riflettori sulle finanze e gli affari e può essere un buon momento per riesaminare, fare un bilancio. L’oroscopo annuncia di mettere le cose in ordine e prepararvi a un nuovo inizio. Non è escluso che oggi otteniate una riuscita, potreste raggiungere – seppure non senza difficoltà – un obbiettivo.

Troverete dei sostegni che nell’arco di due mesi diventeranno molto importanti. Tenete presente, inoltre, che ascoltando i consigli di persone con più esperienza sarete in grado di prendere ottime decisioni.

Amore

In coppia: in caso di discussione, per vederci chiaro dovete mantenere la calma. Potreste rendervi conto che con il partner siete più o meno d’accordo su tutto.

Soli: una persona vi attrae e siete ricambiati ma il problema è che potrebbe trovarsi in una situazione complicata.

Toro (22 aprile-20 maggio): una bella opportunità di lavoro.

Umore

Un collega o una persona cara vi sembra molto irritante. Vi siete chiesti il motivo? C’è la possibilità che diate un giudizio superficiale. L’arrivo del Sole in Scorpione, fino al 21 novembre, è d’aiuto poiché sarete inclini a guardare oltre e capirete molte cose, riguardo alla persona sarete più comprensivi.

Per quanto riguarda questo giovedì, l’oroscopo al vostro segno annuncia che non sarà sempre facile mantenere la concentrazione sul lavoro da svolgere. Le distrazioni, in particolare nella vita sociale, potrebbero essere molte. Al contempo, nella professione c’è la possibilità che arrivi una bella opportunità e la coglierete al volo! Pur essendo ottimisti, terrete i piedi per terra com’è nella natura del vostro segno.

Amore

In coppia: lunatici, un po’ nervosi e, fatto rarissimo, avete difficoltà a controllare le reazioni. Distanza di sicurezza con il partner ed eviterete discussioni.

Soli: la voglia sarebbe di lanciarvi in una storia ma, per oggi, saggiamente non vorrete prendere rischi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno): irrefrenabile voglia di spendere.

Umore

La Luna in Capricorno non rende la giornata particolarmente allegra ma vi rifarete nel fine settimana, quando il luminare sosterà in Acquario. Per oggi, consiglia l’oroscopo, cercate di essere ragionevoli, soprattutto sul fronte denaro. La voglia di spendere è tanta e rischiate di non porvi limiti. Stessa cosa se siete sul punto di negoziare qualcosa: non esagerate con le richieste e avrete la possibilità di mettere in tasca una bella somma.

Altro aspetto astrale della giornata: il Sole entra in Scorpione fino al 21 novembre. Punta i riflettori sulle vostre abitudini, sul vostro quotidiano e sarà d’aiuto a una trasformazione, così da essere più efficienti e produttivi. La routine vi sembrerà meno pesante.

Amore

In coppia: amate il partner ma oggi sembra che la relazione non sia una priorità. Vi concentrerete nel lavoro, a soddisfare le ambizioni.

Soli: al momento sembra che nessuno vi piaccia, nessuno sia alla vostra altezza e, per oggi, penserete a rilassarvi.

Cancro (21 giugno-22 luglio): momenti di svago e divertimento.

Umore

Se di recente qualcosa vi ha tormentato, è il momento di andare oltre e focalizzare l’attenzione su altro. Potreste aver avuto un battibecco oppure desiderato un oggetto che finanziariamente non potevate permettervi. Di qualsiasi cosa si tratti, l’oroscopo segnala che non vale la pena di pensarci. Per oggi, con la Luna in Capricorno le emozioni prendono il sopravvento sulla ragione per cui, prima di parlare riflettete.

Con il Sole che entra in Scorpione, fino al 21 novembre, è il momento di rilassarvi e godervi la vita. Potreste riprendere un hobby o dare il via a uno nuovo oppure pensare ad altri modi che vi consentano di vivere più momenti di divertimento e il lato più giocoso dell’esistenza.

Amore

In coppia: le vostre aspettative sono legittime ma oggi il partner metterà in evidenza il lato esigente della vostra personalità. Accettate un compromesso.

Soli: la Luna vi rende riservati, un po’ timidi e non avete voglia di lanciarvi nella conquista. Andrà meglio domani.

Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di imporre le vostre idee.

