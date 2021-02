Oroscopo del 23 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 23 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo per domani martedì 23 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (accontentare gli altri) e Gemelli (affrontare un problema).

Oroscopo del 23 febbraio, gli astri segnalano alla Bilancia che impegna troppe energie per accontentare gli altri e al Gemelli che farebbe bene ad affrontare un problema.

Oroscopo di domani 23 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): affrontare un problema



Oroscopo Gemelli domani 23 febbraio: umore

Affrontare un problema potrebbe far emergere emozioni scomode e rendervi più vulnerabili del solito. Di conseguenza, tutto ciò che può distrarvi dal dover tenere una conversazione importante oppure agire potrebbe sembrarvi una buona idea.

Tenete presente che l’impulso di fare acquisti, perdervi in un film o un libro oppure mangiare cibo in quantità industriale potrebbe essere solo un rimedio temporaneo. Cercate invece di gestire già da oggi la questione. Controllate dunque la voglia di mangiare anche perché rischiate di prendere peso.

Oroscopo Gemelli di domani 23 febbraio: amore

In coppia: poco diplomatici, rischiate che il partner vi mandi in un certo paese. Se volete ottenere qualcosa, cambiate musica.

Soli: potrebbe esserci un malinteso con un collega o un amico o una persona che vi corteggia. Lasciatelo/a parlare.

Oroscopo di domani 23 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): accontentare chi vi circonda

Oroscopo Bilancia di domani 23 febbraio: umore

Rischiate di impegnare gran parte delle energie per accontentare chi vi circonda, che fa conto su di voi. Applicatele invece per gli obbiettivi riguardanti la vostra carriera! A volte le persone sembra non tengano conto della vostra sensibilità ma dovreste aver capito che non dovete accollarvi le responsabilità degli altri.

A ciascuno il suo, senza temere che rifiutando di fare ciò che vi chiedono, darete un dispiacere. E’ evidente che un cambio di atteggiamento li farà alterare ma vi renderete la vita più facile.

Oroscopo Bilancia di domani 23 febbraio: amore

In coppia: avete delle preoccupazioni riguardanti il quotidiano che entrambi dovrete gestire al meglio.

Soli: l’umore non è al top e se non fate qualche sforzo non vi garantirete nuove conoscenze.

Oroscopo domani 23 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): impazienti con le persone care

Oroscopo Acquario di domani 23 febbraio: umore

La vostra situazione generale sta diventando sempre più leggera. Lavoro o vita personale non dimenticherete la lezione del passato ma ora andrete oltre e realizzerete i vostri progetti, raggiungerete gli obbiettivi. Per oggi, non è escluso che arrivi una buona notizia riguardante le finanze.

Al contempo, i pianeti vi rendono un po’ impazienti, con le persone care potrebbero esserci dei problemi: un po’ di benevolenza, tolleranza e tatto vi garantiranno una giornata tranquilla. Una parola di traverso, al contrario, e sarà scenata assicurata.

Oroscopo Acquario di domani 23 febbraio: amore

In coppia: nel lavoro potrebbe arrivare una sorpresa piacevole. Condividerete la gioia con il partner.

Soli: gli astri vi fanno un regalo: un invito romantico potrebbe dare il via a una splendida storia d’amore.

