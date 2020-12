Oroscopo del 23 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 23 dicembre

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 23 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (in vena di litigare) e Sagittario (capricciosi).

Oroscopo del 23 dicembre, gli astri dicono all’Ariete di evitare di scattare come molle e al Sagittario di non fare capricci come i bambini.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 23 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): litigi in vista, calma.

Oroscopo Ariete umore

La Luna e Marte congiunti nel vostro segno e si scontrano con Plutone. Siete pronti a reagire, a scattare come molle ma evitate di litigare, soprattutto con persone che rappresentano l’autorità. L’oroscopo annuncia che il transito si è già verificato ad agosto e ottobre: siete a un punto in cui potete gestire un problema e andare oltre.

E’ una giornata in cui siete molto competitivi e volete fare le cose a modo vostro. Ridurre l’attività, anche solo un po’, può essere d’aiuto ad alleviare lo stress.

Oroscopo Ariete mercoledì 23 Dicembre amore

In coppia: passione al top! Si moltiplicano i momenti di intimità. E non è escluso che facciate una dolce sorpresa al partner.

Soli: la persona a cui pensate e che vi attrae, farà il primo passo! Nella vostra vita affettiva è in atto una magia.

Oroscopo mercoledì 23 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): certi che risalirete la china.

Oroscopo Leone umore

Un lavoro di routine o una responsabilità di cui dovrete farvi carico potrebbe innervosirvi, soprattutto se avreste voglia di fare altro. Ma visto che non potrete stare contemporaneamente sui due fronti è importante che riconosciate i vostri limiti ed evitare di mettervi sotto pressione.

In questo momento, annuncia l’oroscopo, siete spinti a migliorare, progredire, evolvere. E anche se c’è un ostacolo da superare siete fiduciosi: nei vostri confronti e nella vita in generale. Siete certi che state recuperando e risalendo la china!

Oroscopo Leone amore

In coppia: c’è una fortissima complicità che favorisce il dialogo. Avete un vostro codice che nessuno può capire.

Soli: per oggi, darete spazio alle emozioni intense ma passeggere. Mollate le briglie e vivete belle avventure.

Oroscopo 23 dicembre 2020 mercoledì Sagittario (23 novembre-21 dicembre): emerge il vostro lato infantile.

Oroscopo mercoledì 23 dicembre Sagittario: umore

Alcune preoccupazioni oggi potrebbero mettervi sotto pressione ma non solo, potrebbero emergere delle tensioni o discussioni relative al denaro, alle proprietà. Ma c’è la possibilità di risolverle, ovvero riconoscendo che c’è bisogno di un po’ di tempo.

L’oroscopo annuncia che nei prossimi due giorni potrebbe emergere il vostro lato infantile e non ottenendo ciò che volete, fare i capricci proprio come i bambini. Non accetterete rifiuti. Sfoderate invece il vostro leggendario ottimismo e trasmettetelo ha chi ne ha bisogno ed è giù di corda.

Oroscopo Sagittario 23 dicembre mercoledì: amore

In coppia: le parole del giorno sono collaborazione e dialogo. E dedicherete tempo ad ascoltare il partner.

Soli: potreste innamorarvi – ricambiati – di una persona. L’attrazione sarà reciproca, avete parecchie affinità.

Per tutti gli altri segni clicca qui.