Umore

Avete delle certezze e con la Luna in Capricorno la tendenza è quella di imporre le vostre idee. Occhio poiché sarà inevitabile che scateniate delle reazioni per voi poco piacevoli. Qualcuno potrebbe ribellarsi. Tenete inoltre presente che il Sole entra in Scorpione e fino al 21 novembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia.

E’ un’opportunità per rimanere dietro le quinte e vedere le situazioni da una prospettiva diversa. Se avete la tendenza a reprimere le emozioni, ora sarà difficile farlo ma attenzione, saranno una guida quando dovrete prendere decisioni importanti. In queste quattro settimane, cercate di essere presenti con i familiari, migliorare le relazioni, il comfort così da essere orgogliosi della vostra casa.

Amore

In coppia: sarà quasi impossibile evitare qualche battibecco e forse sullo stile di vita. Parlatene e troverete una soluzione.

Soli: serata piacevole con gli amici e per oggi vi sta bene così. Non desiderate alcun cambiamento!

Vergine (24 agosto-23 settembre): una pioggia di complimenti.

Umore

Venere nel vostro segno è in buon aspetto con la Luna e Plutone in Capricorno. Nel lavoro potrebbe arrivare una pioggia di complimenti, un riconoscimento per il vostro impegno (un aumento di stipendio, un bonus?).

Ambizione e determinazione, annuncia l’oroscopo, vi permettono di raggiungere i vostri obbiettivi ma, in ogni, caso sia meno intransigenti con voi stessi e chi vi circonda. Continuate a impegnarvi ricordando di tanto in tanto di andarci più piano e concedervi momenti piacevoli.

Fino al 21 novembre, inoltre, il Sole sosterà in Scorpione. Avrete maggiore consapevolezza di ciò che è necessario migliorare nelle relazioni con chi vi circonda, nella comunicazione in generale.

Amore

In coppia: permalosi, qualsiasi cosa dica il partner ve la prendete. In questo modo il dialogo non potrà che essere complicato.

Soli: inquieti, oggi non avete intenzione di lanciarvi nella conquista. Se in vista avete un appuntamento, lo rimanderete. Saggio atteggiamento.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre): insoddisfatti per il denaro.

Umore

L’oroscopo annuncia che non è la giornata ideale per prendere decisioni riguardanti il denaro. Se sul fronte finanze vi sentite insoddisfatti anziché aspettarvi risultati diversi dallo stesso approccio, cercate di cambiare metodo, uscite dai soliti schemi.

Il Sole oggi inizia il transito in Scorpione e sosta proprio nel vostro settore delle finanze. Fino al 21 novembre vi concentrerete parecchio sul denaro, sui beni e sui progetti. Sarete orgogliosi della vostra capacità di gestire e migliorare la vostra vita, non ultimo tagliando – ove possibile – anche alcune spese non indispensabili.

Saprete pronti ad apportare delle novità, trovare metodi migliori per sfruttare le risorse nonché il vostro talento. Il passaggio potrebbe inoltre spingervi a vendere alcuni oggetti che non usate da tempo.

Amore

In coppia: il quotidiano che condividete con il partner vi piace e non cercate di imporre le vostre scelte. Ogni decisione deve essere presa insieme.

Soli: una persona vi corteggia ma voi prendete tempo per conoscerla meglio. Il che vi permetterà di non commettere gli stessi errori.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre): aspettative irrealistiche.

Umore

Alle 23.00 il Sole entrerà nel vostro segno e sosterà fino al 21 novembre. Se ultimamente le energie sembravano essere svanite o vi siete stati meno entusiasti, il passaggio vi spingerà a riprendere la corsa.

Il Sole sarà come un tonico che vi permetterà di concentrarvi sui progetti che avete a cuore, avrete voglia di rinnovare il look, l’immagine. Il passaggio segna un nuovi ciclo, vi sentirete più forti e pronti a prendere delle decisioni, apportare quei cambiamenti che miglioreranno la vostra vita.

Per quanto riguarda questo giovedì, l’oroscopo vi consiglia di fare attenzione ad avere aspettative irrealistiche che comporterebbero qualche delusione. Non permettete a voi stessi, inoltre, di rimanere a completa disposizione di una persona che non ricambierà il favore.

Amore

In coppia: eros al top, sentimenti intensi! Nella relazione c’è una sorta di magia d’amore!

Soli: una persona vi farà riscoprire il gioco della seduzione e vi coinvolgerà. E non sarà un’avventura passeggera.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cercare la stabilità.

