Oroscopo del 23 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo del 23 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo del 23 dicembre, gli astri segnalano al Gemelli che un amico avrà il potere di innervosirvi, non lo sopportate e alla Bilancia di non intromettersi nelle discussioni.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un amico vi irrita.



Oroscopo Gemelli umore

Cosa vi sta accadendo riguardo alle amicizie? Alcune volte sembrate volere bene e altre vi sembrano noiosi. Sembra che uno in particolare, al momento vi irriti parecchio. Il modo migliore per affrontare il problema potrebbe essere quello di stare alla larga, prendere le distanze.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che nel mirino abbiate un progetto preciso e siate costretti a rimandarlo per ragioni indipendenti dalla vostra volontà. Per oggi, cercate comunque di pensare positivo. Le dissonanze Luna-Marte in Ariete e Plutone, termineranno domenica.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: c’è un rinnovamento, potreste pensare al matrimonio o ad avere un figlio. Siete a una svolta importante.

Soli: uscite con gli amici, attraverso loro avrete la possibilità di conoscere persone nuove.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): evitate di intromettervi nelle discussioni.

Oroscopo Bilancia umore

Potreste pensare che sia vostro dovere intervenire e risolvere una divergenza di opinioni. Ma con Venere in Sagittario potresti invece alimentare le fiamme della discordia. Se due persone importanti della vostra vita non vanno d’accordo, potreste essere tentati di provare ad appianare le cose anziché vederle litigare.

Fate attenzione a intromettervi poiché potrebbero preferire risolvere la questione per conto loro. L’oroscopo annuncia che in generale dovreste apportare quei cambiamenti che vi aiuteranno a vivere con meno paure e in modo più autentico.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: nelle decisioni, lasciate che il partner dica la sua opinione, coinvolgetelo/a!

Soli: ci sono dei flirt ma sono senza futuro. La solitudine vi pesa, d’accordo, ma oggi è così!

Oroscopo 23 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) vedere solo il meglio o il peggio delle situazioni.

Oroscopo Acquario umore

Sul vostro conto potrebbero dire parole che vi sembreranno offensive oppure sarete voi a dire frasi dure e ingiuste a una persona. In ogni caso, qualcuno ce l’avrà con voi oppure voi per primi non terrete conto della sensibilità di chi avrete di fronte.

Più in generale l’oroscopo annuncia che oggi sarete un po’ insofferenti, avrete la sensazione che le cose non vadano come vorreste. Con i passaggi odierni la tendenza è vedere solo il meglio o il peggio di persone e situazioni anziché guardarle per ciò che sono realmente.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: qualche piacevole idea renderà frizzante la serata, in particolare se volete riaccendere la fiamma della passione.

Soli: grazie agli amici potreste stringere una nuova conoscenza. E il cuore batterà forte, proverete intense emozioni.

