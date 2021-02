Oroscopo del 23 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 23 febbraio, previsioni tutti i segni oggi

Oroscopo di martedì 23 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (circola insicurezza) e Sagittario (nostalgia per il passato)

Oroscopo del 23 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che prova un po’ di insicurezza e al Sagittario che ha nostalgia per il passato.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 23 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): circola un po’ di insicurezza

Oroscopo Ariete umore

Avete dubbi su una linea d’azione da seguire? La Luna in Cancro fa pensare, infatti, che nel caso dobbiate intraprendere qualcosa che richiedere un approccio audace, potreste essere insicuri. Non durerà, ma potreste passare gran parte della giornata ponendovi mille domande.

Tenete presente che invece, facendo il primo passo le insicurezze svaniranno e scoprirete che la sicurezza tornerà velocemente. In generale, visto che oggi siete più permalosi del solito, cercate di non reagire con aggressività, non partite in quarta.

Oroscopo di Ariete 23 febbraio amore

In coppia: rifletterete parecchio su un problema familiare oppure su una decisione. Non trascurate il partner.

Soli: aspettate un segnale da parte di una persona? Sperate che ceda al vostro corteggiamento? Oggi potrebbe esserci una piacevole sorpresa.

Oroscopo di domani 23 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il punto di equilibrio

Oroscopo martedì Leone umore

Se avete in corso un progetto importante, personale o di lavoro, utilizzate la giornata per trovare il vostro punto di equilibrio in piena serenità. La Luna in Cancro si oppone a Plutone, il che fa pensare che siete molto consapevoli, rispetto al progetto, delle responsabilità che vi aspettano.

Anziché preoccuparvi del compito che avete di fronte, rilassatevi. Utilizzate la giornata per allentare le tensioni. Su un altro piano: se avete discusso con un amico o un familiare, da giovedì la relazione rientrerà nella normalità.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: la serata si annuncia particolarmente calda, anzi bollente! Il desiderio erotico è al top.

Soli: l’atmosfera è la stessa anche per voi ma essendo soli… Tuttavia torna la voglia di incontrare qualcuno. E non è male.

Oroscopo 23 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nostalgia per il passato

Oroscopo 23 febbraio Sagittario: umore

La Luna in Cancro potrebbe scatenare emozioni intense. Non mostrerete nulla a chi vi circonda ma interiormente proverete delle tensioni, forse legate a una questione di denaro. Lo stato d’animo durerà qualche ora ma giustamente penserete sia inutile coinvolgere le persone care.

Ve la sbroglierete alla grande, infatti, senza dire nulla e probabilmente grazie a una buona idea. Al contempo, la Luna forma un aspetto con Nettuno: non è escluso che riemergano ricordi nostalgici per il passato.

Oroscopo Sagittario 23 febbraio: amore

In coppia: capirete al volo i desideri del partner e, per quanto vi è possibile, cercherete di appagarli.

Soli: sarà difficile resistervi. E’ tempo di dare un’occhiata all’agenda e riprendere i contatti.

Per tutti gli altri segni clicca qui.