Umore

La Luna in Capricorno vi spinge a cercare maggiore stabilità. La mancanza di organizzazione potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. E’ il momento di capire i vantaggi che derivano dal mettere ordine nella vostra vita o eliminando eventuali sprechi, energie comprese.

Tanto più che il Sole oggi entra in Scorpione – sosterà fino al 21 novembre – e sarete inclini a rimanere dietro le quinte, a riflettere, a evitare situazioni eccessivamente impegnative o competitive. E’ probabile che abbiate bisogno di più riposo e di tempo da dedicare a voi stessi.

E’ il momento di rivalutare i progetti, metabolizzare gli eventi recenti e lasciarti alle spalle alcune situazioni. L’obiettivo dovrebbe essere quello di semplificare la vita in modo che quando il 21 novembre, il Sole entrerà nel vostro segno, siate pronti a dare il via a un nuovo ciclo.

Amore

In coppia: giornata positiva, molto positiva. Il partner vi dà prova del suo amore e voi fate altrettanto.

Soli: aprite gli occhi! L’amore è proprio davanti a voi e non lo vedete. O fingete di non vederlo?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): chiudere alcune relazioni.

Umore

Luna e Plutone nel vostro segno sono in buon aspetto con Venere. Qualsiasi relazione che per voi conta – personale o lavorativa – avrà un impatto positivo sulla vostra vita e l’intesa sarà profonda. Ma non solo, è il momento di eliminare quelle relazioni che non funzionano più, con cui vi sembra non abbiate più niente da dare e da dire.

L’arrivo del Sole in Scorpione – sosterà fino al 21 novembre – solleciterà il desiderio di entrare in nuove cerchie. Stringere nuove amicizie vi permetterà di scoprire nuovi interessi. Il Sole in Bilancia, può avervi spinto a inseguire obbiettivi pratici, riguardanti anche la carriera ma ora vorrete rilassarvi, pensare a tutto ciò che per voi rappresenta la felicità.

Amore

In coppia: relazione all’insegna della fedeltà, della stabilità. E avete tanta voglia di riaccendere la fiamma della passione.

Soli: un flirt potrebbe diventare sempre più importante, potrebbe trasformarsi in una bella storia d’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio): più positivi e ottimisti.

Umore

Con la Luna in Capricorno siete distratti ma fortunatamente da pensieri positivi. Vedrete il futuro con gli occhiali dalle lenti rosa ma non è una fantasia potrebbe essere una realtà. In effetti, quando a dicembre, Giove entrerà nel vostro segno, invierà splendide vibrazioni e la fortuna tornerà a bussare alla vostra porta.

Il Sole oggi entra in Scorpione, fino al 21 novembre sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. Se siete in cerca di un impiego o volete migliorare l’attività lavorativa, andate avanti con determinazione.

È un periodo in cui prenderete il timone delle situazioni con maggiore facilità e sarete notati per il vostro impegno. Raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Amore

In coppia: con il partner siate tolleranti. In caso di discussione evitate di imporre le vostre idee o dire cose di cui in seguito pentirvi.

Soli: potreste conoscere una persona su un sito d’incontri. Vi sembrerà affidabile, seria e la conversazione sarà molto intensa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo): un cambio di programma.

Umore

E’ un giovedì in cui può esserci un cambio di programma all’ultimo momento, inaffidabilità da parte di chi vi circonda ma ciò potrebbe essere utile a operare quei cambiamenti che comportano dei vantaggi. Siate pazienti con le persone e sicuramente in seguito sarete ripagati.

Il Sole oggi entra in Scorpione, sosterà fino al 21 novembre, e vi garantisce leggerezza . E’ un ciclo che vi regala un’energia straordinaria che farete bene a impegnare nel lavoro o nello studio, a quelle situazioni che richiedono la vostra attenzione e che, per pigrizia, forse avete trascurato.

Potreste inoltre avere il desiderio di visitare luoghi che custodiscono ricordi speciali o di entrare in contatto con persone del passato. Entrambi vi permetteranno di chiudere definitivamente con qualcosa o qualcuno e andare oltre.

Amore

In coppia: la serata è eccellente per condividere dolci momenti a due. Una cenetta intima con il partner?

Soli: se arriva la possibilità di vivere una storia, bando i dubbi e accoglietela con entusiasmo.